/प्रोफेसर डूला के सपोर्ट में आई IIT मद्रास की फैकल्टी, कहा- नियमों के तहत निभाई ड्यूटी, गलत तरीके से बनाया जा रहा निशाना

IIT Madras Faculty Association Supports Professor Doola: IIT बॉम्बे में छात्र के सुसाइड मामले में प्रोफेसर सूर्यनारायण डूला के खिलाफ एससी-एसटी एक्ट में मुकदमा दर्ज करने पर आईआईटी मद्रास फैकल्टी एसोसिएशन ने कड़ा विरोध जताया है. एसोसिएशन ने कहा कि छात्र साहिल वाकोडे की मौत दुखद है, जिस पर शोक जताने के लिए कोई भी शब्द कम हैं. लेकिन इस घटना में प्रोफेसर डूला का कोई हाथ नहीं है. उन्होंने परीक्षा में ईमानदारी से ड्यूटी की और कोई भी ऐसा काम नहीं किया, जो नियमों के खिलाफ हो. संस्था ने इस मामले में सरकार से निष्पक्ष जांच करने की मांग की.