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'DMK-AIADMK एक हुए तो 107 विधायक देंगे इस्तीफा', TVK की धमकी; विजय के बयान ने तमिलनाडु में गरमाया माहौल

New Government News in Tamil Nadu: तमिलनाडु में सत्ता के लिए शह-मात का खेल चल रहा है. सबसे ज्यादा सीटें जीतने वाली एक्टर जोसेफ विजय की पार्टी अब भी बहुमत से 5 विधायक दूर हैं. वहीं DMK और AIADMK दोनों मिलकर खुद की सरकार बनाने के जुगाड़ में लगे हैं. इसे देखते हुए जोसेफ विजय ने बड़ी धमकी दी है. 

 

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: May 08, 2026, 04:23 AM IST
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'DMK-AIADMK एक हुए तो 107 विधायक देंगे इस्तीफा', TVK की धमकी; विजय के बयान ने तमिलनाडु में गरमाया माहौल

Tamil Nadu New Government TVK Warning: तमिलनाडु असेंबली चुनाव का रिजल्ट आए 4 दिन हो चुके हैं. इस चुनाव में एक्टर जोसेफ विजय की पार्टी तमिलागा वेट्ट्री कझगम (TVK) असेंबली में सबसे बड़ा दल बनकर उभरी है. इसके बावजूद राज्य में अब तक सरकार का गठन नहीं हो पाया है. इसकी वजह ये है कि वहां पर कोई भी दल बहुमत के जादुई आंकड़े 118 तक नहीं पहुंच पाया है. विजय को रोकने के लिए अब DMK और AIADMK अब आपस में गठबंधन करने पर चर्चा कर रहे हैं. इससे नाराज विजय ने आरोप लगाया है कि राज्य की दोनों प्रमुख पार्टियां मिलकर TVK को रोकने की कोशिश कर रही हैं. 

TVK के सभी 107 विधायक इस्तीफा दे देंगे?

NDTV की रिपोर्ट के मुताबिक, TVK ने चेतावनी दी है कि अगर DMK या AIADMK में से कोई भी सरकार बनाने का दावा करता है तो TVK के सभी 107 विधायक इस्तीफा दे देंगे. पार्टी की यह चेतावनी राज्यपाल आर. वी. अर्लेकर के उस फैसले के बाद आई है, जिसमें गवर्नर ने स्पष्ट बहुमत साबित न करने पर जोसेफ विजय को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करने से इनकार कर दिया. उन्होंने कहा कि TVK को इसके लिए कम से कम 118 विधायकों का समर्थन पत्र देना होगा.

जोसेफ विजय की पार्टी ने जीती हैं 107 सीटें

बताते चलें कि तमिलनाडु असेंबली में कुल 234 सीटें हैं. जिसमें सरकार बनाने के लिए 118 विधायकों की जरूरत होती है. इस बार हुए चुनाव में जोसेफ विजय की पार्टी ने 107 सीटें जीती हैं. बीजेपी को सत्ता से दूर रखने के नाम पर कांग्रेस ने भी टीवीके को अपना समर्थन दे दिया है. असेंबली में उसके 5 विधायक जीतकर आए हैं. ऐसे में अब जोसेफ विजय के पास 113 विधायक हो गए हैं लेकिन सत्ता तक पहुंचने के लिए अब भी 5 विधायकों की कमी है. 

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इस कमी को दूर करने के लिए TVK वामपंथी दलों और छोटी क्षेत्रीय पार्टियों से बात कर रही है. जिससे असेंबली में 118 सीटों का आंकड़ा सिद्ध किया जा सके. इसी बीच विजय को रोकने के लिए DMK और AIADMK भी एक्टिव हो चुकी हैं. दोनों धुर विरोधी पार्टियों ने आपस में मिलकर सरकार बनाने पर चर्चा कर दी हैं. 

सरकार बनाने की कोशिश में DMK और AIADMK

हार के बावजूद डीएमके ने इन चुनावों में 59 सीटें जीती हैं. वहीं AIADMK के हिस्से में 47 सीटें आई हैं. दोनों पार्टियां अगर मिलकर सरकार बनाने का फैसला करती हैं तो उनके कुल 106 विधायक होंगे. इसके बावजूद वह बहुमत से 12 विधायक दूर रहेगी. TVK को आशंका है कि दोनों द्रविड़ पार्टियां मिलकर विजय को सत्ता से दूर रखने की कोशिश कर रही हैं. 

TVK की चेतावनी से राज्य में क्या बदल जाएगा?

इन्हीं कोशिशों को देखते हुए TVK ने दोनों प्रमुख द्रविड़ पार्टियों को चेतावनी जारी की है. माना जा रहा है कि अपनी सरकार न बनती देख वह विरोध दर्ज कराने के लिए सामूहिक इस्तीफे का हथियार इस्तेमाल कर सकती है. उसका मानना है कि ऐसा करने से राज्य में उसके प्रति सहानुभूति की लहर पैदा होगी, जिससे अगले चुनाव में वह बंपर मेजोरिटी के साथ सत्ता में आ जाएगी. फिलहाल राज्य में स्थिति अस्पष्ट बनी हुई है और सारी नजरें राज्यपाल, TVK और द्रविड़ पार्टियों के अगले कदम पर टिकी हुई हैं.

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Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं....और पढ़ें

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