/अगर आप भी ऑनलाइन खाना मंगाते हैं तो हो जाएं सावधान! Zepto वेयरहाउस में अफसरों का छापा, खुले पैकेट और गंदगी देख उड़े होश

Bengaluru Food Safety Department Raid on Zepto: आजकल हर चीज ऑनलाइन मंगाने का जमाना है. इनमें खाने-पीने की चीजें भी शामिल होती हैं. आप भी अक्सर ऑनलाइन शॉपिंग करते होंगे. लेकिन क्या आप जानते हैं कि वहां पर साफ-सफाई का क्या माहौल होता है. अधिकारियों ने बेंगलुरु में ऐसी एक ऑनलाइन कंपनी के वेयरहाउस में छापा मारा तो वहां का नजारा देख उनके होश उड़ गए. वहां पर चारों ओर गंदी पसरी हुई थी. फर्श पर कचरा फैला था. खाने-पीने के पैकेट खुले पड़े थे. अधिकारियों ने खुली चीजों के सैंपल इकट्ठे करके जांच के लिए प्रयोगशाला भेज दिया.