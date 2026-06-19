Uddhav Thackeray on Shiv Sena News: शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे ने शुक्रवार को कहा कि अगर पार्टी कार्यकर्ताओं का उन पर भरोसा नहीं रहा है तो वह पार्टी अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने को तैयार हैं. उन्होंने कांग्रेस में पार्टी के विलय की आशंकाओं को भी खारिज किया और कहा कि बाला साहेब ठाकरे की ओर स्थापित शिवसेना जनता की सेवा करती रहेगी. पार्टी के अंदर नई बगावत के बीच समर्थकों को एकजुट करते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा कि विपक्षी उनकी पार्टी में तोड़फोड़ की कोशिश कर रहे हैं लेकिन पार्टी कार्यकर्ता उनके बहकावे में न आएं.
भावुक ठाकरे ने कहा कि अगर कार्यकर्ता यह महसूस करते हैं कि उन्होंने उन्हें निराश किया है तो वे शीर्ष पद को छोड़ने को तैयार हैं. उन्होंने उन आलोचनाओं को गलत बताया कि वे पार्टी कार्यकर्ताओं से कट गए हैं. उद्धव ठाकरे ने पार्टी कार्यकर्ताओं से पूछा, 'अगर मैं पार्टी कार्यकर्ताओं से नहीं मिलता या महाराष्ट्र भर में घूमता नहीं तो हम चुनाव कैसे जीतते?'
कांग्रेस में शिवसेना के विलय की आशंकाओं को खारिज करते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा कि इन अफवाहों में कोई सच्चाई नहीं है. बीजेपी पर निशाना साधते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा कि बीजेपी नेता शिवसेना को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं. लेकिन वे अपने इरादों में सफल नहीं हो पाएंगे.
कांग्रेस की तारीफ करते हुए उद्धव बोले, 'कांग्रेस के साथ हमारे तीखे राजनीतिक मतभेद रहे हैं, लेकिन उन्होंने कभी शिवसेना को नष्ट करने की कोशिश नहीं की जैसा भाजपा कर रही है.' उद्धव ने सवाल उठाते हुए कहा, 'अगर हम 30 साल के गठबंधन के बाद भाजपा के साथ विलय नहीं कर सकते थे तो कांग्रेस के साथ विलय कैसे हो सकता है?'
अपनी पार्टी को छोड़कर शिवसेना (शिंदे गुट) को ज्वाइन करने वाले सांसदों के मुद्दे पर उद्धव ने मतदाताओं से माफी मांगी. उन्होंने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जनता ने इन नेताओं को शिवसेना (यूबीटी) के उम्मीदवार के रूप में वोट दिया था. लेकिन बाद में कुछ चुने हुए प्रतिनिधियों ने दलबदल कर लिया. यह जनता के साथ स्पष्ट धोखा है, जिसके लिए वे प्रदेश के मतदाताओं से माफी मांगते हैं.
उद्धव ठाकरे ने भारतीय लोकतंत्र की स्थिति पर भी चिंता जताई. शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख ने आरोप लगाया कि देश 'एक पार्टी, कोई चुनाव नहीं' की व्यवस्था की ओर बढ़ रहा है. यह देश के लोकतांत्रिक ढांचे के लिए बड़ा खतरा है, जिसके बारे में सभी लोगों को जागरूक होना पड़ेगा. उन्होंने कहा कि बाला साहेब ठाकरे की पार्टी जिन सिद्धातों को लेकर खड़ी की गई थी, वह उससे कभी समझौता नहीं करेगी और महाराष्ट्र में अपनी मजबूत मौजूदगी बनाए रखेगी.