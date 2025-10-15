Advertisement
trendingNow12962687
Hindi Newsदेश

गैस चैंबर बन रहे हैं दिल्ली-मुंबई, सिर पर बना प्रदूषण का छाता, IIT बॉम्बे की स्टडी में बड़ा खुलासा

Air Pollution In Delhi-Mumbai: IIT बॉम्बे ने हाल ही में एक रिसर्च की है, जिसमें पता चला है कि  दिल्ली और मुंबई जैसे महानगरों में पिछले कुछ सालों से कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जैसे ग्रीनहाउस गैसों के स्तर में लगातार वृद्धि हो रही है. 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Oct 15, 2025, 02:35 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

गैस चैंबर बन रहे हैं दिल्ली-मुंबई, सिर पर बना प्रदूषण का छाता, IIT बॉम्बे की स्टडी में बड़ा खुलासा

IIT Bombay Research: भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) बॉम्बे ने हाल ही में एक स्टडी में खुलासा किया है कि दिल्ली और मुंबई जैसे महानगरों में पिछले कुछ सालों से कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जैसे ग्रीनहाउस गैसों के स्तर में लगातार वृद्धि हो रही है. यह स्टडी ऐसे वक्त पर सामने आई है, जब दिल्ली एयर क्वालिटी वापस खराब कटैगरी में पहुंच गई है. बुधवार 15 अक्टूबर 2025 को दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 201 दर्ज किया गया. मंगलवार को यह 211 था.   

कैसे किया विश्लेषण  

मुंबई में भी मानसून के बाद एयर क्वालिटी में गिरावट देखी गई. पिछले सप्ताह शहर का औसत AQI 153 रहा, जो 30 में से 25 सतत एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशनों के आंकड़ों पर आधारित है. IIT बॉम्बे के प्रोफेसर मनोरंजन साहू और शोधकर्ता आदर्श अलगड़े ने नासा के ऑर्बिटिंग कार्बन ऑब्जर्वेटरी 2 (OCO-2) और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के सेंटिनल 5P सेटेलाइट से प्राप्त रिमोट सेंसिंग डेटा का इस्तेमाल कर CO₂ और CH₄ के लेवल का विश्लेषण किया.  

ये भी पढ़ें- जम्मू-कश्मीर में 3 कफ सिरप ब्रांड्स पर बैन, जहरीले केमिकल मिलने के कारण बच्चों की सुरक्षा को लेकर बढ़ी सतर्कता  

Add Zee News as a Preferred Source

 

रिसर्च में क्या पता चला?  

रिसर्च में पाया गया कि इन गैसों के स्तर में मौसमी और स्थानिक विविधताएं हैं. इसके अलावा टीम ने शहर-विशिष्ट सांख्यिकीय मॉडल विकसित किए हैं, जो GHG स्तरों का पूर्वानुमान लगाने में मदद करते हैं. विशेष रूप से मीथेन के हॉटस्पॉट की पहचान की गई है, जो आमतौर पर अपशिष्ट जल, लैंडफिल और इंडस्ट्रीयल एरिया के आसपास पाए गए. रिसर्च में शामिल संस्थान के मनोरंजन साहू ने कहा,' सेटेलाइट आधारित निगरानी से पॉलिसी मेकर्स को प्रदूषण के स्रोतों की पहचान करने और प्रभावी हस्तक्षेप की योजना बनाने में मदद मिलती है.'  

ये भी पढ़ें- उपचुनाव के लिए भाजपा ने जारी की 5 उम्मीदवारों की लिस्ट, किन नेताओं को मिला टिकट?  

