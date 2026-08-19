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जबरन या धर्मांतरण के आरोपों वाली शादी से पैदा हुए बच्चे का धर्म क्या होगा? महाराष्ट्र के नए कानून ने दे दिया जवाब

Maharashtra News: महाराष्ट्र भारत का 13वां राज्य बन गया है, जिसने धर्म परिवर्तन पर कानून बनाया है. यह 28 अगस्त से लागू होगा. लेकिन सवाल है कि किसी शादी या संबंध में जबरन धर्मांतरण के आरोप हों तो उससे पैदा होने वाले बच्चे का धर्म क्या होगा?

Written ByRachit Kumar
Published: Aug 19, 2026, 08:41 AM IST|Updated: Aug 19, 2026, 08:41 AM IST
जबरन या धर्मांतरण के आरोपों वाली शादी से पैदा हुए बच्चे का धर्म क्या होगा? महाराष्ट्र के नए कानून ने दे दिया जवाब

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Rachit Kumar

Rachit Kumar

रचित कुमार जी न्यूज डिजिटल में असिस्टेंट एडिटर हैं. देश, दुनिया और डिफेंस की खबरों को आसान भाषा में बताने में महारत हासिल है. जी न्यूज से मई 2022 में जुड़े और शिफ्ट देखने का 12 साल से ज्यादा का अनुभव है. जी न्यूज में Best Performer अवॉर्ड भी मिल चुका है. जी न्यूज, आजतक और एबीपी न्यूज में शिफ्ट देखते हुए महामहिम, बिहार के बाहुबली सीरीज शुरू की और कई एक्सप्लेनर खबरों पर काम किया.  

इंडिया न्यूज और जनसत्ता में शिफ्ट देखने के साथ-साथ ट्रैफिक लाने वाली खबरों को तवज्जो दी. नवभारत टाइम्स से करियर की शुरुआत हुई और वहां तकरीबन ढाई साल तक फ्रंट पेज 2 और देश-विदेश के पन्नों की जिम्मेदारी संभाली. जर्नलिज्म में पोस्टग्रेजुएट और IIMC से डिप्लोमा करने  वाले रचित कुमार 13 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. आप Rachit.kumar@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं. 

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