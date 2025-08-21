'अगर कोई पूरी तरह स्वतंत्र रहना चाहे तो शादी न करे', SC ने क्यों की ऐसी तल्ख टिप्पणी

SC news: महिला ने इस मामले में विचार के लिए कोर्ट से वक़्त दिए जाने की मांग की. बेंच ने कहा कि आप दोनों पति-पत्नी पढ़े लिखे हैं. आपको बातचीत के ज़रिए मामला सुलझाना चाहिए'.
Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि शादीशुदा सम्बंध में पति/पत्नी के लिए एक दूसरे से पूरी तरह स्वतंत्र होना असंभव है. कोई भी पति या पत्नी यह नहीं कह सकता कि मैं दूसरे पार्टनर से पूरी तरह स्वतंत्र होकर रहना चाहता हूं .अगर कोई स्वतंत्र ही रहना चाहता है तो उसे शादी ही नहीं करनी चाहिए. कोर्ट ने कहा कि शादी का मतलब दो आत्माओं का मिलन है. वो एक दूसरे से पूरी तरह स्वतंत्र कैसे हो सकते है. कोर्ट ने यह टिप्पणी एक दूसरे से अलग रह रहे कपल की याचिका की सुनवाई के दौरान की. इस कपल के दो छोटे बच्चे थे.
बच्चों की क्या ग़लती है!
जस्टिस बी वी नागरत्ना और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने इस केस में दोनों पति पत्नी को बातचीत के ज़रिए आपसी मनमुटाव को सुलझाने की सलाह दी. कोर्ट ने कहा कि हर पति पत्नी में तो कुछ तो मतभेद तो होंगे लेकिन अगर इस मामले में दोनों पति-पत्नी साथ आते है तो उन्हें बड़ी खुशी होगी. बच्चे अभी बहुत छोटे है, उनकी क्या गलती है, जो उन्हें एक टूटे हुए परिवार का बोझ झेलना पड़े.
'ताली एक हाथ से नहीं बजती'
इस मामले में महिला वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए पेश हुई . उसने कहा कि ताली एक हाथ से नहीं बजती. मेरे पति सिंगापुर में रहते है और मामले को बातचीत से सुलझाना नहीं चाहते. उनकी एकमात्र दिलचस्पी बच्चों की कस्टड़ी को लेकर ही है. इस पर बेंच ने कहा कि हम सिर्फ आपको नहीं, बल्कि पति-पत्नी दोनों को ही समझा रहे है. आप भी अगर बच्चों के साथ पति के साथ रहने के लिए सिंगापुर चली जाती है तो इसमें आपको क्या दिक्कत है .
महिला ने परेशानियों का हवाला दिया
महिला ने अपनी कुछ परेशानियों का हवाला देते हुए कहा कि उसके पति की हरकतों के चलते उसका सिंगापुर लौटना बहुत मुश्किल है. सिंगल मदर होने के नाते उसे नौकरी की जरूरत है और पति से उसे कोई गुजारा भत्ता नहीं मिला है. इस केस में पति की ओर से पेश वकील ने कहा कि पति-पत्नी दोनों की सिंगापुर में अच्छी नौकरी थी लेकिन बाद में पत्नी ने बच्चों के साथ सिंगापुर लौटने से इंकार कर दिया है.
महिला ने गुजारा भत्ता लेने से इंकार किया
बेंच ने कहा कि पति की जिम्मेदारी बनती है कि वो बच्चों का और पत्नी का ख्याल रखे. उन्हें दोनों के लिए कुछ पैसा जमा करना चाहिए. हालांकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए सुनवाई में जुड़ी महिला ने इससे इंकार कर दिया. महिला ने कहा कि वो किसी पर निर्भर नहीं होना चाहती
'हो सकता है कि मै पुराने विचारों की लगूं'
जस्टिस नागरत्ना ने महिला से कहा कि एक बार शादी होने के बाद आप यह नहीं कह सकतीं कि आप पति पर निर्भर नहीं है. भले ही आप आर्थिक तौर पर न हो लेकिन भावनात्मक तौर पर तो आप निर्भर होगी ही. जस्टिस नागरत्ना ने यहां तक कहा कि आप ये नहीं कह सकते कि आप किसी पर निर्भर नहीं होना चाहती. अगर ऐसा था तो फिर आपने शादी क्यों की. हो सकता है कि मैं आपको पुराने विचारों की लगूं लेकिन कोई पत्नी यह नहीं कह सकती कि वो अपने पति पर निर्भर नहीं है.
महिला ने इस मामले में विचार के लिए कोर्ट से वक़्त दिए जाने की मांग की. बेंच ने कहा कि आप दोनों पति-पत्नी पढ़े लिखे हैं. आपको बातचीत के ज़रिए मामला सुलझाना चाहिए.
बच्चों के साथ जन्मदिन मना सकेंगे दोनों
इस मामले में पति की ओर से पेश वकील ने कहा कि वो अभी भारत में है. 1 सितंबर को वो वापस सिंगापुर लौटेगा. उसके छोटे बच्चे का जन्मदिन 23 अगस्त को है और वो दोनों बच्चों के साथ इस जन्मदिन मनाना चाहता है. इस पर कोर्ट ने महिला से कहा कि वो जन्मदिन मनाने के लिए दोनों बच्चों को उस दिन पति को सौंप दे. हालांकि कोर्ट ने पति से ये सुनिश्चित करने को कहा कि बच्चें शाम को अपनी मां के पास जन्मदिन मनाने के लिए घर लौट आएं. कोर्ट ने ये भी कहा कि अगस्त में आने वाले वीकेंड पर बच्चे की कस्टडी पिता के पास भी रहेगी. कोर्ट में पति की ओर से पेश वकील ने कहा कि मामले को सुलझाने के लिए वो अभी तलाक की प्रकिया पर रोक लगाने के इच्छुक है. कोर्ट ने इस बयान को रिकॉर्ड पर लिया. कोर्ट ने पति से कहा है कि वो इस दरम्यान महिला और बच्चे के मेंटनेस के लिए 5 लाख जमा करें. कोर्ट आगे 16 सितंबर को सुनवाई करेगा.
