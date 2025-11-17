Advertisement
trendingNow13006758
Hindi Newsदेश

नॉर्थ ईस्ट की राजनीति में आएगा ट्विस्ट! शुरू हुआ नया मूवमेंट, IGJF ने भी थामा दामन

United political front: उनकी यह पहल पार्टी राजनीति से ऊपर उठकर न्याय, सम्मान और संवैधानिक अधिकारों दिलाने की लड़ाई है. उन्होंने कहा कि बिखरी हुई आवाजें कमजोर होती हैं लेकिन एकता उन्हें बूंद से एक ऐसी लहर में बदला सकता है जिसे किसी भी विधानसभा या संसद में अनदेखा नहीं किया जा सकता.

 

Written By  Naveen Sheoran|Last Updated: Nov 17, 2025, 01:52 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

नॉर्थ ईस्ट की राजनीति में आएगा ट्विस्ट! शुरू हुआ नया मूवमेंट, IGJF ने भी थामा दामन

IGJF: नॉर्थ ईस्ट और उत्तरी बंगाल में क्षेत्रीय राजनीतिक एकता की कोशिशों को बड़ा बल मिलता दिखाई दे रहा है. जिसको लेकर पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में राजनीतिक दल इंडियन गोरखा जनशक्ति फ्रंट ने नए बने वन नॉर्थ ईस्ट प्लेटफॉर्म से जुड़ने में रुचि दिखाई है. आईजेएफ के संस्थापक और अध्यक्ष अजय एडवर्ड्स ने हाल ही में मेघालय के मुख्यमंत्री और एनपीपी अध्यक्ष कोनराड के संगमा तथा कई अन्य नेताओं से साथ शिलांग में मुलाकात की है. इस बैठक को एडवर्ड्स ने व्यापक क्षेत्रीय गठबंधन बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल बताया है. 

अधिकारों की लड़ाई 

एडवर्ड्स ने सोशल मीडिया पर लिखे एक बड़े पोस्ट में ने हिमालयी और जनजातीय समुदायों की उपेक्षा का साझा मुद्दा उठाया है. पोस्ट में उन्होंने कहा कि लद्दाख से मणिपुर, कालिम्पोंग से डुआर्स और कोहिमा से गारो हिल्स  तक के लोगों को लगता है कि उन्हें हमेशा नजरअंदाज किया गया है. इतना ही नहीं पराडियोट की तरफ से कही जाने वाली ट्रेनी ऑफ डिस्टेंस की समस्या अब भी इन इलाकों को प्रभावित कर रही है और उनकी यह पहल पार्टी राजनीति से ऊपर उठकर न्याय, सम्मान और संवैधानिक अधिकारों दिलाने की लड़ाई है. उन्होंने कहा कि बिखरी हुई आवाजें कमजोर होती हैं लेकिन एकता उन्हें बूंद से एक ऐसी लहर में बदला सकता है जिसे किसी भी विधानसभा या संसद में अनदेखा नहीं किया जा सकता. 

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: 'टीएमसी नेताओं की हत्या के लिए हथियार देना बंद करें...', ममता की TMC के सांसद कल्याण बनर्जी के बयान पर बवाल

जमीन व पहचान सुरक्षित

उन्होंने इस गठबंधन को पहाड़ी और जनजातीय इलाकों में जमीन व पहचान की सुरक्षा, सही प्रतिनिधित्व और वास्तविक विकास सुनिश्चित करने की दिशा में काम करने वाला भी बताया है. इसके लिए मेघालय CM कोनराड के संगमा, टीपरा मोथा के संस्थापक प्रद्योत बिक्रम माणिक्या देबबर्मा, के अलावा नागालैंड के पूर्व मंत्री और BJP के पूर्व राष्ट्रीय प्रवक्ता महोनलुमो किकॉन तथा पीपुल्स पार्टी असम के संस्थापक डैनियल लांगथासा वन नॉर्थ ईस्ट की अगुवाई कर रहे हैं. ताकि मंच के माध्यम से पूरे क्षेत्र की आवाजों को एकजुट कर लंबे समय से लंबित राजनीतिक और विकास से संबंधित मुद्दों को सामूहिक रूप से जताया जा सके.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Naveen Sheoran

नवीन कुमार 2020 से पत्रकारिता के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं. वर्तमान में ज़ी न्यूज़ डिजिटल में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज़्म में मास्टर डिग्री प्राप्त की है. ज...और पढ़ें

TAGS

One North East movement

Trending news

नॉर्थ ईस्ट की राजनीति में आएगा ट्विस्ट! शुरू हुआ नया मूवमेंट, IGJF ने भी थामा दामन
One North East movement
नॉर्थ ईस्ट की राजनीति में आएगा ट्विस्ट! शुरू हुआ नया मूवमेंट, IGJF ने भी थामा दामन
Maharashtra: हाई प्रोफाइल लड़कियों को जाल में फंसाकर ठगी करने वाला शातिर गिरफ्तार
Maharashtra
Maharashtra: हाई प्रोफाइल लड़कियों को जाल में फंसाकर ठगी करने वाला शातिर गिरफ्तार
SIR के काम में जुटे BLO ने की आत्महत्या, परिवार बोला- काम का लोड ज्यादा था
Sir
SIR के काम में जुटे BLO ने की आत्महत्या, परिवार बोला- काम का लोड ज्यादा था
ड्रोन आर्मी बन जाएगी मलबा, आर्मी-एयरफोर्स ने कसी कमर, DRDO बना रहा महाविनाशक हथियार
drone army
ड्रोन आर्मी बन जाएगी मलबा, आर्मी-एयरफोर्स ने कसी कमर, DRDO बना रहा महाविनाशक हथियार
दिल्ली से मुंबई तक बम की अफवाहों ने मचाई खलबली, 2 बड़े अलर्ट निकले फर्जी; लोग परेशान
Hoax Call News
दिल्ली से मुंबई तक बम की अफवाहों ने मचाई खलबली, 2 बड़े अलर्ट निकले फर्जी; लोग परेशान
बिहार के 2 संजय, 1 ने सत्ता तक पहुंचाया, दूसरे ने परिवार समेत चुनाव में डुबोया
bihar
बिहार के 2 संजय, 1 ने सत्ता तक पहुंचाया, दूसरे ने परिवार समेत चुनाव में डुबोया
Ex-Employee ने रची खौफनाक साजिश, बॉस को जमीन दिखाने के बहाने बुलाकर मारे चाकू
bengaluru news
Ex-Employee ने रची खौफनाक साजिश, बॉस को जमीन दिखाने के बहाने बुलाकर मारे चाकू
उत्तर भारत में कोहरा-ठंड, दक्षिण में बारिश का तूफानी कहर; सोमवार को मौसम करेगा खेल!
weather update
उत्तर भारत में कोहरा-ठंड, दक्षिण में बारिश का तूफानी कहर; सोमवार को मौसम करेगा खेल!
डॉक्टर से नेता तक का सफर...कितनी है लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य की संपत्ति?
Rohini Acharya
डॉक्टर से नेता तक का सफर...कितनी है लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य की संपत्ति?
दिल्ली ब्लास्ट के लिए उमर नबी को दी थी अपनी कार, NIA ने आमिर राशिद को किया गिरफ्तार
Delhi blast
दिल्ली ब्लास्ट के लिए उमर नबी को दी थी अपनी कार, NIA ने आमिर राशिद को किया गिरफ्तार