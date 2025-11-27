Advertisement
मच्छरों का करेगा सफाया, मलेरिया और डेंगू नहीं भटकेंगे पास; IIT Delhi ने बनाया खास किस्म का डिटर्जेंट

IIT दिल्ली के शोधकर्ताओं ने मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया जैसी मच्छर जनित बीमारियों से बचाव के लिए एक नया मच्छर भगाने वाला डिटर्जेंट विकसित किया है. यह डिटर्जेंट पाउडर और तरल दोनों रूपों में उपलब्ध है और कपड़े धोते समय मच्छरों को दूर रखने में प्रभावी साबित हुआ है.

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Nov 27, 2025, 05:35 PM IST
IIT दिल्ली के शोधकर्ताओं ने मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया जैसी मच्छर जनित बीमारियों से बचाव के लिए एक मच्छर भगाने वाला डिटर्जेंट विकसित किया है. यह डिटर्जेंट पाउडर और तरल दोनों रूपों में उपलब्ध है और कपड़े धोने के दौरान मच्छरों को भगाने में प्रभावी साबित हुआ है. आईआईटी दिल्ली के टेक्सटाइल और फाइबर इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर जावेद नबीबक्शा शेख के नेतृत्व में किए गए शोध में पाया गया कि यह डिटर्जेंट कपड़ों की संरचना को इस प्रकार बदल देता है कि मच्छर उन पर नहीं बैठ पाते. उन्होंने बताया कि इस डिटर्जेंट के सक्रिय घटक कपड़े धोने के दौरान रेशों के साथ क्रिया करते हैं, जिससे मच्छरों के लिए यह कपड़े खतरनाक हो जाते हैं. इस प्रकार, कपड़े पहनने वाले व्यक्ति को मच्छरों के काटने से बचाव होता है.

 स्मार्ट डिटर्जेंट का व्यावसायिक परीक्षण हुआ सफल 

प्रोफेसर शेख ने कहा कि हमने लोगों को खतरनाक मच्छर जनित बीमारियों से बचाने के लिए स्मार्ट डिटर्जेंट विकसित किए हैं. इन उत्पादों का व्यावसायिक परीक्षण सफल रहा है और यह मच्छरों को भगाने में प्रभावी साबित हुए हैं. परीक्षण के दौरान हाथ-में-पिंजरा विधि का उपयोग किया गया, जिसमें स्वयंसेवकों ने अपने हाथों को कपड़े से ढककर मच्छरों से भरे एक बॉक्स में डाला और बाद में मच्छरों के कपड़े पर बैठने की संख्या का मूल्यांकन किया गया. डिटर्जेंट से धुले कपड़ों पर मच्छरों के बैठने की संख्या में उल्लेखनीय कमी देखी गई. इन स्मार्ट डिटर्जेंट से धुले कपड़े मच्छरों के लिए कम आकर्षित हो जाते हैं और चूंकि कपड़े को बार-बार धोया जाता है हर धुलाई के साथ उनके मच्छर-निवारक गुण फिर से सक्रिय हो जाते हैं जिससे यह उपाय लंबे समय तक प्रभावी रहता है. आईआईटी दिल्ली ने कहा कि इस नई तकनीक के लिए पेटेंट पहले ही दायर किया जा चुका है और इन मच्छर भगाने वाले डिटर्जेंट का व्यावसायीकरण शीघ्र ही होने की उम्मीद है.

Shashank Shekhar Mishra

ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एवं घटनाओं को कवर करते हैं. पत्रकारिता में 5 वर्षों का अनुभव है. इससे पहले टाइम्स नाउ नवभारत, जागरण...और पढ़ें

IIT Delhi

