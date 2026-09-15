'बहुमत है, तो इसे संसद में लाइए', UCC के मुद्दे पर CM उमर अब्दुल्ला ने सरकार को घेरा; VIDEO

Jammu and Kashmir News: नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि NC ने यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बहस को लेकर साफ बयान दिया है. उमर ने जोर देकर कहा कि यह मूल रूप से संसद का मामला है. उन्होंने पूछा कि अगर आपके पास संख्या बल है, तो इसे संसद में लाएं. अलग-अलग राज्यों के जरिए इसे क्यों थोपा जा रहा है?
उन्होंने बताया कि NDA के भीतर भी इस पर आम सहमति नहीं है, रिपोर्टों से पता चलता है कि जनता दल (यूनाइटेड) पहले ही साफ कर चुका है कि यह उपाय बिहार में लागू नहीं किया जाएगा. उमर ने कहा, "जब उनके अपने सहयोगी ही तैयार नहीं हैं, तो वे यह दावा कैसे कर सकते हैं कि इसे पूरे देश पर थोपा जाना चाहिए?"
सीएम अब्दुल्ला ने चोर दरवाजे से इसे लागू करने के खिलाफ चेतावनी दी और सरकार को संसद में अपनी ताकत आजमाने की चुनौती दी. साथ ही, गठबंधन सहयोगियों की अनिच्छा को देखते हुए उन्होंने संदेह जताया कि सरकार के पास इसके लिए जरूरी संख्या बल है या नहीं.
#WATCH | Srinagar: On the BRICS New Delhi Declaration, Jammu and Kashmir Chief Minister Omar Abdullah says, "... That is something for the Government of India, and particularly for the Foreign Ministry, to talk about. The fact that Pahalgam itself was condemned is a big thing.… pic.twitter.com/QGAPNZjUMP
— ANI (@ANI) September 15, 2026
उमर ने जोर दिया कि इस तरह का सुधार तब तक सार्वभौमिक नहीं हो सकता जब तक यह सिर्फ BJP-शासित राज्यों में लागू हो. देश का एक बड़ा हिस्सा इस नियंत्रण से बाहर है. उन्होंने तर्क दिया कि इतने अहम फैसले पूरे देश से जुड़े होते हैं और इसलिए इन्हें राज्य विधानसभाओं में नहीं, बल्कि संसद में लिया जाना चाहिए.
उन्होंने कहा कि सरकार के पहले के प्रस्ताव, जैसे 'एक देश, एक चुनाव' और आरक्षण से जुड़े उपाय भी इसी तरह संसद से बाहर ही रह गए. उन्होंने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के मामले में भी यही पैटर्न नहीं दोहराया जाना चाहिए. कानून को संसद में लाएं और देखें कि क्या आप इसे पास करा पाते हैं.
इसके अलावा नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उन सभी कदमों का स्वागत किया जिनसे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल (LAC) या लाइन ऑफ़ कंट्रोल (LOC) पर तनाव कम होता है, खासकर इन सीमाओं के पास रहने वाले नागरिकों के लिए. सीमावर्ती निवासियों के रोजमर्रा के जीवन को बेहतर बनाने वाले कम सैन्य तैनाती के कदमों को सकारात्मक बताया गया और उम्मीद जताई गई कि भविष्य में LOC पर भी ऐसी ही प्रगति देखने को मिलेगी.
विदेश नीति पर उमर ने साफ कहा: भारत के बाहरी संबंध उसके अपने हैं और उन्हें दूसरे देशों से सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है. उन्होंने चेतावनी दी कि तारीफ का जश्न मनाना और आलोचना को नकारना दोनों ही खतरनाक मिसाल कायम करते हैं. उन्होंने कहा कि अगर कल चीन हमारी पॉलिसी पर कोई आपत्ति जताता है, तो हम क्या कहेंगे? हम अपनी मर्जी से चीजें नहीं चुन सकते. हमें न तो उनकी तारीफ चाहिए और न ही उनका विरोध. हमारी विदेश नीति हमारी अपनी है; हमें उसी पर ध्यान देना चाहिए.
उन्होंने यह भी कहा कि पाकिस्तान के कई सहयोगियों की मौजूदगी के बावजूद, एक मल्टीलेटरल मंच पर पहलगाम हमले का साफ़ तौर पर जिक्र होना ही अपने आप में एक कूटनीतिक कामयाबी थी. उन्होंने कहा कि अब इस कामयाबी के बाद आगे बढ़ना चाहिए. उन्होंने आगे कहा कि बाहरी संदेशों से जुड़े मामले भारत सरकार और विदेश मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में आते हैं.