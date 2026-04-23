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Hindi Newsदेशअमरनाथ यात्रा के दौरान परिंदा भी नहीं मार सकेगा पर, IGP ने की हाई लेवल मीटिंग; चप्पे-चप्पे पर होगी हाईटेक निगरानी

अमरनाथ यात्रा के दौरान परिंदा भी नहीं मार सकेगा पर, IGP ने की हाई लेवल मीटिंग; चप्पे-चप्पे पर होगी हाईटेक निगरानी

अमरनाथ जी यात्रा 2026 और वार्षिक दरबार मूव की सुरक्षा को लेकर आज बैठक की गई. इसमें केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों मेत अन्य सुरक्षा एजेंसियों ने व्यवस्था की समीक्षा की. इस दौरान IGP बिर्दी ने रियल-टाइम इंटेलिजेंस साझा करने और उन्नत निगरानी प्रणालियों पर जोर दिया. 

Written By  Syed Khalid Hussain|Last Updated: Apr 23, 2026, 11:25 PM IST
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अमरनाथ यात्रा के दौरान परिंदा भी नहीं मार सकेगा पर, IGP ने की हाई लेवल मीटिंग; चप्पे-चप्पे पर होगी हाईटेक निगरानी

Jammu And Kashmir: इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस (IGP) कश्मीर, V.K. बिर्दी ने दो प्रमुख आगामी कार्यक्रमों, अमरनाथ यात्रा 2026 और वार्षिक दरबार मूव, के लिए सुरक्षा और लॉजिस्टिक्स के ढांचे को अंतिम रूप देने हेतु केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPFs) और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के साथ उच्च-स्तरीय समन्वय बैठकों की अध्यक्षता की. यह 57 दिवसीय तीर्थयात्रा 3 जुलाई, 2026 को शुरू होकर 28 अगस्त, 2026 को समाप्त होने वाली है.

दरअसल, IGP बिर्दी ने रियल-टाइम इंटेलिजेंस साझा करने और उन्नत निगरानी प्रणालियों पर जोर दिया. उन्होंने सभी रणनीतिक स्थानों पर CCTV कैमरे लगाने और प्रत्येक यात्रा शिविर में पर्याप्त संख्या में सुरक्षाकर्मियों की तैनाती करने का निर्देश दिया. श्रीनगर में एकीकृत कमांड और नियंत्रण केंद्र (ICCC) 10 जून, 2026 तक चालू हो जाएगा.

मजबूत सुरक्षा पर दिया गया जोर

अधिकारियों को संबोधित करते हुए, IGP कश्मीर ने बारीकी से अग्रिम योजना बनाने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला, जिसमें लॉजिस्टिक्स समन्वय, मार्ग सुरक्षा और मज़बूत आपातकालीन प्रतिक्रिया तंत्र पर विशेष ज़ोर दिया गया. विभिन्न एजेंसियों के बीच तालमेल के महत्व पर ज़ोर देते हुए, शीर्ष पुलिस अधिकारी ने अधिकारियों को CAPFs और अन्य हितधारकों के साथ मिलकर एकीकृत और समन्वित योजनाएँ बनाने का निर्देश दिया.

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सुरक्षा की तैयारियों की हुई समीक्षा 

तैयारियों के ढांचे की एक व्यापक समीक्षा की गई, जिसमें सभी हितधारकों के बीच प्रभावी समन्वय और स्पष्ट संचार माध्यमों के महत्व पर ध्यान केंद्रित किया गया. IGP बिर्दी ने संयुक्त परिचालन तंत्र को मज़बूत करने और यह सुनिश्चित करने पर जोर दिया कि सभी एजेंसियां एक-दूसरे के साथ तालमेल में रहें और किसी भी उभरती स्थिति पर तुरंत प्रतिक्रिया देने के लिए तैयार रहें.

अस्पतालों को जल्द चालू किया जाएगा 

नुनवान, पंजतरनी, शेषनाग और चंदनवाड़ी सहित बेस कैंपों पर तलाशी और X-ray स्कैनिंग को बढ़ाने का निर्देश दिया गया. यह भी निर्णय लिया गया कि सभी तीर्थयात्रियों को उनकी सुरक्षा के लिए उनकी गतिविधियों पर नजर रखने हेतु RFID टैग जारी किए जाएंगे. IG को बताया गया कि 20 जून तक चंदनवाड़ी और बालटाल में 100 बिस्तरों वाले अस्पताल चालू कर दिए जाएंगे. सीमा सड़क संगठन (BRO) को 15 मई, 2026 तक सभी रास्तों से बर्फ हटाने का निर्देश दिया गया है.

IGP कश्मीर ने आगामी 'दरबार मूव' की तैयारियों की भी समीक्षा की और अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे वार्षिक दरबार मूव के लिए सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करें, जिसमें यातायात नियंत्रण और कर्मियों व सरकारी दस्तावेजों का सुचारू आवागमन शामिल है.

जम्मू-कश्मीर पुलिस सभी तीर्थयात्रियों और आम जनता की सुरक्षा, संरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराती है, और श्री अमरनाथ जी यात्रा, 2026 के शांतिपूर्ण और बिना किसी घटना के संपन्न होने में सहयोग करने का संकल्प लेती है.

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About the Author
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Syed Khalid Hussain

सैयद खालिद हुसैन जम्मू-कश्मीर के एक पुरस्कार विजेता पत्रकार हैं, जिन्हें 24 वर्षों से अधिक का अनुभव है. साल 2014 से 'ज़ी न्यूज़' में चीफ  स्पेशल कोरेस्पोंडेंट के रूप में काम कर रहे हैं. 

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