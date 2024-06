Rahul Gandhi: ...अगर ये वाराणसी में लड़ जाती तो PM मोदी 3 लाख वोटों से हार जाते, राहुल गांधी का इशारा किसकी तरफ?

Rahul Gandhi News: कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने रायबरेली में मिली चुनावी विजय के लिए जनता का धन्यवाद किया. वोट देकर जिताने के लिए जनता का शुक्रिया करने के लिए राहुल गांधी रायबरेली पहुंचे थे. उन्होंने कहा कि आप लोगों ने 'नफरत, हिंसा और अहंकार के खिलाफ मतदान' किया.. इसके लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूं. उनके साथ प्रियंका गांधी भी रायबरेली पहुंचीं थीं. राहुल ने दावा किया कि अगर प्रियंका गांधी वाराणसी से चुनाव लड़तीं तो पीएम मोदी दो-तीन लाख वोट से हार जाते.

रायबरेली पहुंचे राहुल गांधी

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल ने यहां 'आभार सभा' में कहा, 'इस चुनाव में हिंदुस्तान ने संदेश भेजा है कि हमें नरेन्द्र मोदी जी का विजन अच्छा नहीं लगता. हमें नफरत नहीं चाहिए, हमें हिंसा नहीं चाहिए. हमें मोहब्बत की दुकान चाहिए. हमें देश के लिए नया विजन चाहिए. अगर देश को नया विजन देना है तो उत्तर प्रदेश से ही देना होगा और उत्तर प्रदेश ने संदेश दिया है कि हम प्रदेश और देश में इंडिया गठबंधन, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को चाहते हैं.'

..प्रधानमंत्री दो-तीन लाख वोट से वाराणसी का चुनाव हार जाते

राहुल ने अयोध्या की सीट पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की पराजय का जिक्र करते हुए कहा, 'जवाब अयोध्या की जनता ने दिया है. सिर्फ अयोध्या में ही नहीं,.... वाराणसी में भी प्रधानमंत्री जान बचाकर निकले हैं. मैं अपनी बहन (प्रियंका वाड्रा) से कह रहा हूं कि अगर यह वाराणसी में लड़ जातीं तो आज प्रधानमंत्री दो-तीन लाख वोट से वाराणसी का चुनाव हार जाते.'

