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प्रोफेसर डूला के सपोर्ट में आई IIT मद्रास की फैकल्टी, कहा- नियमों के तहत निभाई ड्यूटी, गलत तरीके से बनाया जा रहा निशाना

IT Bombay Sahil Wakode Suicide Case Update: IIT बॉम्बे के प्रोफेसर डूला पर एससी-एसटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज होने के बाद अब IIT मद्रास की फैकल्टी भी उनके समर्थन में आ गई है. एसोसिएशन ने कहा कि प्रोफेसर डूला ने नियमों के तहत अपनी ड्यूटी निभाई और उन्हें गलत तरीके से निशाना बनाया जा रहा है.

Written ByDevinder Kumar
Published: Sep 22, 2026, 04:57 AM IST|Updated: Sep 22, 2026, 04:59 AM IST
प्रोफेसर डूला के सपोर्ट में आई IIT मद्रास की फैकल्टी, कहा- नियमों के तहत निभाई ड्यूटी, गलत तरीके से बनाया जा रहा निशाना

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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