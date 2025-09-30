Advertisement
देश को बचाना है तो सबसे पहले किसे बचाना होगा? विपक्ष के वरिष्ठ नेता ने बताया

Political News: केंद्र सरकार पर हमलावर होते हुए सीनियर नेता ने कहा, 'कल वे कम्युनिस्ट मुक्त भारत कहेंगे. अगर ये लोग सत्ता में रहे तो देश का भविष्य साम्राज्यवादी होगा. अगर हमें भारत को बचाना है, संविधान को बचाना है, तो हमें ऐसा करना ही होगा.'

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Sep 30, 2025, 05:04 AM IST
Left Leader D Raja: भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा) के महासचिव डी राजा ने सोमवार को सरकार से नक्सलियों द्वारा दिए गए प्रस्ताव को स्वीकार करने की मांग की और चेतावनी दी कि अगर भाजपा और आरएसएस सत्ता में रहे, तो भारत का भविष्य साम्राज्यवादी होगा. राजा ने कहा, 'मैं मांग करता हूं कि सरकार नक्सलियों द्वारा दिए गए प्रस्ताव को स्वीकार करे. यह नक्सल मुक्त भारत क्या है? वे पहले ही कांग्रेस मुक्त भारत की बात कर रहे थे. कांग्रेस मुक्त भारत का क्या हुआ?

नारे हैं नारों का क्या: राजा

राजा ने केंद्र सरकार पर हमलावर होते हुए कहा, कल वे कम्युनिस्ट मुक्त भारत कहेंगे. अगर बीजेपी और आरएसएस मिलकर सत्ता में रहे, तो भारत का भविष्य साम्राज्यवादी होगा. अगर हमें भारत को बचाना है, संविधान को बचाना है, तो हमें भाजपा आरएसएस को सत्ता से हटाना होगा.

ये भी पढ़ें- राज्य का दर्जा बहाल न हुआ तो जम्मू-कश्मीर में हो सकते हैं लेह जैसे हालात, सीएम अब्दुल्ला ने दी चेतावनी

गृह मंत्रालय का बयान

इस बीच, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को कहा कि नक्सलवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई केवल सशस्त्र अभियानों से नहीं जीती जा सकती, उन्होंने आंदोलन के पीछे की विचारधारा से निपटने की आवश्यकता पर बल दिया.

 'नक्सल मुक्त भारत'

नई दिल्ली में भारत मंथन 2025 के समापन सत्र 'नक्सल मुक्त भारत: मोदी के नेतृत्व में लाल आतंक का अंत' में बोलते हुए, शाह ने 31 मार्च, 2026 तक भारत को नक्सलवाद से मुक्त करने के सरकार के लक्ष्य को दोहराया, 'ये देश 31 मार्च, 2026 तक नक्सलवाद से मुक्त हो जाएगा. बहुत से लोग मानते हैं कि नक्सली समस्या सशस्त्र गतिविधियों के अंत के साथ समाप्त हो जाएगी.लेकिन ऐसा नहीं है. इस देश में नक्सली समस्या क्यों पैदा हुई, बढ़ी और विकसित हुई? इसे वैचारिक समर्थन किसने प्रदान किया? जब तक भारतीय समाज इस सिद्धांत, नक्सलवाद के इस विचार और समाज में वैचारिक समर्थन, कानूनी समर्थन और वित्तीय सहायता प्रदान करने वाले लोगों को नहीं समझता, तब तक नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई समाप्त नहीं होगी.

मोदी सरकार ने दिया मौका: शाह

उन्होंने ये भी कहा, 'हम नक्सलियों को आत्मसमर्पण करवा सकते हैं या हमारे सुरक्षा बल उन्हें बेअसर कर सकते हैं, लेकिन वैचारिक मोर्चे पर हमें बहुत प्रयास करने होंगे. ये वामपंथी जो नक्सलियों के बचाव में खड़े हैं और कहते हैं कि वे हमारे लोग हैं और उन्हें क्यों मारा जाना चाहिए? हम उन्हें मारना नहीं चाहते. 290 लोग इसलिए मारे गए क्योंकि वे हथियारबंद थे. हमने 1,090 लोगों को गिरफ्तार किया. जहां गिरफ्तारी संभव थी, हमने उन्हें गिरफ्तार किया. 881 ने आत्मसमर्पण किया. यह सरकार के दृष्टिकोण को दर्शाता है.'

शाह ने आगे कहा, 'मोदी सरकार ने सभी को सुधरने का एक मौका दिया है. हमने एक अच्छी आत्मसमर्पण नीति भी शुरू की है. लेकिन जब आप (नक्सली) हथियार उठाते हैं और भारत के निर्दोष नागरिकों को मारने पर उतारू हो जाते हैं, तो सुरक्षा बलों के पास कोई और विकल्प नहीं होता. गोलियों का जवाब गोलियों से ही दिया जाना चाहिए.

 

About the Author
author img
Shwetank Ratnamber

जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई और पॉलिटिकल साइंस में भी ग्रेजुएशन. 21 साल से पत्रकारिता में सक्रिय. राजनीतिक खबरों से ख़ास लगाव. फिलहाल ज़ी न्यूज (...और पढ़ें

