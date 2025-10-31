Drone vs Artillery: ड्रोन की फुर्ती बनाम तोपों की गड़गड़ाहट, जंग हुई तो कौन बनेगा युद्ध का असल विजेता?

Drone vs Artillery Strength: आर्टिलरी यानी तोपों को किसी भी देश की बड़ी ताकत माना जाता है. वहीं आज के जमाने में ड्रोन तकनीक भी तेजी से अपनी जगह बना रही है. अगर किन्हीं देशों में इन दो हथियारों से जंग हो जाए तो विजेता कौन बनेगा.
Drone vs Artillery Who is more powerful: युद्ध का चेहरा तेजी से बदल रहा है. पहले जहां भारी तोपों और गोले की गड़गड़ाहट से दुश्मन के ठिकाने मिटाए जाते थे, अब वही काम आसमान में उड़ते छोटे-छोटे ड्रोन कर रहे हैं. ये ड्रोन सिर्फ कैमरे से देखने वाले यंत्र नहीं रहे, बल्कि अब ये खुद 'उड़ती तोपें' बन चुके हैं . वे लक्ष्य ढूंढते हैं, निशाना लगाते हैं और सटीक वार करके लौट भी आते हैं या खुद को विस्फोट में तब्दील कर देते हैं.
तुरंत उड़ा सकते हैं ड्रोन
पारंपरिक तोपखाने की सबसे बड़ी ताकत उसकी मारक दूरी थी, जबकि उसकी कमजोरी भारीपन और धीमी प्रक्रिया थी. बड़े-बड़े तोपों को जगह-जगह ले जाना, गोला-बारूद की सप्लाई बनाए रखना और हर शॉट के लिए जटिल गणनाएं करना. यह सब समय और संसाधन मांगता था. दूसरी ओर, आधुनिक ड्रोन हल्के हैं, कम लागत वाले हैं और तुरंत लॉन्च किए जा सकते हैं. सैनिक अब इन्हें ट्रक, जीप या यहां तक कि अपने बैग से भी उड़ा सकते हैं.
आज के युद्धों में 'लिटरिंग म्यूनिशन' यानी आत्मघाती ड्रोन सबसे बड़ा बदलाव साबित हो रहे हैं. ये हवा में लंबे समय तक मंडराते हैं, दुश्मन के टैंक या बंकर का पीछा करते हैं और मौका मिलते ही धमाका कर देते हैं. यूक्रेन से लेकर मध्य-पूर्व तक, ऐसे ड्रोन ने दुश्मन की भारी मशीनरी और तोपखाने को तबाह करने में बड़ी भूमिका निभाई है.
तोपखाने को भेजते हैं लाइव डेटा
ड्रोन सिर्फ हमला ही नहीं करते, बल्कि वे पारंपरिक आर्टिलरी को और प्रभावी बनाते हैं. जासूसी या निगरानी ड्रोन दूर से दुश्मन की हरकतें देखते हैं और तुरंत जानकारी भेजते हैं. इस लाइव डेटा की मदद से तोपखाने को अब अंदाजे की जरूरत नहीं रहती बल्कि अब वह सीधे, सटीक निशाना साध सकता है. पहले जहां किसी लक्ष्य को ढूंढने और उस पर फायर करने में घंटों लग जाते थे, अब यह काम कुछ ही मिनटों में पूरा हो जाता है.
आर्थिक दृष्टि से भी ड्रोन तोपखाने के मुकाबले कहीं सस्ते पड़ते हैं. एक आधुनिक तोप का गोला हज़ारों डॉलर का होता है, जबकि एक छोटा ड्रोन कुछ सैकड़ों डॉलर में तैयार हो सकता है. उसके रखरखाव में न भारी गाड़ियां चाहिए, न बड़ी सप्लाई लाइन. यही वजह है कि छोटे देशों या सीमित बजट वाली सेनाएं भी अब प्रभावशाली फायरपावर हासिल कर पा रही हैं.
अब जंग में होती है 'ड्रोन की बारिश'
अब ड्रोन युद्ध में 'स्वार्म अटैक'' यानी झुंड रणनीति भी दिखने लगी है. दर्जनों ड्रोन एक साथ हमला करते हैं, जिससे दुश्मन की रक्षा प्रणाली कंफ्यूज हो जाती है और उसे तुरंत जवाब देने का मौका नहीं मिलता. पहले जैसे तोपों से गोलों की बारिश होती थी, अब वैसी ही 'ड्रोन की बारिश' होती है. बस फर्क यह है कि ये गोलों से ज़्यादा समझदार और सटीक हैं.
फिर भी, पारंपरिक तोपखाने का दौर अभी खत्म नहीं हुआ है. कई आधुनिक तोप अब GPS-गाइडेड गोले दागते हैं, जिनकी तकनीक ड्रोन से प्रेरित है. कई बार सेना ड्रोन को लक्ष्य पहचानने के लिए भेजती है और फिर उसी डेटा से तोपें फायर करती हैं. परंतु जहां ड्रोन लगातार आसमान में सक्रिय रहते हैं, वहीं स्थिर तोपें खुद दुश्मन के निशाने पर आ जाती हैं. इसलिए सेनाएं अब अपने आर्टिलरी यूनिट्स को अधिक मोबाइल और डिजिटल बना रही हैं.
वही जीतेगा जंग, जिसके पास होंगे आधुनिक ड्रोन
ड्रोन अब सिर्फ मारने का साधन नहीं, बल्कि 'मल्टी-टूल' बन चुके हैं. कुछ ड्रोन दुश्मन के रेडियो सिग्नल जाम करते हैं, कुछ माइंस बिछाते हैं तो कुछ घायल सैनिकों तक दवा या गोला-बारूद पहुंचाते हैं. अलग-अलग मॉड्यूल लगाने से एक ही ड्रोन कई भूमिकाएं निभा सकता है. बिल्कुल वैसे ही जैसे एक स्मार्टफोन में अलग-अलग ऐप्स काम करते हैं.
भविष्य में युद्ध और भी स्मार्ट होगा. आर्टिलरी यूनिट्स की जगह ऑपरेटरों की टीमें होंगी, जो दूर से दर्जनों ड्रोन एक साथ नियंत्रित करेंगी. अग्नि शक्ति का मतलब तब यह नहीं रहेगा कि किसके पास बड़ी तोप है, बल्कि यह कि किसके पास तेज, होशियार और भरोसेमंद ड्रोन नेटवर्क है.
ड्रोन अब युद्ध के मैदान की नई भाषा बन चुके हैं. वे हल्के, सटीक और डरावने हैं. जो सेनाएं इस तकनीक को जल्दी और बेहतर तरीके से अपनाएंगी, वही भविष्य के युद्धों की दिशा तय करेंगी.
