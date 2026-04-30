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बंगाल का 'गढ़' किया फतह तो कौन-से 5 काम सबसे पहले करेगी BJP? जिसके बाद गुजरात की तरह हो सकती है 'अजेय'

West Bengal BJP Top-5 Agenda: एग्जिट पोल में अनुमान जताया गया है कि बीजेपी पश्चिम बंगाल में पहली बार सरकार बनाने जा रही है. अगर वह बंगाल का 'गढ़' फतह करने में कामयाब रही तो वह कौन-से 5 काम सबसे पहले करेगी? जिसके बाद वह गुजरात की तरह पश्चिम बंगाल में भी अगले कई सालों के लिए 'अजेय' हो सकती है. 

 

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Apr 30, 2026, 06:00 AM IST
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बंगाल का 'गढ़' किया फतह तो कौन-से 5 काम सबसे पहले करेगी BJP? जिसके बाद गुजरात की तरह हो सकती है 'अजेय'

BJP West Bengal Election 2026 Manifesto: पश्चिम बंगाल में असेंबली चुनाव की वोटिंग खत्म होने के बाद एग्जिट पोल के नतीजे जारी कर दिए गए हैं. इन नतीजों में राज्य में पहली बार बीजेपी की सरकार बनने की संभावना जताई गई है. अगर ऐसा हुआ तो यह बीजेपी के लिए बड़े बूस्ट का काम करेगा और 2029 में लोकसभा चुनाव में उसे बड़ी मदद प्रदान करेगा. अगर 4 मई को मतगणना वाले दिन एग्जिट पोल के नतीजे सच साबित होते हैं तो सबकी निगाहें बीजेपी के ऊपर रहेंगी कि वह सरकार बनने पर क्या काम करेगा. आज हम आपके बीजेपी के उन 5 कदमों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्हें सरकार बनने पर वह सबसे पहले उठा सकती है. राजनीतिक पंडितों के मुताबिक, अगर वह सुनियोजित तरीके से अपनी पारी खेल जाती है तो गुजरात की तरह अन-स्टॉपेबल हो सकती है. 

घुसपैठ पर सख्ती से कसी जाएगी लगाम

बांग्लादेश से आने वाले घुसपैठियों पर रोक लगाना शुरू से ही बीजेपी का एजेंडा रहा है. ऐसे में अगर राज्य में उसकी सरकार बनती है तो वह पहला काम इसी मुद्दे पर करेगी. इसके लिए भारत-बांग्लादेश सीमा पर बाड़बंदी मजबूत की जाएगी. घुसपैठियों को पहचान कर वापस भेजा जाएगा. बांग्लादेशी घुसपैठियों को शह देने वाले वालों पर सख्ती की जाएगी. बांग्लादेश में प्रताड़ना झेल रहे हिंदुओं के लिए 6 महीने के अंदर UCC लागू कर दिया जाएगा. 

भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेस, जारी होगा व्हाइट पेपर

विपक्ष में रहते हुए बीजेपी पिछले कई वर्षों से टीएमसी शासन में हुए कथित कथित भ्रष्टाचार, कट मनी, सिंडिकेट राज और कुप्रबंधन का मुद्दा लगातार उठाती रही है. माना जा रहा है कि अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो टीएमसी शासनकाल में हुए कथित भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए व्हाइट पेपर जारी किया जाएगा. इसके साथ ही भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ जांच के आदेश दिए जाएंगे. साथ ही कट मनी संस्कृति को खत्म किया जाएगा. 

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प्रत्येक महिला को 3 हजार रुपये मासिक सहायता

बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में इस बारे में एलान किया था. इसलिए सरकार बनने के बाद इस बारे में बीजेपी शुरुआत में ही कदम उठा सकती है. वैसे भी महिलाओं से जुड़े मुद्दे बीजेपी की प्राथमिकता सूची में रहती है. इस योजना के तहत बीजेपी अपनी सरकार बनने पर हर महीने 1 से 5 तारीख के बीच 3 हजार रुपये ट्रांसफर करेगी. साथ ही महिलाओं के लिए सरकारी नौकरियों में 33% आरक्षण दिया जाएगा. उनकी सुरक्षा के लिए भी कई कदम उठाए जाएंगे. 

बेरोजगार युवाओं को मिलेगा भत्ता और नौकरियां

यह भी बीजेपी के मैनिफेस्टो का ही एक हिस्सा था. जिसके तहत बंगाल में सरकार बनने पर बीजेपी बेरोजगार युवाओं को 3 हजार रुपये का बेरोजगारी भत्ता देगी. इसके साथ ही प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए युवाओं को 15 हजार रुपये का फंड मिलेगा. वहीं भर्ती घोटालों से प्रभावित युवाओं को आयु सीमा में 5 साल की छूट दी जाएगी. युवाओं के लिए पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया शुरू करने और एक करोड़ नौकरियां देने के लक्ष्य पर भी काम किया जाएगा. 

राज्य में 7वें वेतन आयोग का तुरंत क्रियान्वयन 

बीजेपी ने अपने घोषणा-पत्र में साफ कहा था कि सत्ता संभालते ही 45 दिनों के अंदर राज्य में 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू किया जाएगा. इसके तहत कर्मचारियों-पेंशनभोगियों की तनख्वाह बढ़ाई जाएगी और उन्हें  महंगाई भत्ते (DA) के बकाया का भुगतान किया जाएगा. इस कदम से राज्य में काम कर रहे लाखों सरकारी कर्मचारियों को भारी लाभ होगा. जिससे वे अपने परिवार की जरूरतें पूरी कर पाएंगे. 

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Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं....और पढ़ें

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