/‘अगर पुलिस का प्रेशर हट जाए तो 24 घंटे के अंदर 58 विधायक तोड़ देंगे...’, टीएमसी नेता कुणाल घोष का बड़ा दावा

Kunal Ghosh: पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के करीबी नेता कुणाल घोष ने बड़ा दावा किया है. घोष ने कहा है कि पुलिस अपना शिकंजा हटा ले तो टीएमसी के 6 बागी सांसद और कम से कम 30 बागी विधायक ममता दीदी के पाले में फौरन लौट आएंगे. उन्होंने ये भी कहा कि कुछ ने दीदी को फोन किया तो कुछ ऐसे भी थे, जिन्हें खुद दीदी ने फोन लगाया. इस दावे को लेकर बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता ऋतब्रत बनर्जी या उनके विधायकों की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है.
कुणाल घोष ने कहा है कि यह विधायक और सासंद सीधे तौर पर ममता दीदी के संपर्क में हैं और टीएमसी में लौटना चाहते हैं, लेकिन राज्य पुलिस के प्रेशर की वजह से वह ऐसा नहीं कर पा रहे.
पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस (TMC) के प्रमुख नेता कुणाल घोष ने दावा किया है कि 6 बागी सांसद और और पार्टी के आधे से ज्यादा बागी विधायक वापसी करना चाहते हैं और ममता बनर्जी के संपर्क में हैं. कुणाल घोष ने कहा है कि यह विधायक और सासंद सीधे तौर पर ममता दीदी के संपर्क में हैं और टीएमसी में लौटना चाहते हैं, लेकिन राज्य पुलिस के प्रेशर की वजह से वह ऐसा नहीं कर पा रहे. कुणाल घोष ने बीजेपी पर निशाना साधा है.
कुणाल घोष ने कहा है कि 2026 विधानसभा चुनाव के बाद जिन नेताओं ने टीएमसी छोड़ी और विरोधी पार्टी में शामिल हो गए वह अब वापसी करना चाहते हैं. उन्होंने बताया कि खुद ममता बनर्जी इन नेताओं के संपर्क में थी. कुणाल घोष ने कहा, 'छह MP और 50 परसेंट से ज्यादा MLA ममता दीदी के संपर्क में हैं. मैं खास नंबर या नाम नहीं बताना चाहता क्योंकि मैं नहीं चाहता कि दूसरे इसका राजनीतिक फायदा उठाएं.'
4 मई को नतीजे आने के बाद बीजेपी की पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनी. इसके बाद टीएमसी में ग्राम सेवक से लेकर मेयर, पार्षदों, विधायकों और सांसदों द्वारा पार्टी छोड़ने की खबरें रॉकेट की स्पीड से आईं. यानी भगदड़ हर लेवल पर नजर आई. फिलहाल बंगाल में विपक्षी दल एक-दूसरे की ताकत और रणनीति को परख रहे हैं. ममता बनर्जी खेमे के पास नाम मात्र के नेता बचे हैं, फिलहाल बागी गुट की धूम है, क्योंकि उनके पास नेता विपक्ष का पद समेत टीएमसी का पूरा स्टेक आ चुका है.
जून में मीडिया से बात करते हुए बागी गुट के सुप्रीमो ऋतब्रत बनर्जी ने कहा था '18वीं पश्चिम बंगाल विधानसभा में हमें मुख्य विपक्ष के रूप में मान्यता मिली है. हम चाहते हैं कि ममता बनर्जी हमारी मुख्य सलाहकार हों और हमें ऐसा मार्गदर्शन दें जिससे विपक्ष के रूप में हमारी स्थिति और अधिक मजबूत हो सके. बाकी मैं अभिषेक बनर्जी को नहीं जानता.'