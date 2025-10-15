गैस चैंबर बन रहे हैं दिल्ली-मुंबई, सिर पर बना प्रदूषण का छाता, IIT बॉम्बे की स्टडी में बड़ा खुलासा

Air Pollution In Delhi-Mumbai: IIT बॉम्बे ने हाल ही में एक रिसर्च की है, जिसमें पता चला है कि दिल्ली और मुंबई जैसे महानगरों में पिछले कुछ सालों से कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जैसे ग्रीनहाउस गैसों के स्तर में लगातार वृद्धि हो रही है.
IIT Bombay Research: भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) बॉम्बे ने हाल ही में एक स्टडी में खुलासा किया है कि दिल्ली और मुंबई जैसे महानगरों में पिछले कुछ सालों से कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जैसे ग्रीनहाउस गैसों के स्तर में लगातार वृद्धि हो रही है. यह स्टडी ऐसे वक्त पर सामने आई है, जब दिल्ली एयर क्वालिटी वापस खराब कटैगरी में पहुंच गई है. बुधवार 15 अक्टूबर 2025 को दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 201 दर्ज किया गया. मंगलवार को यह 211 था.
मुंबई में भी मानसून के बाद एयर क्वालिटी में गिरावट देखी गई. पिछले सप्ताह शहर का औसत AQI 153 रहा, जो 30 में से 25 सतत एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशनों के आंकड़ों पर आधारित है. IIT बॉम्बे के प्रोफेसर मनोरंजन साहू और शोधकर्ता आदर्श अलगड़े ने नासा के ऑर्बिटिंग कार्बन ऑब्जर्वेटरी 2 (OCO-2) और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के सेंटिनल 5P सेटेलाइट से प्राप्त रिमोट सेंसिंग डेटा का इस्तेमाल कर CO₂ और CH₄ के लेवल का विश्लेषण किया.
रिसर्च में पाया गया कि इन गैसों के स्तर में मौसमी और स्थानिक विविधताएं हैं. इसके अलावा टीम ने शहर-विशिष्ट सांख्यिकीय मॉडल विकसित किए हैं, जो GHG स्तरों का पूर्वानुमान लगाने में मदद करते हैं. विशेष रूप से मीथेन के हॉटस्पॉट की पहचान की गई है, जो आमतौर पर अपशिष्ट जल, लैंडफिल और इंडस्ट्रीयल एरिया के आसपास पाए गए. रिसर्च में शामिल संस्थान के मनोरंजन साहू ने कहा,' सेटेलाइट आधारित निगरानी से पॉलिसी मेकर्स को प्रदूषण के स्रोतों की पहचान करने और प्रभावी हस्तक्षेप की योजना बनाने में मदद मिलती है.'
बता दें कि शोधकर्ताओं ने सीजनल ऑटोरेग्रेसिव इंटीग्रेटेड मूविंग एवरेज (SARIMA) मॉडल का इस्तेमाल कर भविष्यवाणी की है, हालांकि दिल्ली के लिए CO₂ डेटा सीमित है. मुंबई के आंकड़े शहरी CO₂ गतिशीलता को समझने में सहायक हैं. इस रिसर्च को जर्नल 'Environmental Science and Pollution Research' में प्रकाशित किया गया है. इस बीच दिवाली से पहले दिल्ली NCR में प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए केंद्रीय वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के तहत स्टेज 1 के उपाय लागू कर दिए हैं.
वे क्षेत्र जहां मीथेन का स्तर सामान्य से अधिक होता है, जैसे लैंडफिल, अपशिष्ट जल क्षेत्र आदि.
यह एक चरणबद्ध योजना है जो दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण के स्तर के अनुसार नियंत्रण उपायों को लागू करती है.
