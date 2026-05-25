जब तेल कंपनियों को 130 पर्सेंट का मुनाफा हुआ है, तो अब पेट्रोल-डीजल लगातार महंगा क्यों हो रहा?

जैसा संदेह था, वही हुआ. चुनाव होने के बाद दनादन तेल के दाम बढ़ने लगे हैं. मई महीने में ही चार बार रेट बढ़ चुके हैं. सोमवार सुबह पेट्रोल 2.61 रुपया और डीजल 2.71 रुपये प्रति लीटर महंगा हुआ. कांग्रेस ने सवाल उठाया है कि जब मुनाफा तगड़ा हुआ है, तो अब रेट क्यों बढ़ाए जा रहे हैं?
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10 दिन में चौथी बार तेल के दाम बढ़ गए. पेट्रोल ने सेंचुरी लगाई, तो डीजल की कीमत भी 2.71 रुपये बढ़ गई. कांग्रेस ने सरकार पर हमला बोला है. मई में रेट बढ़ने की चार तारीखों का जिक्र करते हुए कांग्रेस के एक्स हैंडल पर लिखा गया, 'लोग महंगाई में पिस रहे हैं, परेशान हैं लेकिन 'महंगाई मैन' की वसूली थमने का नाम नहीं ले रही.' उधर, पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष तिवारी ने मोदी सरकार के पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप पुरी को टैग करते हुए पूछा - ऐसा क्यों? दरअसल, एक न्यूज रिपोर्ट के हवाले से उन्होंने सवाल किया कि जब तीनों तेल कंपनियों ने कुल मिलाकर 130 प्रतिशत का तगड़ा मुनाफा कमाया है, तो अब दनादन रेट क्यों बढ़ाए जा रहे हैं?
तिवारी ने दावा किया कि सरकारी तेल मार्केटिंग कंपनियों (OMC) ने वित्त वर्ष 2025-26 में जबरदस्त मुनाफा कमाया है. तीनों OMC ने कुल 77,280.65 करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया, जो वित्त वर्ष 2024-25 के मुकाबले 130% से ज्यादा है. उन्होंने कहा कि यहां तक कि (चौथी तिमाही, जनवरी-मार्च 2026) Q-4 2025-26 में भी तीनों OMC का मुनाफा 19,470 करोड़ रुपये था, जो पिछले साल की इसी अवधि के मुकाबले 40% ज्यादा है. इस समय पर गौर कीजिए, इसी दौरान इजरायल और अमेरिका ने ईरान पर हमला किया था और पूरी दुनिया प्रभावित होने लगी थी.
तिवारी ने एक्स पर लिखा, 'जब इन OMC ने इतना ज्यादा मुनाफा कमाया है, तो फिर पेट्रोल और डीजल की कीमतें हर दिन धीरे-धीरे करके क्यों बढ़ाई जा रही हैं? आज चंडीगढ़ में पेट्रोल की कीमत 98.12 रुपये प्रति लीटर और डीजल की कीमत 86.09 रुपये प्रति लीटर है. दिल्ली में यह क्रमशः 102.12 रुपये और 95.20 रुपये है.'
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उन्होंने आगे सरकार को कोसते हुए कहा कि एक तरफ जहां OMC कंपनियां जमकर मुनाफा कमा रही हैं, दूसरी तरफ लोग कीमतों की इस दमनकारी व्यवस्था के बोझ तले दबे जा रहे हैं? क्या इसी को सुशासन कहते हैं?
दिल्ली 102.12 (+2.61)
कोलकाता 113.51 (+2.87)
मुंबई 111.21 (+2.72)
चेन्नई 107.77 (+2.46)
दिल्ली 95.20 (+2.71)
कोलकाता 99.82 (+2.80)
मुंबई 97.83 (+2.81)
चेन्नई 99.55 (+2.57)
23 मई को जब तेल के दाम बढ़े थे, तो कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कटाक्ष किया था, 'पेट्रोल तो बेटा कुछ दिनों में इतनी-इतनी थैलियों में सुनार की दुकान पर बिकेगा- राजू की मां (in 3 Idiots)'
पश्चिम बंगाल के मंत्री दिलीप घोष ने ईंधन की कीमतों में फिर से हुई बढ़ोतरी पर कहा है कि दुनिया की तरफ देखिए कि पिछले 3-4 साल से क्या चल रहा है? कुछ देशों में पेट्रोल-डीजल मिलता ही नहीं है. रात-रातभर लोग लाइन में खड़े रहते हैं, लेकिन पीएम मोदी ने तेल कंपनियों का नुकसान होते हुए भी लोगों को राहत दी थी. हालांकि, आज ऐसी स्थिति हो गई है कि कुछ न कुछ दाम बढ़ाना पड़ेगा, तो कम से कम ही दाम बढ़ाया गया है. परिस्थिति अपने हाथ में नहीं है इसलिए दुनिया के साथ तालमेल रखकर हमें चलना पड़ रहा है. परिस्थिति ठीक होगी तो पहले लोगों को ही राहत मिलेगा.
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