नॉर्थ ईस्ट की राजनीति में आएगा ट्विस्ट! शुरू हुआ नया मूवमेंट, IGJF ने भी थामा दामन

IGJF: नॉर्थ ईस्ट और उत्तरी बंगाल में क्षेत्रीय राजनीतिक एकता की कोशिशों को बड़ा बल मिलता दिखाई दे रहा है. जिसको लेकर पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में राजनीतिक दल इंडियन गोरखा जनशक्ति फ्रंट ने नए बने वन नॉर्थ ईस्ट प्लेटफॉर्म से जुड़ने में रुचि दिखाई है. आईजेएफ के संस्थापक और अध्यक्ष अजय एडवर्ड्स ने हाल ही में मेघालय के मुख्यमंत्री और एनपीपी अध्यक्ष कोनराड के संगमा तथा कई अन्य नेताओं से साथ शिलांग में मुलाकात की है. इस बैठक को एडवर्ड्स ने व्यापक क्षेत्रीय गठबंधन बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल बताया है.

अधिकारों की लड़ाई

एडवर्ड्स ने सोशल मीडिया पर लिखे एक बड़े पोस्ट में ने हिमालयी और जनजातीय समुदायों की उपेक्षा का साझा मुद्दा उठाया है. पोस्ट में उन्होंने कहा कि लद्दाख से मणिपुर, कालिम्पोंग से डुआर्स और कोहिमा से गारो हिल्स तक के लोगों को लगता है कि उन्हें हमेशा नजरअंदाज किया गया है. इतना ही नहीं पराडियोट की तरफ से कही जाने वाली ट्रेनी ऑफ डिस्टेंस की समस्या अब भी इन इलाकों को प्रभावित कर रही है और उनकी यह पहल पार्टी राजनीति से ऊपर उठकर न्याय, सम्मान और संवैधानिक अधिकारों दिलाने की लड़ाई है. उन्होंने कहा कि बिखरी हुई आवाजें कमजोर होती हैं लेकिन एकता उन्हें बूंद से एक ऐसी लहर में बदला सकता है जिसे किसी भी विधानसभा या संसद में अनदेखा नहीं किया जा सकता.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: 'टीएमसी नेताओं की हत्या के लिए हथियार देना बंद करें...', ममता की TMC के सांसद कल्याण बनर्जी के बयान पर बवाल

जमीन व पहचान सुरक्षित

उन्होंने इस गठबंधन को पहाड़ी और जनजातीय इलाकों में जमीन व पहचान की सुरक्षा, सही प्रतिनिधित्व और वास्तविक विकास सुनिश्चित करने की दिशा में काम करने वाला भी बताया है. इसके लिए मेघालय CM कोनराड के संगमा, टीपरा मोथा के संस्थापक प्रद्योत बिक्रम माणिक्या देबबर्मा, के अलावा नागालैंड के पूर्व मंत्री और BJP के पूर्व राष्ट्रीय प्रवक्ता महोनलुमो किकॉन तथा पीपुल्स पार्टी असम के संस्थापक डैनियल लांगथासा वन नॉर्थ ईस्ट की अगुवाई कर रहे हैं. ताकि मंच के माध्यम से पूरे क्षेत्र की आवाजों को एकजुट कर लंबे समय से लंबित राजनीतिक और विकास से संबंधित मुद्दों को सामूहिक रूप से जताया जा सके.