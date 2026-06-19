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'मुझमें भरोसा नहीं तो पार्टी मुखिया पद से इस्तीफा देने को तैयार', पार्टी को टूट से बचाने के लिए उद्धव ठाकरे की पेशकश

Uddhav Thackeray on Party Split News: शिवसेना (उद्धव ठाकरे गुट) के प्रमुख उद्धव ठाकरे पार्टी में हुई सांसदों की टूट से हिल गए हैं. पार्टी पर अपनी पकड़ लगातार कमजोर होने से घबराए उद्धव ने शुक्रवार को पार्टी कार्यकर्ताओं से भावुक अपील की. उन्होंने कहा कि अगर पार्टी कार्यकर्ताओं का उनके नेतृत्व में भरोसा नहीं रहा है तो वे पार्टी प्रमुख पद से इस्तीफा देने को तैयार हैं.

Written ByDevinder Kumar
Published: Jun 19, 2026, 09:57 PM IST|Updated: Jun 19, 2026, 10:18 PM IST
'मुझमें भरोसा नहीं तो पार्टी मुखिया पद से इस्तीफा देने को तैयार', पार्टी को टूट से बचाने के लिए उद्धव ठाकरे की पेशकश

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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