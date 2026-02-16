Advertisement
trendingNow13111751
Hindi Newsदेशअगर मौलाना नहीं जीते तो तुम..., 1952 के आम चुनाव में कैसे बदला था नतीजा? वरिष्ठ पत्रकार ने सुनाया किस्सा

'अगर मौलाना नहीं जीते तो तुम...', 1952 के आम चुनाव में कैसे बदला था नतीजा? वरिष्ठ पत्रकार ने सुनाया किस्सा

साल 1952 में पहला आम चुनाव हुआ था जिसमें रामपुर लोकसभा सीट से मौलाना अबुल कलाम आजाद चुनाव लड़ रहे थे और वो चुनाव हार गए थे. वहां पर उनके विपक्ष में लड़ने वाले नेता विशन चंद्र सेठ लगभग 20 हजार वोट से चुनाव जीत चुके थे. जैसे ही इस बात की खबर प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू को लगी उन्होंने मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत को फोन किया और कहा...

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Feb 16, 2026, 06:38 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'अगर मौलाना नहीं जीते तो तुम...', 1952 के आम चुनाव में कैसे बदला था नतीजा? वरिष्ठ पत्रकार ने सुनाया किस्सा

कांग्रेस आए दिन भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार पर चुनावों को लेकर तमाम तरह की गड़बड़ियों का आरोप लगाती रही है. इस दौरान सोशल मीडिया पर आजाद भारत के पहले लोकसभा चुनाव 1952 को लेकर कई कहानियां वायरल होती हुई दिखाई दे रही हैं. वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप सिंह ने एक प्राइवेट न्यूज चैनल पर 1952 में रामपुर लोकसभा सीट पर हुए चुनाव को लेकर की गई धांधली के बारे में बताया है. वरिष्ठ पत्रकार ने बताया कि साल 1989 में हुए लोकसभा चुनाव में हुई कांग्रेस की शिकस्त को लेकर राजीव गांधी अपनी हार स्वीकार करने को तैयार नहीं थे. 

दरअसल 1984 में जहां कांग्रेस ने 400 से भी ज्यादा सीटें जीतीं थीं वहीं अगले ही चुनाव में उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा. यही वजह थी कि राजीव गांधी इस हार को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे. उन्होंने इसके पीछे तर्क दिया था, 'ये कैसे हो सकता है मैं तो इस रिजल्ट को मान ही नहीं सकता हूं. 1984 में भारतीय जनता पार्टी को 8 प्रतिशत वोट मिले और 2 सीटें मिली थीं और इस चुनाव में बीजेपी का वोट प्रतिशत 12 प्रतिशत हुआ और इनको 85 - 86 सीटें मिल गईं तो उन्होंने कहा कि ये तो एडेप्ट नहीं करता है इसको मैं मानने को तैयार नहीं हूं.' इसके बाद वरिष्ठ पत्रकार ने आगे बताया कि कैसे साल 1952 के पहले लोकसभा चुनाव में मौलाना अबुल कलाम के चुनाव हारने के बावजूद रिजल्ट को बदल दिया गया था. 

'मौलाना चुनाव नहीं जीते तो आप भी मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे'
साल 1952 में पहला आम चुनाव हुआ था जिसमें रामपुर लोकसभा सीट से मौलाना अबुल कलाम आजाद चुनाव लड़ रहे थे और वो चुनाव हार गए थे. वहां पर उनके विपक्ष में लड़ने वाले नेता विशन चंद्र सेठ लगभग 20 हजार वोट से चुनाव जीत चुके थे. विपक्षी दल जश्न मनाने के लिए जुलूस निकालने की तैयारी कर रहा था. डीएम और रिटर्निंग ऑफिसर ने इस जीत का ऐलान भी कर दिया था. इस बीच वायरलेस से जवाहर लाल नेहरू को इस बात का पता चला तो उन्होंने सीधे तत्कालीन मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत को फोन किया और कहा, 'मौलाना आजाद को चुनाव हारने नहीं चाहिए.' तो इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि 'अब तो रिजल्ट घोषित हो चुका है' तो पंडित नेहरू ने कहा कि 'ये मैं नहीं जानता हूं. अगर मौलाना अबुल कलाम चुनाव नहीं जीतेंगे तो आप मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे.' 

Add Zee News as a Preferred Source

तत्कालीन सूचना निदेशक शम्भूनाथ टंडन ने अपनी किताब में किया खुलासा
ये बात उस समय के डायरेक्टर इंफर्मेशन शम्भूनाथ टंडन ने अपनी किताब लिखी है. टंडन ने अपनी किताब में इस बात का जिक्र किया है कि पंडित नेहरू का फोन आने के बाद पंत जी ने कैसे उस चुनाव परिणाम को बदलवा दिया था. पंत जी ने उनसे कहा टंडन जी से कहा कि आप डीएम से बात कीजिए और इस चुनाव परिणाम बदलवा दीजिए. तब उन्होंने खुद डीएम को फोन किया तो डीएम ने कहा ये कैसे हो सकता है मैं खुद लिखित तौर पर चुनाव परिणाम घोषित कर चुके हैं. इस पर टंडन जी ने कहा कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो न पंत जी की नौकरी रहेगी, न मेरी नौकरी रहेगी और आपकी भी नौकरी नहीं रहेगी. 

