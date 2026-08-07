'आरक्षण पर अगर आंबेडकर की सलाह पर चलें...', मोहन भागवत ने बताया कब तक चलेगा रिजर्वेशन

Mohan Bhagwat on Reservation: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के प्रमुख मोहन भागवत ने गुरुवार को न सिर्फ युवाओं के साथ बातचीत की बल्कि यह भी कहा कि जब तक समाज से सामाजिक भेदभाव पूरी तरह खत्म नहीं हो जाता, तब तक सकारात्मक कार्रवाई (आरक्षण नीतियां) लागू रहनी चाहिए. अपने भाषण में मोहन भागवत ने डॉ. बीआर आंबेडकर के मूल सिद्धांतों का हवाला दिया और कहा कि आरक्षण नीतियों पर अपने नजरिए को साफ किया और कहा कि आरक्षण का अस्तित्व सामाजिक कारणों से है.
उन्होंने कहा, 'मैं इस बात पर जाऊंगा कि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आरक्षण के बारे में क्या सोचते थे. अगर हम ईमानदारी से उनकी सलाह का पालन करें, तो कोई समस्या ही नहीं है. आरक्षण सामाजिक कारणों से मौजूद है. जब तक सामाजिक भेदभाव रहेगा, तब तक आरक्षण जारी रहेगा. जिन्हें यह मिला है और जिन्होंने इसका लाभ उठाया है, उन्हें इसे दूसरों तक पहुंचाना चाहिए.'
विभिन्न क्षेत्रों में कोटे के अंदरूनी विभाजन को लेकर बढ़ती चर्चाओं का जिक्र करते हुए भागवत ने जनभावनाओं के बदलते रुख पर बात की और कहा, 'अब कुछ ऐसी आवाजें उठने लगी हैं कि जिन्हें इसका फायदा मिल चुका है, अब यह दूसरों को दिया जाना चाहिए. कुछ राज्यों में वर्गीकरण की मांग उठी है. सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर टिप्पणी की थी.'
राजनीतिक दलों की ओर से अपने स्वार्थ के लिए कल्याणकारी प्रणालियों के गलत इस्तेमाल की भी संघ प्रमुख ने आलोचना की. उन्होंने कहा कि आरक्षण का मकसद व्यक्तिगत और सामुदायिक उत्थान के लिए एक अस्थायी साधन के रूप में होना चाहिए.
उन्होंने कहा, 'आरक्षण पाने वालों के भीतर भी एक ऐसी विचारधारा है कि यह हमारे उत्थान के लिए है न कि कोई स्थायी उपाय, और हमें इसका फायदा उठाकर खुद में सुधार करना है और इसे उन लोगों के लिए उपयोगी बनाना है जिन्हें अभी तक यह नहीं मिला है. इस सोच को बढ़ावा दिया जाना चाहिए.'
भागवत ने कहा कि यह ढांचा विभाजन के बजाय एकता को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया था, भागवत ने इसे लेकर पारदर्शिता और मंशा की पवित्रता पर जोर दिया.
भागवत ने कहा, 'इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए. अगर सभी उपायों को ठीक से लागू किया जाए, तो जल्द ही इसकी जरूरत खत्म हो जाएगी और फिर इस पर विचार किया जाएगा. लेकिन इस पर राजनीति की गई, जिससे मनमुटाव पैदा होता है. वास्तव में, यह कदम सामाजिक एकता के लिए लाया गया था. यह उपाय अपने आप में गलत नहीं है, लेकिन जो लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, वे इसे जानबूझकर गलत तरीके से चला रहे हैं. जब तक इसका समाधान नहीं होता, मुझे कुछ बदलता नहीं दिखता.'
भागवत के संबोधन के बाद, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के चेयरमैन विजय कलंत्री ने कहा, 'जंतर-मंतर पर जो हुआ वह दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय था. ऐसा नहीं होना चाहिए था. कई लोगों का कहना है कि अगर पहले ही बातचीत हो जाती, तो शायद इसे टाला जा सकता था. मुझे लगता है कि इसमें सच्चाई है. सरकार को एक टास्क फोर्स का गठन करके शुरुआत में ही बातचीत शुरू करनी चाहिए थी.देरी के कारण अन्य राजनीतिक या असामाजिक तत्वों को इस आंदोलन में घुसपैठ करने का मौका मिल गया, जिससे यह अराजकता फैली.'