देश

अब नहीं काटेंगे मच्छर! दिल्ली IIT के छात्रों ने तैयार किया मच्छर भगाने वाला डिटर्जेंट

Mosquito repellent detergent: यह डिटर्जेंट पाउडर और लिक्विड दोनों रूपों में है और सबसे बड़ी बात ये कोई अलग डिटर्जेंट नहीं है. बिल्कुल वैसा ही है जो आप रोज इस्तेमाल करते हैं. सफाई भी वही, खुशबू भी वही, सिर्फ प्लस पॉइंट यह है कि ये मच्छर भी भगाते हैं.

Nov 28, 2025, 11:32 PM IST
IIT Delhi: आज हम, मच्छरों से परेशान लोगों के लिए बेहद काम आने वाली खबर का विश्लेषण करने वाले हैं. खबर ये है कि हमारे देश में एक ऐसा डिटर्जेंट बनाया गया है जो आपके कपड़े भी चमकाएगा और मच्छरों को भी भगाएगा. IIT दिल्ली के छात्रों ने पहली बार ऐसा डिटर्जेंट बनाया है जो कपड़े धोते ही उन पर एक अदृश्य शील्ड चढ़ा देता है. ऐसी शील्ड जिससे मच्छर पास आते ही भाग जाते हैं. आखिर ये डिटर्जेंट कैसे काम करता है,आज हम इसका विश्लेषण करेंगे.

सिक्योरिटी लेयर 

कल्पना कीजिए आपने वही पुराना डिटर्जेंट निकाला कपड़े उसी तरह पानी में डाले. लेकिन इस बार, धुलने के बाद कपड़ों में सिर्फ चमक नहीं, सिक्योरिटी लेयर भी आ गई. मच्छर कपड़ा सूंघते ही, भाग खड़े हुए! आप चौंक जाएंगे कि ऐसा कैसे हो गया? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मच्छरों को इन कपड़ों की गंध जहरीली लगने लगी और वे कपड़ों पर बैठ ही नहीं पाए इसलिए आपको काट नहीं पाए और यह कमाल इसलिए हुआ कि इस बार आपके डिटर्जेंट ने सिर्फ आपके कपड़े धोने का काम ही नहीं किया, बल्कि धुले हुए कपड़ों पर एक रिपेलेंट कोटिंग बना दिया. इस कोटिंग यानी परत की वजह से मच्छर कपड़ों के पास नहीं आते.

आईआईटी दिल्ली 

IIT दिल्ली के टेक्सटाइल और फाइबर इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर जावेद नबीबख्श शेख और उनकी टीम ने कपड़े की बुनावट में एक ऐसी रिपेलेंट कोटिंग एक्टिवेट करने वाली तकनीक खोजी है, जो हर धुलाई के साथ नया सुरक्षा कवच देती रहती है. यानी न कोई क्रीम, न कोई स्प्रे, न धुआं, न चिपकने वाले पैच. बस डिटर्जेंट से कपड़ों की धुलाई और मच्छरों की छुट्टी. अभी तक हम क्रीम, लोशन, स्प्रे, अगरबत्ती या पैच लगाकर मच्छरों से बचाव करते हैं, लेकिन ये अक्सर जल्दी उड़ जाते हैं या बार-बार लगाने की जरूरत पड़ती है. जबकि यह डिटर्जेंट इसलिए गेमचेंजर है क्योंकि यह कपड़ों की बुनावट में स्थिर रहता है. इससे यह लंबे समय तक असरदार रहता है. इसके अलावा, इसे कपड़ों में लगाया जाता है यानी त्वचा पर कुछ लगाए बिना सुरक्षा मिलती है. 

अलग डिटर्जेंट नहीं

यह डिटर्जेंट पाउडर और लिक्विड दोनों रूपों में है और सबसे बड़ी बात ये कोई अलग डिटर्जेंट नहीं है. बिल्कुल वैसा ही है जो आप रोज इस्तेमाल करते हैं. सफाई भी वही, खुशबू भी वही, सिर्फ प्लस पॉइंट यह है कि ये मच्छर भी भगाते हैं. टेस्टिंग के दौरान वॉलंटियर्स ने अपनी बांहें मच्छरों से भरे बॉक्स में डालीं, पर जैसे ही उन्होंने इस डिटर्जेंट से धुले हुए कपड़े पहने मच्छर पास आने से पहले ही हिचकने लगे, बैठ नहीं पाए और काट तो बिलकुल नहीं पाए. रिजल्ट इतने मजबूत थे कि इस टेक्नोलॉजी का पेटेंट भी फाइल कर दिया गया है.

