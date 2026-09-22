/प्रोफेसर डूला के सपोर्ट में आई IIT मद्रास की फैकल्टी, कहा- नियमों के तहत निभाई ड्यूटी, गलत तरीके से बनाया जा रहा निशाना

IIT Madras Faculty Association Supports Professor Doola: IIT बॉम्बे में छात्र के सुसाइड मामले में प्रोफेसर सूर्यनारायण डूला के खिलाफ एससी-एसटी एक्ट में मुकदमा दर्ज करने पर आईआईटी मद्रास फैकल्टी एसोसिएशन ने कड़ा विरोध जताया है. एसोसिएशन ने कहा कि छात्र साहिल वाकोडे की मौत दुखद है, जिस पर शोक जताने के लिए कोई भी शब्द कम हैं. लेकिन इस घटना में प्रोफेसर डूला का कोई हाथ नहीं है. उन्होंने परीक्षा में ईमानदारी से ड्यूटी की और कोई भी ऐसा काम नहीं किया, जो नियमों के खिलाफ हो. संस्था ने इस मामले में सरकार से निष्पक्ष जांच करने की मांग की.
आईआईटी मद्रास फैकल्टी एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रोफेसर एथायराजा मणि ने संस्था की ओर से यह बयान जारी किया है. बयान में कहा गया है कि एसोसिएशन इस मामले में साहिल वाकोडे के परिवार, दोस्तों और सहपाठियों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता है. माता-पिता के दुख को कम करने के लिए कोई भी शब्द कम हैं. हम उनके प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करते हैं.
एसोसिएशन ने कहा, 'हम साहिल के मित्रों और सहपाठियों के साथ भी खड़े हैं, जो अपने एक साथी के खोने पर शोक मना रहे हैं. किसी भी छात्र की मृत्यु पूरे शैक्षणिक समुदाय के लिए एक क्षति है. यह इस बात की याद दिलाता है कि हमारे संस्थानों को हर छात्र की भलाई को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता बनाए रखना चाहिए.'
आईआईटी मद्रास फैकल्टी एसोसिएशन ने बयान में कहा, 'छात्र की मौत पर गहरा दुख जताने के साथ ही वह प्रोफेसर डूला के साथ भी खड़ा है. दुख की इस घड़ी में, हमारा मानना है कि परिस्थितियों की निष्पक्ष रूप से और उचित प्रक्रिया के तहत जांच की जाए.'
संस्था ने कहा, 'आईआईटी में सभी शिक्षकों को परीक्षाओं की अखंडता बनाए रखने की जिम्मेदारी सौंपी जाती है. लिहाजा शिक्षकों को व्यक्तिगत रूप से बदनाम किए बिना इस जिम्मेदारी को पूरा करने में सक्षम होना चाहिए.'
Silent March in Support of Prof. Suryanarayana Doolla #pmoindia pic.twitter.com/qPnlXP2Ezt
— RAAJ Ramsankaran (@RAAJRamsankaran) September 21, 2026
आईआईटी बॉम्बे फैकल्टी फोरम का वर्णन करते हुए मद्रास एसोसिएशन ने कहा, 'हम आईआईटी बॉम्बे फैकल्टी फोरम के उस बयान पर ध्यान देते हैं. जिसमें कहा गया है कि कोर्स इंस्ट्रक्टर और इनविजिलेटर के रूप में प्रो. सूर्यनारायण डूला ने संस्थान की सीनेट-स्वीकृत शैक्षणिक प्रक्रियाओं के अनुसार काम किया था.'
आईआईटी मद्रास फैकल्टी एसोसिएशन ने अपने बयान में सरकार से तीन मांगें रखीं. संस्था ने कहा, इस घटना की उचित, निष्पक्ष, पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से जांच की जाए. जिसमें छात्र और उसके परिवार की गरिमा का पूरा सम्मान हो.
दूसरी, इस प्रक्रिया के पूरी होने से पहले किसी भी व्यक्ति को सार्वजनिक रूप से या मीडिया में दोषी न ठहराया जाए. समय से पहले निष्कर्ष निकालना, मीडिया ट्रायल और सोशल मीडिया सहित अन्य जगहों पर अटकलें लगाना, सभी संबंधित पक्षों को स्थायी नुकसान पहुंचाता है. यह छात्र की यादों के भी अनुकूल नहीं होगा.
तीसरी, इस बात की भी जांच हो कि शैक्षणिक कदाचार से निपटने की मौजूदा प्रक्रियाएं छात्रों में उत्पन्न होने वाले तीव्र तनाव से निपटने के लिए पर्याप्त हैं या नहीं. जिससे ऐसी स्थितियों से ईमानदारी और करुणा दोनों के साथ निपटा जा सके.
आईआईटी मद्रास फैकल्टी एसोसिएशन से पहले आईआईटी बॉम्बे फैकल्टी फोरम ने भी प्रोफेसर डूला का समर्थन किया था. उसने उनके समर्थन में सोमवार को मुंबई स्थित संस्थान के परिसर में मार्च निकाला. फोरम ने बयान जारी कर प्रोफेसर डूला का पुरजोर बचाव करते हुए उन्हें अनुचित तरीके से फंसाए जाने का आरोप लगाया था.
बताते चलें कि शुक्रवार शाम को मुंबई के पवई इलाके में स्थित आईआईटी बॉम्बे परिसर में बने हॉस्टल से साहिल वाकोडे का छत के पंखे से लटका हुआ शव मिला था. आईआईटी प्रशासन का कहना है कि मिड-सेमेस्टर परीक्षा के दौरान साहिल मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हुए पकड़ा गया था. उसने परीक्षा के दौरान जवाब पाने के लिए प्रश्न पत्र को कथित तौर पर चैटजीपीटी पर अपलोड कर दिया था.
पकड़े जाने के बाद साहिल वाकोडे ने अपने हॉस्टल में जाकर आत्महत्या कर ली थी. आईआईटी बॉम्बे ने एक बयान में कहा कि चीटिंग करते हुए पकड़े जाने के बावजूद छात्र को बस चेताया गया था और उसके खिलाफ कोई भी अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू नहीं की गई थी.
हालांकि, मृतक छात्र के परिवार ने आरोप लगाया है कि साहिल को संस्थागत उत्पीड़न और जाति आधारित भेदभाव का सामना करना पड़ा था. उन्होंने पेपर में चीटिंग पकड़ने वाले प्रोफेसर डूला को बेटे की मौत का जिम्मेदार ठहराते हुए उनके खिलाफ एससी-एसटी एक्ट में केस दर्ज करवाया है. जिसके बाद से यह मामला लगातार तूल पकड़ रहा है.