बारामूला में आतंकियों की बड़ी साजिश नाकाम, श्रीनगर हाईवे से IED बरामद; सुरक्षाबलों ने किया डिफ्यूज

Republic Day Threat: जम्मू और कश्मीर में सुरक्षा बलों ने उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले के टैपर इलाके में एक संदिग्ध इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (IED) का पता लगाकर एक संभावित हमले को टाल दिया. यह डिवाइस श्रीनगर-बारामूला हाईवे पर रूटीन पेट्रोलिंग के दौरान मिली.

बारामूला में आतंकियों की साजिश नाकाम

अधिकारियों ने बताया कि एक सुरक्षा गश्ती दल ने सड़क किनारे एक संदिग्ध बक्सा पड़ा देखा, जिसके बाद तुरंत जांच शुरू की गई. माना जा रहा है कि यह IED इलाके में सुरक्षा बलों के वाहनों या गश्ती दल को निशाना बनाने के इरादे से लगाया गया था, जिसे तुरंत पहचान लिया गया और डिफ्यूज कर दिया गया.

एक सुरक्षा अधिकारी ने कहा कि इस डिवाइस का समय पर पता चलने से एक विनाशकारी घटना टल गई. हमारे बलों ने खतरे को खत्म करने और नागरिकों और कर्मियों दोनों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तेजी से कार्रवाई की. इलाका अब सुरक्षित है और डिवाइस लगाने वालों की पहचान करने के लिए जांच चल रही है. हालांकि, हाईवे पर ट्रैफिक बहाल कर दिया गया है.

बता दें, यह घटना 26 जनवरी को भारत के गणतंत्र दिवस समारोह से कुछ दिन पहले हुई है. यह वह समय होता है जब समारोहों को बाधित करने के उद्देश्य से आतंकवादी हमलों की संभावना के कारण सुरक्षा बढ़ा दी जाती है. हाल के खतरों के जवाब में कश्मीर घाटी में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और अतिरिक्त गश्ती और निगरानी उपाय किए गए हैं.

स्थानीय खुफिया जानकारी से पता चलता है कि आतंकवादी आने वाले दिनों में इस क्षेत्र में विध्वंसक गतिविधियां करने की कोशिश कर सकते हैं जिसके कारण अधिकारियों ने अतिरिक्त सावधानी बरती है. नियंत्रण रेखा और अंतरराष्ट्रीय सीमा पर भी सुरक्षा हाई अलर्ट पर है. स्थानीय पुलिस ने मामला दर्ज कर डिवाइस लगाने वाले व्यक्तियों की पहचान करने के लिए जांच शुरू कर दी है.