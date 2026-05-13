DNA: तेल बचेगा तो देश संकट से कैसे बचेगा? आसान शब्दों में समझिए इकोनॉमी मजबूत करने का गुणा-गणित

Oil News: अगर आपको तेल की बर्बादी रोकनी है, देश का बहुमूल्य विदेशी मुद्रा भंडार बचाना है. आपको अपने पैसे की बचत करनी है तो कार पूलिंग पर गंभीरता से विचार करना होगा. कई अध्ययनों के अनुसार भारत में 85% प्राइवेट कार सिंगल ऑक्यूपेंसी के साथ चलती हैं. यानी उसमें केवल 1 व्यक्ति सवार होता है. अगर हर कार में औसत 3 लोग हों तो सड़कों पर गाड़ियां 65% तक कम होंगी. यानी अभी 100 गाड़ियां चलती हैं तो वो घटकर 35 रह जाएंगी. सोचिए लोगों के इस प्रयास से देश का कितना तेल और पैसा बचेगा. इसमें आपका ही फायदा है.

कार पूलिंग को लेकर 2024-25 के आर्थिक सर्वेक्षण में भी एक आंकड़ा आया था. इसके मुताबिक़ अगर पूरे देश में बड़े पैमाने पर कार पूलिंग अपनाई जाए तो सालाना लगभग 38 करोड़ लीटर ईंधन की बचत होगी. इस तरह सालाना 3,800 करोड़ से लेकर 4,000 करोड़ रुपये बचेंगे.

पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करने पर तेल की बचत और भी बढ़ जाएगी. हो सकता है कि कार पूलिंग और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के इस्तेमाल से आपकी थोड़ी परेशानी बढ़ जाए. इसकी वजह ये है कि ज़्यादातर शहरों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है. सरकारों को भी इस बारे में गंभीरता से काम करना होगा। लेकिन जहां तक आपकी बात है तो ये उपाय आपको हमेशा के लिए नहीं करने हैं. जितने दिनों तक तेल का संकट है, तभी तक इन्हें अमल में लाना है. आपकी थोड़ी सी परेशानी, देश को बड़ी परेशानी से बचा सकती है. अगर देश परेशानी से बचेगा तो आप भी परेशानी से बचेंगे.

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कार पूलिंग और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के इस्तेमाल के साथ-साथ हमें इलेक्ट्रिक गाड़ियों का चलन भी बढ़ाना होगा. जब देश में इलेक्ट्रिक गाड़ियां बढ़ जाएंगी तो पेट्रोल-डीज़ल की खपत अपने आप कम हो जाएंगी. भारत में हाल के वर्षों में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बिक्री तेज़ी से बढ़ी है.

वित्तीय वर्ष 2025-26 में 24 लाख 52 हज़ार EV गाड़ियों की बिक्री हुई है जो पिछले साल के मुकाबले लगभग 25% ज़्यादा है.

वहीं EV कार की बात करें तो 1 लाख 99 हज़ार कार बिकी हैं. ये पिछले साल के मुकाबले 84% ज़्यादा है.

लेकिन दुनिया के विकसित देशों की तुलना में ये अभी भी कम है.

अगर नई गाड़ियों के हिसाब से देखें तो भारत में केवल 8% के आसपास नई गाड़ियां EV हैं. जबकि नॉर्वे में बिकने वाली 90% से ज़्यादा नई गाड़ियां EV हैं. यूरोप में 24 से 28% तक नई गाड़ियां EV हैं.

कुल गाड़ियों के हिसाब से भी ये संख्या कम है. भारत में कुल गाड़ियां 40 करोड़ के आसपास हैं जबकि EV गाड़ियां सिर्फ़ 85 लाख के क़रीब हैं. यानी महज 2% के आसपास.

EV को अपनाने में सबसे बड़ी बाधा चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर है. साथ ही ज़्यादा दाम भी एक बड़ी दिक्कत है. इस पर सरकार को काम करने की ज़रूरत है. लेकिन आपको भी ये सोचना होगा कि लंबे समय में EV से हमें बचत होगी.

इसकी वजह ये है कि कार की तुलना में EV चलाना बहुत सस्ता है. पेट्रोल कार की रनिंग कॉस्ट 6–8 रुपये प्रति किलोमीटर है जबकि EV की 1 से 1.5 रुपये प्रति किलोमीटर. यानी 3–4 साल में EV की अतिरिक्त लागत वापस आ जाएगी.

इसलिए EV को अपनाने की गति बढ़ानी होगी. ये न सिर्फ तेल का खर्च कम करेगा, बल्कि लंबे समय में आपकी जेब के लिए भी किफायतमंद साबित होगा. ये छोटे-छोटे उपाय इस वक्त तो और भी जरूरी हैं.

तेल बचाने को लेकर पीएम की अपील के बाद हमारे देश में अफ़वाहबाज़ अपने काम में लग गए हैं. वो लॉकडाउन की झूठी अफवाह फैला रहे हैं. इस आड़ में मुनाफा कमाने में लगे हुए हैं. लेकिन तेल और विदेशी मुद्रा बचाने की अपील दुनिया के ज्यादातर देशों में की जा रही है.

आज आपको युद्ध के बाद पैदा संकट को लेकर सिंगापुर के प्रधानमंत्री की अपील के बारे में भी जानना चाहिए. सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग ने इसी महीने अपने देशवासियों को संबोधित करते हुए एक बड़ी चेतावनी दी. उन्होंने कहा कि युद्ध ख़त्म होने के बाद भी संकट जल्द खत्म नहीं होगा. सिंगापुर के प्रधानमंत्री ने ये भी स्वीकार किया कि उनका देश सप्लाई की मौजूदा दिक्कत से बुरी तरह प्रभावित है. उनके मुताबिक़ तेल की सप्लाई कम होने का असर एनर्जी सेक्टर तक ही सीमित नहीं रहेगा. इससे खाने-पीने के सामान पर भी असर पड़ेगा. यानी लोगों को आने वाले कठिन समय के लिए तैयार रहना चाहिए.

सिंगापुर एक छोटा सा देश है. इसकी आबादी महज़ 60 लाख के करीब है. लेकिन अर्थव्यवस्था के मामले में सिंगापुर बेहद मजबूत है. उसकी गिनती अमीर देशों में होती है. सिंगापुर को एशिया का टाइगर कहा जाता है.

यहां की प्रति व्यक्ति आय एक लाख 7 हजार डॉलर से ज्यादा है जबकि भारत की प्रति व्यक्ति आय केवल 2,813 डॉलर है. यानी हमारे देश में एक आदमी की आमदनी जितनी है. उससे 38 गुना ज्यादा आमदनी सिंगापुर के एक व्यक्ति की है.

लेकिन उस देश के प्रधानमंत्री को भी अपने नागरिकों को मौजूदा स्थिति के बारे में चेतावनी देनी पड़ी है. हमसे 38 गुना ज़्यादा प्रति व्यक्ति आय वाले देश के पीएम कह रहे हैं कि हमारा देश संकट में है. खराब समय के लिए तैयार रहना चाहिए. दूसरी तरफ हमारे प्रधानमंत्री ने तो ये भी नहीं कहा कि हम संकट में हैं. उन्होंने केवल ईंधन और विदेशी मुद्रा बचाने की अपील की है. उन्होंने कटौती नहीं बल्कि बचत की अपील की है. लेकिन इसके बावजूद अफवाहबाज झूठी जानकारी फैलाने में लगे हुए हैं.