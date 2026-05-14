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Hindi Newsदेशअगर कभी नहीं खुला होर्मुज तो भारत के पास क्या हैं विकल्प? सरकार ने बना रखा है प्लान, खामोशी के साथ चल रहा काम

अगर कभी नहीं खुला होर्मुज तो भारत के पास क्या हैं विकल्प? सरकार ने बना रखा है प्लान, खामोशी के साथ चल रहा काम

India oil and gas options: अगर होर्मुज स्ट्रेट कभी नहीं खुला तो भारत के पास क्या विकल्प होगा? क्या सरकार देश की अर्थव्यवस्था को मरने देगी या कुछ उपाय करेगी. आपको शायद पता नहीं है कि मोदी सरकार ने पहले ही इसके लिए प्लान बना रखा था, जिस पर खामोशी के साथ कई महीने पहले ही काम भी शुरू हो चुका है. 

 

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: May 14, 2026, 05:10 AM IST
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AI निर्मित फोटो
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India oil and gas options: पश्चिम एशिया में लगातार हालात बिगड़ रहे हैं. यूएस और ईरान, दोनों अपने-अपने रुख पर अड़े हुए हैं. इसके साथ अमेरिका के फेवर में कई देशों की सेनाओं का जुटना भी जारी है. एक्सपर्टों को आशंका है कि दोनों पक्षों में खुला युद्ध भड़क सकता है. अगर ऐसा हुआ तो इसका असर पूरी दुनिया को झेलना पड़ेगा. इसकी वजह से होर्मुज स्ट्रेट लंबे समय तक बंद हो सकता है, जिसके चलते दुनिया में तेल-सप्लाई की सप्लाई रुक जाएगी. इसका सबसे खराब असर भारत को भुगतना पड़ सकता है क्योंकि वह दुनिया का तीसरा बड़ा तेल आयातक देश है. सवाल है कि अगर होर्मुज स्ट्रेट अगले कई महींनों या कभी नहीं खुला तो अपनी ऊर्जा जरूरतों को बनाए रखने के लिए भारत के पास क्या विकल्प होंगे?

तेल संकट में भारत के पास क्या हैं विकल्प?

भारत के एनर्जी सेक्टर को करीब से देखने वाले एक्सपर्टों के मुताबिक, भारत वर्तमान में अपनी जरूरत का करीब 50 प्रतिशत यानी 2-2.5 मिलियन बैरल प्रतिदिन कच्चा तेल होर्मुज स्ट्रेट से मंगवाता है. भारत को तेल बेचने वाले देशों में इराक, सऊदी अरब, UAE, कुवैत और दूसरे खाड़ी देश शामिल हैं. लेकिन पिछले कुछ सालों में बदले वैश्विक हालात को देखते हुए भारत ने खामोश लेकिन समझदारी के साथ अपनी सप्लाई चेन में विविधता लानी शुरू कर दी थी. जिसके चलते लंबे वक्त तक व्यवधान झेलने की उसकी क्षमता में अच्छी-खासी बढ़ोतरी हो गई. 

रूस बन गया सबसे मजबूत विकल्प

भारत ने खाड़ी मुल्कों से अपनी निर्भरता घटाते हुए अपनी जरूरतों को रूस की ओर शिफ्ट किया. आज की तारीख में भारत को मिलने वाले क्रूड ऑयल का रूस सबसे बड़ा सप्लायर है. वहां से भारत की कुल जरूरत का करीब 30-40 प्रतिशत तेल भारत आता है. खास बात ये है कि इस सप्लाई के लिए होर्मुज स्ट्रेट का इस्तेमाल नहीं होता बल्कि वह तेल केप ऑफ गुड होप मार्ग से होते हुए भारत पहुंचता है. 

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अफ्रीका के ये दोनों देश भी कम नहीं

भारत को क्रूड ऑयल के दूसरे स्रोत अफ्रीकी देश नाइजीरिया और अंगोला हैं. ये दोनों मुल्क पश्चिम अफ्रीका में स्थिति हैं. इन देशों के साथ भारत के पुराने व्यापारिक संबंध हैं और वहां से आने वाला कच्चा तेल भारतीय रिफाइनरी के अनुकूल होता है. वर्ष 2026 में अंगोला से तेल आयात मार्च में तीन गुना बढ़कर 3 लाख बैरल प्रतिदिन पहुंच गया, जबकि नाइजीरिया से भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई. खास बात ये है कि इन दोनों देशों से तेल अटलांटिक मार्ग से आता है.

ब्राजील और वेनेजुएला से भारत को उम्मीदें

ब्राजील और वेनेजुएला भी भारतीय तेल के प्रमुख स्रोत हैं. वर्ष 2026 में ब्राजील से तेल आयात दोगुना होकर 1.5 लाख बैरल प्रतिदिन के आसपास पहुंच चुका है. वेनेजुएला से भी भारी मात्रा में आयात फिर शुरू हुआ है. वेनेजुएला का भारी-सल्फर क्रूड ऑयल रिलायंस जैसी जटिल रिफाइनरी के लिए उपयुक्त है. खास बात ये है कि दोनों देश होर्मुज रूट से पूरी तरह अलग हैं. इसलिए वहां से तेल मंगवाने में किसी तरह की समस्या नहीं होगी.

इसके अलावा अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको, कोलंबिया जैसे देशों से भी भारत तेल आयात बढ़ा सकता है. इतनी लंबी दूरी से तेल मंगाने पर लागत बढ़ेगी और बीमा महंगा होगा, जिसका खामियाजा लोगों को महंगे तेल के रूप में भुगतना होगा. लेकिन इससे देश के लाखों उद्योगों और करोड़ों वाहन बेरोक-टोक के चलते रहेंगे. 

40 देशों से तेल मंगवाता है भारत

अधिकतर लोगों को पता नहीं होगा कि दुनिया में चल रही उथल-पुथल को भारत काफी पहले ही भांप चुका था. इसलिए चार-पांच साल पहले ही उसने तेल आयात में विविधीकरण शुरू कर दिया था. वर्तमान में भारत करीब 40 देशों से तेल आयात करता है. ऐसा करने से वह होर्मुज से अलावा दूसरी जगहों से तेल मंगवाने का प्रतिशत करीब 60 प्रतिशत तक पहुंचा चुका है. जिसे वह आगे और बढ़ा सकता है. 

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Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं....और पढ़ें

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