जींस, टी-शर्ट में बनाई गई भगवान की मूर्ति... सीएम रेवंत रेड्डी के लुक में दिखी गणेश प्रतिमा तो हैदराबाद में बचा बवाल

Idol Misrepresentation in Habeebnagar: हैदराबाद के हबीबनगर में गणेश मूर्ति को तेलंगाना सीएम रेवंत रेड्डी की शक्ल में बनाए जाने से विवाद खड़ा हो गया. बीजेपी विधायक टी. राजा सिंह ने इसे धार्मिक भावनाओं का अपमान बताकर पुलिस से पंडाल हटाने की मांग की है. जानें किसे किसने बनाया.

 

Written By  krishna pandey |Last Updated: Aug 28, 2025, 10:53 AM IST
Trending Photos

Ganesh Idol has been made to resemble Telangana CM: हैदराबाद के हबीबनगर में गणेश चतुर्थी के मौके पर एक अनोखी मूर्ति को लेकर बवाल मच गया है. इस मूर्ति को तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी की शक्ल में बनाया गया है, जिसमें गणेश जी को जींस, टी-शर्ट और जूते पहनाए गए हैं. यह मूर्ति तेलंगाना फिशरमैन को-ऑपरेटिव सोसाइटीज फेडरेशन के चेयरमैन और कांग्रेस नेता मेट्टू साई कुमार ने स्थापित की है. इस मूर्ति को लेकर स्थानीय लोगों और गोशामहल के बीजेपी विधायक टी. राजा सिंह ने कड़ा विरोध जताया है.

मूर्ति का अनोखा लुक
मीडिया में छपी रिपोर्ट के मुताबिक, हबीबनगर पुलिस थाना क्षेत्र में लगे इस पंडाल में गणेश जी की मूर्ति को "तेलंगाना राइजिंग" थीम के तहत बनाया गया. मूर्ति में गणेश जी को जींस, सफेद टी-शर्ट, जूते और हरे रंग का शॉल पहनाया गया है, जो रेवंत रेड्डी की एक पुरानी पदयात्रा की तस्वीर से प्रेरित है. मेट्टू साई कुमार ने न्यूज एजेंसी ANI से कहा, "हमने पिछले कुछ सालों में फिल्मों की थीम पर मूर्तियां बनाई थीं, लेकिन इस बार तेलंगाना के विकास और मुख्यमंत्री की प्रेरणा को दिखाने के लिए यह डिजाइन चुना."

टी. राजा सिंह ने जताया विरोध
गोशामहल के बीजेपी विधायक टी. राजा सिंह ने इस मूर्ति को हिंदू भावनाओं का अपमान बताया. उन्होंने हैदराबाद पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखकर कहा, नमस्ते कमिश्नर महोदय!विषय: तत्काल शिकायत – हबीबनगर में मूर्ति का गलत चित्रण. आदरणीय पुलिस आयुक्त, हैदराबाद, आज मुझे हबीबनगर पुलिस सीमा में एक गणेश महाराज का पंडाल देखने को मिला, जहां गणेश की मूर्ति को तेलंगाना के मुख्यमंत्री श्री रेवंत रेड्डी जैसा बनाया गया है.

कांग्रेस नेता ने बनवाया पंडाल
यह पंडाल तेलंगाना फिशरमैन को-ऑपरेटिव सोसाइटीज फेडरेशन के चेयरमैन और कांग्रेस नेता मेट्टू साई कुमार ने बनवाया है. पूरे सम्मान के साथ, हम समझते हैं कि वह तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन वह हमारे लिए कोई देवता नहीं हैं. इस तरह की गलत व्याख्या हिंदू समुदाय की भावनाओं को आहत कर रही है. मैं हैदराबाद पुलिस विभाग से अनुरोध करता हूँ कि कृपया तत्काल कार्रवाई करें, इसे रोकें और धार्मिक आस्थाओं के सम्मान और सद्भाव को बनाए रखने के लिए पंडाल को हटा दें. सादर, टी. राजा सिंह,  गोशामहल विधायक.

जनता की नाराजगी
सोशल मीडिया पर यह मामला तेजी से वायरल हो रहा है. कई स्थानीय लोग और भक्त इस मूर्ति को धार्मिक अपमान मान रहे हैं. एक स्थानीय निवासी ने कहा, "गणेश चतुर्थी जैसे पवित्र पर्व पर भगवान को इस तरह दिखाना गलत है. यह हमारी परंपराओं का मजाक उड़ाने जैसा है." गणेश चतुर्थी के दौरान हैदराबाद में खैरताबाद का 69 फीट ऊंचा गणेश पंडाल पहले से ही चर्चा में है, लेकिन अब इस मामले ने तूल पकड़ लिया है.

;