Uddhav Thackeray on Shiv Sena News: शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे ने शुक्रवार को कहा कि अगर पार्टी कार्यकर्ताओं का उन पर भरोसा नहीं रहा है तो वह पार्टी अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने को तैयार हैं. उन्होंने कांग्रेस में पार्टी के विलय की आशंकाओं को भी खारिज किया और कहा कि बाला साहेब ठाकरे की ओर स्थापित शिवसेना जनता की सेवा करती रहेगी. पार्टी के अंदर नई बगावत के बीच समर्थकों को एकजुट करते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा कि विपक्षी उनकी पार्टी में तोड़फोड़ की कोशिश कर रहे हैं लेकिन पार्टी कार्यकर्ता उनके बहकावे में न आएं.