अस्पताल का नाम बदल गया तो क्या मुआवजा नहीं मिलेगा? एसोसिएट प्रोफेसर का केस आपको जानना चाहिए

अस्पताल में इलाज कराने के बाद अगर आपको पता चले कि आपके क्लेम को खारिज कर दिया गया है यानी अब आपको कोई रिइंबर्समेंट नहीं मिलेगा तो सोचिए आप पर क्या बीतेगी. कुछ ऐसा ही हुआ एक एसोसिएट प्रोफेसर के साथ. उन्होंने हार नहीं मानी और हाई कोर्ट पहुंचे. इस मामले में पेच यह था कि अस्पताल ने अपना नाम ही बदल लिया था.
High Court Decision on Medical Reimbursement: कर्नाटक में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. एक एसोसिएट प्रोफेसर के इलाज के दावे को सिर्फ इसलिए खारिज कर दिया गया क्योंकि अस्पताल ने अपना नाम बदल लिया था. कर्नाटक हाई कोर्ट की धारवाड़ पीठ ने मेडिकल रिइंबर्समेंट (चिकित्सा मुआवजा) से इनकार करने पर राज्य सरकार को कड़ी फटकार लगाई. कोर्ट ने 'नौकरशाही की लालफीताशाही' कहकर इस निर्णय की आलोचना की. आखिर में कोर्ट ने स्पष्ट फैसला दिया कि एसोसिएट प्रोफेसर के करीब 14 लाख रुपये के दावे को सिर्फ इसलिए खारिज नहीं किया जा सकता क्योंकि अस्पताल ने अपना नाम बदल लिया था.
जस्टिस सूरज गोविंदराज ने इस इनकार को मनमाना और कानूनी रूप से गलत बताया. अधिकारियों ने हावेरी के रेनेबेन्नूर स्थित एक सरकारी प्रथम श्रेणी कॉलेज के एसोसिएट प्रोफेसर शिवनंदप्पा डी. को प्रतिपूर्त देने से इनकार कर दिया था. मणिपाल के कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में उनके इलाज को इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि संस्थान ने बाद में अपना नाम बदलकर कस्तूरबा अस्पताल, मणिपाल कर लिया था.
अस्पताल के नाम का खेल !
हां, यह अपनी तरह का अनोखा मामला है. शिवनंदप्पा ने कहा कि यह अस्पताल कर्नाटक सरकारी कर्मचारी (चिकित्सा उपस्थिति) नियम 1963 के तहत सरकार की स्वीकृत लिस्ट में था. अस्पताल ने औपचारिक रूप से मार्च 2021 में नाम में सुधार की मांग की थी. अनुरोध के बावजूद अधिकारी मान्यता प्राप्त सूची को अपडेट करने में फेल रहे और प्रतिपूर्ति के दावों को खारिज कर दिया. राज्य उच्च शिक्षा विभाग और सुवर्ण आरोग्य सुरक्षा ट्रस्ट ने तर्क दिया कि केवल उन्हीं अस्पतालों को पात्र माना जा सकता है जो उनके वास्तविक नाम से सूचीबद्ध हैं और इसमें कोई भी बदलाव अस्वीकार्य है.
जस्टिस गोविंदराज ने इस पर असहमति जताते हुए कहा कि अस्पताल की पहले ही जांच और अनुमोदन हो चुका है. ऐसे सिर्फ नाम बदलने से अस्पताल की पहचान या सेवाओं में कोई बदलाव नहीं आया है. अदालत ने उच्च शिक्षा विभाग को छह हफ्ते के भीतर प्रतिपूर्ति दावे पर पुनर्विचार करने का निर्देश दिया है.