ऐसे हुई थी वोटों की धांधली, फिर जीते थे मौलाना अबुल कलाम आजाद
वरिष्ठ पत्रकार ने बताया कि उस समय पोलिंग का तरीका जो था उसके मुताबिक हर उम्मीदवार का एक वोटिंग का बक्शा होता था. इस बक्शे पर कोई सिंबल नहीं होता था, कोई निशान नहीं होता था और कोई सिंबल भी नहीं होता था. इस बक्शे में उम्मीदवार को वोट करने वाले मतदाता अपनी पर्ची उस बक्शे में डाल देते थे. तो जब डीएम के आदेश पर दोबारा गिनती शुरू हुई तो विशन चंद्र सेठ के बक्शे से वोटिंग पर्ची उठाकर मौलाना अबुल कलाम आजाद के बक्शे में डाल दिए गए थे. बस और कुछ तो करना नहीं था अब जब दोबारा वोटों की गिनती की गई तो मौलाना अबुल कलाम आजाद चुनाव जीत गए. ये पूरी बात उस किताब में लिखी हुई है.

यह भी पढ़ेंः 'ये ट्रेंड बन चुका है', हिमंत बिस्वा सरमा शूटिंग विवाद पर सुप्रीम कोर्ट सख्त

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Ravindra Singh

रवींद्र प्रताप सिंह ने साल 2015 में जागरण.कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा मौजूदा समय वो ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब एडिटर हैं. अगस्त 2025 में उन्होंने ज़ी न्यूज ज्वाइन किया है. रवींद्र देश और दुनि...और पढ़ें

TAGS

pandit jawahar lal nehruFirst General election

Trending news

'अगर मौलाना नहीं जीते तो तुम...', 1952 के आम चुनाव में कैसे बदला था नतीजा?
pandit jawahar lal nehru
'अगर मौलाना नहीं जीते तो तुम...', 1952 के आम चुनाव में कैसे बदला था नतीजा?
साए की तरह जो शख्स मनमोहन सिंह के साथ रहा, वो अब ममता को देखना चाहता है PM
Bengal Assembly Elections
साए की तरह जो शख्स मनमोहन सिंह के साथ रहा, वो अब ममता को देखना चाहता है PM
'अपनी कब्र के लिए जगह नहीं मिलेगी...', हुमायूं कबीर को BJP नेता की खुली चेतावनी
Babri Masjid Row
'अपनी कब्र के लिए जगह नहीं मिलेगी...', हुमायूं कबीर को BJP नेता की खुली चेतावनी
तृषा पर विवादित टिप्पणी कर बुरे फंसे तमिलनाडु BJP चीफ, छीछालेदर के बाद बोलें सॉरी
Tamil Nadu news
तृषा पर विवादित टिप्पणी कर बुरे फंसे तमिलनाडु BJP चीफ, छीछालेदर के बाद बोलें सॉरी
आतंकवादियों को मरने से डर लगता है, गला भी सूखता है; सेना के खौफ से दाढ़ी ही कटवा ली
Jammu Kashmir
आतंकवादियों को मरने से डर लगता है, गला भी सूखता है; सेना के खौफ से दाढ़ी ही कटवा ली
आज होगा AI के महाकुंभ का आगाज, कुछ ही देर में पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन
AI Summit
आज होगा AI के महाकुंभ का आगाज, कुछ ही देर में पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन
'ये ट्रेंड बन चुका है', हिमंत बिस्वा सरमा शूटिंग विवाद पर सुप्रीम कोर्ट सख्त
Himanta Biswa Sarma
'ये ट्रेंड बन चुका है', हिमंत बिस्वा सरमा शूटिंग विवाद पर सुप्रीम कोर्ट सख्त
आज होगा AI के महाकुंभ का आगाज, कुछ ही देर में पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन
AI Summit
आज होगा AI के महाकुंभ का आगाज, कुछ ही देर में पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन
Bengaluru: मैटरनिटी फोटोशूट में व्यस्त थी मां, तालाब में डूबने से बड़े बेटे की मौत
bengaluru news
Bengaluru: मैटरनिटी फोटोशूट में व्यस्त थी मां, तालाब में डूबने से बड़े बेटे की मौत
केरल में लेफ्ट सरकार की पहले की तारीफ, अब मणिशंकर अय्यर ने स्‍टालिन को क्‍यों सराहा?
Mani Shankar Aiyar
केरल में लेफ्ट सरकार की पहले की तारीफ, अब मणिशंकर अय्यर ने स्‍टालिन को क्‍यों सराहा?