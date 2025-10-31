Advertisement
trendingNow12983075
Hindi Newsदेश

Colonel Sophia Qureshi: कर्नल सोफिया कुरैशी ने फिर पाकिस्तान को ललकारा, बता दी 'सिंदूर' की कीमत!

Colonel Sophia Qureshi Latest News: ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को उसकी औकात बताने वालीं कर्नल सोफिया कुरैशी ने एक बार फिर जिन्नालैंड को अपनी हद में रहने की नसीहत दी है. उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान ने फिर कोई हिमाकत की कोशिश की तो उसे करारा जवाब देने में देर नहीं की जाएगी.

 

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Oct 31, 2025, 06:32 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Colonel Sophia Qureshi: कर्नल सोफिया कुरैशी ने फिर पाकिस्तान को ललकारा, बता दी 'सिंदूर' की कीमत!

Colonel Sophia Qureshi Speech in Young Leaders Forum: ऑपरेशन सिंदूर में आप कर्नल सोफिया कुरैशी की भूमिका को तो नहीं भूले होंगे. वही कर्नल, जिन्होंने युद्ध क्षेत्र की घटनाओं के सटीक वर्णन से पाकिस्तान के प्रोपेगंडा की हवा निकाल दी थी. वे आज दिल्ली में आयोजित यंग लीडर्स फोरम में बतौर गेस्ट बोल रही थीं. उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत इस बात से की कि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ सेनाओं का ही युद्ध नहीं था बल्कि इसमें देश के युवाओं, आम नागरिकों ने अपने-अपने तरीके से योगदान दिया.

देश में 65 प्रतिशत से ज्यादा Gen Z

उन्होंने कहा कि भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है. यहां पर 65 प्रतिशत आबादी 35 साल से कम उम्र की है, जो Gen Z से संबद्ध रखती है. यह हमारे लिए केवल डेमोग्राफिक फायदा नहीं है बल्कि स्ट्रेटजिक रिजर्व भी है. ऑपरेशन में यह रिजर्व उन्होंने सीधे महसूस किया. युवाओं ने वर्दी में और नागरिक के रूप में राष्ट्रीय सुरक्षा ढांचे को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है.

Add Zee News as a Preferred Source

कर्नल सोफिया कुरैशी ने आगे कहा, ऑपरेशन सिंदूर से युद्ध में एक परिवर्तनकारी बदलाव लाया है. इससे यह साबित हुआ है कि किसी भी देश में  शांति, स्थिरता और प्रगति तब तक नहीं आ सकती, जब तक कि युवाओं और आम नागरिकों की उसमें भागीदारी न हो. 

दुनिया ने देखी भारत की युद्ध क्षमता

उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर की सबसे बड़ी उपलब्धि यह रही कि इसने भारत की बहु-क्षेत्रीय सटीक युद्ध क्षमता को दुनिया को सामने साबित किया. यह सेनाओं के इंटीग्रेशन, जॉइंटनेस और आत्मनिर्भरता का भी शानदार उदाहरण रहा. 

कर्नल कुरैशी ने कहा, 'ऑपरेशन सिंदूर ने एक पारंपरिक मिलिट्री स्ट्राइक से बहुत आगे जाकर आधुनिक युद्ध की परिभाषा बदल दी है. इस ऑपरेशन में केवल सीमा-पर हमला नहीं हुआ बल्कि साइबर, ड्रोन, सूचना संचालन, सामाजिक-मीडिया अभियान और नागरिक जागरूकता को भी एक युद्ध-क्षेत्र के रूप में लिया गया. इसी का हिस्सा वे युवा भी रहे, जिन्होंने वर्दी और सिविलियन के रूप में अपनी भूमिका निभाई.'

'शस्त्र और शास्त्र का मेल था सिंदूर'

कुरैशी ने इस अभियान को सेना, नौसेना, वायु-सेना तथा नागरिक एजेंसियों की संयुक्त मोर्चेबंदी का उदाहरण बताया. उन्होंने कहा कि यह सिर्फ ‘शस्त्र’ ही नहीं बल्कि ‘शास्त्र’ का भी मेल था. जिसने देश की जीत सुनिश्चित की. ऑपरेशन सिंदूर ने तीनों सेवाओं के बीच अभूतपूर्व समन्वय दर्शाया. ये सिर्फ सैन्य कार्रवाई नहीं, बल्कि रोक-थाम से लेकर जवाबी कार्रवाई तक की रणनीति थी.

