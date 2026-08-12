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अगर आप भी ऑनलाइन खाना मंगाते हैं तो हो जाएं सावधान! Zepto वेयरहाउस में अफसरों का छापा, खुले पैकेट और गंदगी देख उड़े होश

Food Safety Department Raid News: अगर आप भी ऑनलाइन खाना मंगाते हैं तो सावधान हो जाएं! अफसरों ने बेंगलुरु के Zepto वेयरहाउस समेत 60 होटलों में छापा मारा तो वहां का नजारा देख हैरान रह गए. जेप्टो के गोदाम में खाने-पीने की चीजों के पैकेट खुले पड़े थे और चारों ओर गंदगी पसरी थी.

Written ByDevinder Kumar
Published: Aug 12, 2026, 04:43 AM IST|Updated: Aug 12, 2026, 04:46 AM IST
अगर आप भी ऑनलाइन खाना मंगाते हैं तो हो जाएं सावधान! Zepto वेयरहाउस में अफसरों का छापा, खुले पैकेट और गंदगी देख उड़े होश

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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