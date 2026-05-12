PM मोदी की अपील पर अपने देश में घूमना शुरू कर दें तो कितना बढ़ जाएगा टूरिज्म सेक्टर? आंकड़े जान हो जाएंगे दंग

PM Modi Appeal to Indians: PM मोदी की अपील मानकर अगर अपने देश में घूमना शुरू किया तो हमारा घरेलू टूरिज्म सेक्टर कितना बढ़ जाएगा? आज हम आपको इस संबंध में आंकड़े बताने जा रहे हैं, जिसे जानकर आप दंग रह जाएंगे.
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PM Modi Appeal on Buying Indigenous Products: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोना न खरीदने के साथ साथ एक बार फिर स्वदेशी सामानों की तरफ रुख करने की अपील की है. ऐसे में आपको ये समझना चाहिए कि इस अपील के मायने क्या हैं. आपको ये जानना चाहिए कि सुबह से लेकर शाम तक आप जितनी चीजों का प्रयोग करते हैं. उनमें से कितना सामान भारत बाहर से आयात करता है और दूसरे देशों पर निर्भर होने की वजह से भारत को कितना नुकसान उठाना पड़ता है.
सबसे पहले आपको देश के इंपोर्ट बिल यानी आयात के आंकड़ों को समझना चाहिए. तेल और नेचुरल गैस के अलावा भारत अपनी जरूरत का लगभग 20% से 25% सामान सीधे तौर पर दूसरे देशों से खरीद रहा है. 2023-24 के आंकड़ों के अनुसार, भारत ने करीब 60 लाख करोड़ रुपये का सामान विदेशों से मंगवाया.
यानी हम 60 लाख करोड़ रुपये देश से बाहर भेज रहे हैं. इसका मतलब ये हुआ कि हम भारत में रोजगार के वो लाखों अवसर दूसरे देशों को 'गिफ्ट' कर रहे हैं.
अब सवाल उठता है कि इस 60 लाख करोड़ को देश में रखने में आप यानी आम आदमी क्या रोल निभा सकते हैं. इसे समझने के लिए आपको पहले ये जानना होगा कि आप जाने अनजाने में कितना विदेशी सामान इस्तेमाल करते हैं. आपके घर में मौजूद टूथपेस्ट, साबुन, कॉफी, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस.. इनमें से कितनी चीजें विदेशी हैं.
आप जो कार या बाइक चलाते हैं. क्या वो मेड इन इंडिया है या विदेशी. आप जिस मोबाइल फोन, कम्प्यूटर या लैपटॉप का इस्तेमाल करते हैं. आप जो टीवी देखते हैं, क्या वो मेड इन इंडिया है या विदेशी.
एक रिसर्च के मुताबिक एक शहरी मध्यम वर्गीय व्यक्ति अपने मासिक खर्च का 40% से 60% हिस्सा उन चीजों पर खर्च करता है, जिनका सीधा या अप्रत्यक्ष संबंध विदेशी कंपनियों या आयात से है. प्रधानमंत्री की अपील यही है कि ये 40 से 60 प्रतिशत पैसा जो विदेश जा रहा है. उसे मेड इन इंडिया सामान पर ही खर्च किया जा सके. जिससे देश का पैसा देश में ही रहे. उन देशों की जेब में न जाए. जो इसका इस्तेमाल युद्ध में करें और वैश्विक संकट पैदा हो. आर्थिक देशभक्ति को लेकर प्रधानमंत्री ने देश से एक और अपील की है. उन्होंने लोगों से फिलहाल विदेश यात्राओं को स्थगित करने का आह्वान किया है.
आपको ये समझना चाहिए कि प्रधानमंत्री ने विदेश यात्रा को फिलहाल स्थगित करने की अपील क्यों की है. असल में साल 2024 में भारतीयों ने विदेश में 2 लाख 60 हजार करोड़ रुपये खर्च किए. साल 2025 में भी भारतीयों ने विदेश यात्रा पर करीब ढाई लाख हजार करोड़ रुपये खर्च किए.
क्या आप जानते हैं कि भारतीय जब विदेश यात्रा पर पैसे खर्च करते हैं तो उससे भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कम होता है. विदेश यात्राओं पर खर्च की जाने वाली हर विदेशी मुद्रा जैसे डॉलर और यूरो भारतीय रिज़र्व बैंक के पास जमा भंडार को कम करती है.
अगर भारतवासी इस अपील को मान लें तो भारत को बड़ा फायदा होगा. अगर यही ढाई लाख करोड़ रुपये घरेलू टूरिज्म पर खर्च किया जाए तो भारत में टूरिज्म सेक्टर 17% बढ़ जाएगा. एक अनुमान के मुताबिक टूरिज्म सेक्टर में 56 लाख प्रत्यक्ष नौकरियां बनेंगी. इससे होटल, एयरलाइन्स, कैब, हस्तशिल्प, खानपान हर सेक्टर को बूस्ट मिलेगा. इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि रुपये पर कोई दबाव नहीं पड़ेगा. ऐसा करने से भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कम नहीं होगा बल्कि देश और मजबूत होगा.
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