 

दिवाली से पहले प्रदूषण  

बता दें कि शोधकर्ताओं ने सीजनल ऑटोरेग्रेसिव इंटीग्रेटेड मूविंग एवरेज (SARIMA) मॉडल का इस्तेमाल कर भविष्यवाणी की है, हालांकि दिल्ली के लिए CO₂ डेटा सीमित है. मुंबई के आंकड़े शहरी CO₂ गतिशीलता को समझने में सहायक हैं. इस रिसर्च को जर्नल 'Environmental Science and Pollution Research' में प्रकाशित किया गया है. इस बीच दिवाली से पहले दिल्ली NCR में प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए केंद्रीय वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के तहत स्टेज 1 के उपाय लागू कर दिए हैं. 

FAQ 

मीथेन हॉटस्पॉट क्या होते हैं?

वे क्षेत्र जहां मीथेन का स्तर सामान्य से अधिक होता है, जैसे लैंडफिल, अपशिष्ट जल क्षेत्र आदि.  

 GRAP क्या है? 

यह एक चरणबद्ध योजना है जो दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण के स्तर के अनुसार नियंत्रण उपायों को लागू करती है. 

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति ...और पढ़ें

TAGS

Pollution

Trending news

गैस चैंबर बन रहे हैं दिल्ली-मुंबई, सिर पर बना प्रदूषण का छाता, स्टडी में खुलासा
Pollution
गैस चैंबर बन रहे हैं दिल्ली-मुंबई, सिर पर बना प्रदूषण का छाता, स्टडी में खुलासा
पूर्व सैनिकों और परिवार वालों के लिए सरकार ने खोला खजाना, अब डबल मिलेंगे पैसे
rajnath singh
पूर्व सैनिकों और परिवार वालों के लिए सरकार ने खोला खजाना, अब डबल मिलेंगे पैसे
जम्मू-कश्मीर में 3 कफ सिरप ब्रांड्स पर बैन, जहरीले केमिकल ने बढ़ाई बच्चों की चिंता
Cough Syrup
जम्मू-कश्मीर में 3 कफ सिरप ब्रांड्स पर बैन, जहरीले केमिकल ने बढ़ाई बच्चों की चिंता
'डिफेंडर में घूमने से हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा; हिंदुत्व किसी पार्टी की जागीर नहीं'
dhirendra shastri
'डिफेंडर में घूमने से हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा; हिंदुत्व किसी पार्टी की जागीर नहीं'
उपचुनाव के लिए भाजपा ने जारी की 5 उम्मीदवारों की लिस्ट, किन नेताओं को मिला टिकट?
Bye Elections 2025
उपचुनाव के लिए भाजपा ने जारी की 5 उम्मीदवारों की लिस्ट, किन नेताओं को मिला टिकट?
RSS पर बैन लगाने की मांग पर प्रियांक खरगे को मां-बहन की मिल रही गालियां,देखें Video
Priyank Kharge
RSS पर बैन लगाने की मांग पर प्रियांक खरगे को मां-बहन की मिल रही गालियां,देखें Video
भारत में इस जगह मिला 222000000 टन सोने का भंडार, हर भारतीय एक दिन में हो जाएगा अमीर!
Bihar gold discovery
भारत में इस जगह मिला 222000000 टन सोने का भंडार, हर भारतीय एक दिन में हो जाएगा अमीर!
जुब्बा पहने इस लड़के ने घूम-घूमकर जूस पिलाया, पीते ही बेहोश होने लगे लोग...
Hyderabad News
जुब्बा पहने इस लड़के ने घूम-घूमकर जूस पिलाया, पीते ही बेहोश होने लगे लोग...
केन्या के पूर्व पीएम रैला ओडिंगा का भारत में निधन, सुबह सैर करते हुए आया हार्ट अटैक
Kenya PM
केन्या के पूर्व पीएम रैला ओडिंगा का भारत में निधन, सुबह सैर करते हुए आया हार्ट अटैक
भयंकर प्रलय मचाने आ रहा है मॉनसून? बारिश से डूब जाएंगे ये 12 जिले! जानें उनके नाम
Monsoon
भयंकर प्रलय मचाने आ रहा है मॉनसून? बारिश से डूब जाएंगे ये 12 जिले! जानें उनके नाम