/अगर आप भी ऑनलाइन खाना मंगाते हैं तो हो जाएं सावधान! Zepto वेयरहाउस में अफसरों का छापा, खुले पैकेट और गंदगी देख उड़े होश

Bengaluru Food Safety Department Raid on Zepto: आजकल हर चीज ऑनलाइन मंगाने का जमाना है. इनमें खाने-पीने की चीजें भी शामिल होती हैं. आप भी अक्सर ऑनलाइन शॉपिंग करते होंगे. लेकिन क्या आप जानते हैं कि वहां पर साफ-सफाई का क्या माहौल होता है. अधिकारियों ने बेंगलुरु में ऐसी एक ऑनलाइन कंपनी के वेयरहाउस में छापा मारा तो वहां का नजारा देख उनके होश उड़ गए. वहां पर चारों ओर गंदी पसरी हुई थी. फर्श पर कचरा फैला था. खाने-पीने के पैकेट खुले पड़े थे. अधिकारियों ने खुली चीजों के सैंपल इकट्ठे करके जांच के लिए प्रयोगशाला भेज दिया.
रिपोर्ट के मुताबिक, फूड सेफ्टी अफसरों ने बेंगलुरु के होसकोटे इलाके में बने जेप्टो के एक वेयरहाउस में छापा मारा. वहां चारों ओर गंदरी पसरी थी. खाने-पीने की चीजों का भंडारण सही ढंग से नहीं किया गया था. फूड पैकेट खुले और बिखरे हुए थे. सॉफ्ट ड्रिंक्स के कैन और डेयरी उत्पाद बेतरतीब ढंग से रखे हुए थे. फर्श पर कचरा फैला हुआ दिखाई दिया.
अधिकारियों ने यह कार्रवाई प्रदेश के खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन विभाग गहन खाद्य सुरक्षा अभियान में की. इस अभियान के दौरान मंगवार को जेप्टो के साथ ही बेंगलुरु के कई होटलों, रेस्तराओं और दूसरे फूड स्टॉल्स की जांच की गी है. अधिकारियों ने बेंगलुरु शहरी जिले में स्थित तीन इंदिरा कैंटीन का भी निरीक्षण किया. वहां पर खाद्य गुणवत्ता, सुरक्षा, भंडारण, लेबलिंग और भोजन पकाने के तरीकों की जांच के लिए की गई थी.
छापेमारी में कई जगह नियमों का उल्लंघन देखने को मिला. फूड पैकेट्स पर अनुचित लेबलिंग और गलत ब्रांडिंग की जा रही थी. साथ ही, गंदगी के बीच भोजन तैयार किया जा रहा था. इसके बाद तीनों प्रतिष्ठानों को नोटिस जारी कर उनके खिलाफ केस दर्ज करने का निर्देश दिया गया. मले दर्ज करने की सिफारिश की गई है.
गोट्टीगेरे स्थित इंदिरा कैंटीन के वेयरहाउस में सबसे ज्यादा गंदगी देखने को मिली. इसके बाद उसे सील कर दिया गया. अधिकारियों ने दालों, हल्दी पाउडर, खाना पकाने के तेल, गुड़, नमक, चीनी और तैयार भोजन के नमूने भी एकत्र किए. इन्हें जांच के लिए प्रयोगशाला भेज दिया गया.
अधिकारियों ने बताया कि अभियान में अब तक 60 होटलों का निरीक्षण कर 77 नमूने एकत्रित किए जा चुके हैं. अफसरों ने कहा कि खाने-पीने के काम में लगे कारोबारियों को सफाई और गुणवत्ता का ध्यान रखना ही होगा. ऐसा न होने पर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.