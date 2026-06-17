फ्रांस के खूबसूरत शहर एवियन में आयोजित G7 Summit 2026 के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात दुनिया भर में चर्चा का विषय बन गई. पिछले 16 महीनों में दोनों नेताओं की ये पहली आमने-सामने की बैठक थी. ऐसे समय में ये मुलाकात हुई जब भारत-अमेरिका संबंध ट्रेड, टैरिफ और वैश्विक सुरक्षा जैसे मुद्दों पर नई दिशा तलाश रहे हैं. वर्किंग लंच के दौरान ट्रंप ने मोदी की खुलकर तारीफ की, जबकि मोदी ने वैश्विक भरोसे, समुद्री सुरक्षा और भारतीय नाविकों की सुरक्षा का मुद्दा मजबूती से उठाया.
हालांकि, इस मुलाकात ने साफ कर दिया कि दुनिया की दो बड़ी लोकतांत्रिक ताकतें कई अहम मुद्दों पर साथ काम करने को तैयार हैं.
G7 समिट के आउटरीच सेशन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के सामने एक बड़ा संदेश रखा. उन्होंने कहा कि आज दुनिया संसाधनों की कमी से नहीं बल्कि भरोसे के संकट से गुजर रही है. पीएम मोदी ने वैश्विक स्तर पर बढ़ते संघर्ष, युद्ध और अविश्वास का जिक्र करते हुए कहा कि देशों के बीच सहयोग और विश्वास को मजबूत करने की जरूरत है. इस दौरान वह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ठीक बगल में बैठे थे.
प्रधानमंत्री ने समुद्री व्यापार की सुरक्षा पर भी जोर दिया और कहा कि जो लोग समुद्र के रास्ते दुनिया की अर्थव्यवस्था को चलाते हैं, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना सभी देशों की जिम्मेदारी है. उनका यह बयान पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है.
प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में पश्चिम एशिया में हुई घटनाओं का जिक्र करते हुए भारतीय नाविकों की सुरक्षा का मुद्दा मजबूती से उठाया. अमेरिका और ईरान के बीच बढ़े तनाव के दौरान तीन भारतीय नाविकों की मौत ने भारत की चिंता बढ़ाई है. ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बैठक में पीएम मोदी ने साफ कहा कि होर्मुज स्ट्रेट वैश्विक अर्थव्यवस्था की जीवनरेखा है और इसे हर हाल में खुला रहना चाहिए. उन्होंने उम्मीद जताई कि ईरान के साथ भविष्य में होने वाले किसी भी शांति समझौते में नाविकों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाएगी. मोदी ने यह भी कहा कि समुद्री मार्गों पर काम करने वाले लोगों को बिना किसी डर और खतरे के अपना काम करने का अधिकार मिलना चाहिए.
भारत और अमेरिका के बीच लंबे समय से चल रही ट्रेड डील भी बैठक का अहम एजेंडा रही. दोनों देशों के बीच प्रस्तावित व्यापार समझौते पर पिछले कई महीनों से बातचीत जारी है और अब इसे अंतिम चरण में बताया जा रहा है. ट्रंप ने खुद संकेत दिया कि बहुत जल्द भारत के साथ व्यापार समझौता फाइनल हो सकता है. सूत्रों के मुताबिक समझौते से जुड़े अधिकांश तकनीकी और प्रक्रियागत मुद्दों पर सहमति बन चुकी है.
हालांकि, भारत 12 हजार से अधिक टैरिफ लाइनों पर व्यापार करता है और प्रस्तावित समझौता लगभग 11 हजार टैरिफ लाइनों को कवर करेगा. माना जा रहा है कि अगले कुछ हफ्तों में इस दिशा में बड़ा ऐलान हो सकता है, जिससे दोनों देशों के व्यापारिक रिश्तों को नई मजबूती मिलेगी.
G7 के वर्किंग लंच के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को लेकर कई दिलचस्प बातें कहीं. उन्होंने कहा कि मोदी दिखने में बेहद शांत और संयमित लगते हैं, लेकिन बातचीत और वार्ता के दौरान बहुत सख्त रुख अपनाते हैं. ट्रंप ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ‘शांत, संयमित और जबरदस्त’ नेता हैं. उन्होंने यह भी कहा कि उनका भारत के साथ बहुत अच्छा रिश्ता है और वह भविष्य में भारत की यात्रा करना चाहते हैं. ट्रंप ने साफ शब्दों में कहा कि वह भारत का बहुत सम्मान करते हैं. अमेरिकी राष्ट्रपति की यह टिप्पणी ऐसे समय आई है जब पिछले कुछ महीनों में दोनों देशों के बीच टैरिफ और व्यापार को लेकर कुछ मतभेद सामने आए थे.
मोदी और ट्रंप की बैठक में ऊर्जा सुरक्षा प्रमुख मुद्दों में शामिल रही. पिछले एक वर्ष में अमेरिका से भारत के ऊर्जा आयात में करीब 60 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई है. ऐसे में दोनों देशों के बीच दीर्घकालिक ऊर्जा साझेदारी को और मजबूत बनाने पर चर्चा हुई. पश्चिम एशिया में जारी तनाव और रूस से तेल आयात को लेकर बदलते वैश्विक हालात के बीच भारत अपने ऊर्जा स्रोतों को सुरक्षित और विविध बनाना चाहता है. बैठक में होर्मुज स्ट्रेट की स्थिति पर भी चर्चा हुई क्योंकि दुनिया के बड़े हिस्से का तेल इसी मार्ग से गुजरता है. ऊर्जा सुरक्षा को लेकर दोनों देशों की बढ़ती साझेदारी आने वाले समय में रणनीतिक रूप से और अधिक महत्वपूर्ण मानी जा रही है.
यह मुलाकात इसलिए भी खास रही क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर और भारत पर लगाए गए अमेरिकी टैरिफ के बाद दोनों नेताओं की यह पहली आमने-सामने की बैठक थी. पिछले साल फरवरी में वॉशिंगटन में मुलाकात के बाद दोनों नेताओं के बीच केवल फोन पर बातचीत हुई थी. इस दौरान कई मुद्दों पर मतभेद भी सामने आए, लेकिन G7 में हुई मुलाकात ने संकेत दिया कि दोनों देश संबंधों को आगे बढ़ाने के इच्छुक हैं. पश्चिम एशिया संकट, व्यापार समझौता और ऊर्जा सहयोग जैसे मुद्दों पर सकारात्मक बातचीत ने यह संदेश दिया कि भारत और अमेरिका अपने रणनीतिक रिश्तों को नई दिशा देने की कोशिश कर रहे हैं. यही वजह है कि इस बैठक पर पूरी दुनिया की नजर बनी रही.
G7 समिट के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने केवल ट्रंप ही नहीं बल्कि कई अन्य वैश्विक नेताओं से भी मुलाकात की. उन्होंने इटली की प्रधानमंत्री Giorgia Meloni, कनाडा के प्रधानमंत्री Mark Carney, यूएई के राष्ट्रपति Mohamed bin Zayed Al Nahyan और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष Ursula von der Leyen से भी बातचीत की. यूरोपीय संघ और भारत ने इस साल के अंत तक मुक्त व्यापार समझौते यानी FTA पर हस्ताक्षर करने की दिशा में तेजी से काम करने की बात कही. वहीं भारत-यूएई साझेदारी, निवेश, रक्षा, टेक्नोलॉजी और कनेक्टिविटी जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर भी जोर दिया गया. इससे साफ है कि G7 में भारत ने वैश्विक मंच पर अपनी कूटनीतिक सक्रियता और प्रभाव दोनों को मजबूती से प्रदर्शित किया.