उन्होंने कहा कि ऑपरेशन के जरिए भारत ने यह साफ कर दिया कि अगर फिर आतंकी हमला हुआ तो हम इसके अपराधी, समर्थकों और साजिशकर्ताओं को जवाब देंगे. कर्नल कुरैशी ने युवाओं को संदेश दिया कि सुरक्षा केवल सेना-कर्मियों का ही  काम नहीं है बल्कि सभी नागरिकों का दायित्व है.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं....और पढ़ें

TAGS

Colonel Sophia Qureshioperation sindoor

Trending news

1000 से ज्यादा आतंकियों को ट्रेनिंग देगी पाक सेना, क्यों भारत के लिए बढ़ गई टेंशन?
Pakistan
1000 से ज्यादा आतंकियों को ट्रेनिंग देगी पाक सेना, क्यों भारत के लिए बढ़ गई टेंशन?
कर्नल सोफिया कुरैशी ने फिर पाकिस्तान को ललकारा, बता दी 'सिंदूर' की कीमत!
Colonel Sophia Qureshi
कर्नल सोफिया कुरैशी ने फिर पाकिस्तान को ललकारा, बता दी 'सिंदूर' की कीमत!
पहले की मारपीट, फिर तान दी बंदूक... पंजाब के स्टार खिलाड़ी की सरेआम गोली मारकर हत्या
Kabaddi
पहले की मारपीट, फिर तान दी बंदूक... पंजाब के स्टार खिलाड़ी की सरेआम गोली मारकर हत्या
'चेन्नई ED ऑफिस को बम से उड़ा देंगे', नेहरू कंपनी से जुड़े मामले में मिली धमकी
bomb threat
'चेन्नई ED ऑफिस को बम से उड़ा देंगे', नेहरू कंपनी से जुड़े मामले में मिली धमकी
ड्रोन की फुर्ती बनाम तोपों की गड़गड़ाहट, जंग हुई तो कौन बनेगा युद्ध का असल विजेता?
Drone vs Artillery
ड्रोन की फुर्ती बनाम तोपों की गड़गड़ाहट, जंग हुई तो कौन बनेगा युद्ध का असल विजेता?
गजब कहानी: POCSO केस में 10 साल की सजा पाए आरोपी को सुप्रीम कोर्ट ने क्यों किया माफ?
pocso act
गजब कहानी: POCSO केस में 10 साल की सजा पाए आरोपी को सुप्रीम कोर्ट ने क्यों किया माफ?
शिवसेना-यूबीटी MP संजय राउत को क्या हुआ? सार्वजनिक कार्यक्रमों में नजर नहीं आ रहे
Sanjay Raut
शिवसेना-यूबीटी MP संजय राउत को क्या हुआ? सार्वजनिक कार्यक्रमों में नजर नहीं आ रहे
अल्लाह के नाम पर अजहरुद्दीन ने कैबिनेट मंत्री के रूप में ली शपथ, क्यों मिला ये पद?
Mohammad Azharuddin
अल्लाह के नाम पर अजहरुद्दीन ने कैबिनेट मंत्री के रूप में ली शपथ, क्यों मिला ये पद?
भारत की अखंडता को चुनौती दे रहे थे खालिस्तान समर्थक, पंजाब में पुलिस का बड़ा एक्शन
Punjab
भारत की अखंडता को चुनौती दे रहे थे खालिस्तान समर्थक, पंजाब में पुलिस का बड़ा एक्शन
'RSS पर फिर लगना चाहिए बैन, सारी समस्याओं की जड़ यही' पटेल को यादकर बोले खरगे
rss
'RSS पर फिर लगना चाहिए बैन, सारी समस्याओं की जड़ यही' पटेल को यादकर बोले खरगे