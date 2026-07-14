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'कोई अगर दर्द में है, तो उसकी बात सुनना हमारी जिम्मेदारी', मंगलसूत्र उतार गुहार लगाने वाली महिला पर CJI ने क्या कहा?

SC में मंगलसूत्र उतार CJI के सामने गुहार लगाने वाली महिला के मामले में मुख्य न्यायाधीश की प्रतिक्रिया सामने आई है.उन्होंने कहा कि अगर कोई महिला अपना दर्द और तकलीफ बताती है, तो उसकी बात सुनना हमारी जिम्मेदारी है.

Written Byabhinav tripathi
Published: Jul 14, 2026, 09:36 PM IST|Updated: Jul 14, 2026, 09:36 PM IST
'कोई अगर दर्द में है, तो उसकी बात सुनना हमारी जिम्मेदारी', मंगलसूत्र उतार गुहार लगाने वाली महिला पर CJI ने क्या कहा?

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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