ना रोकेगा पहाड़, ना रोकेगी ढलान... IIT कानपुर के 'रोबोट-डॉग' ने मारी ऊंची छलांग

चार पैरों वाली फुर्ती और पहियों के कॉम्बिनेशन के साथ 'DHAV-Hy' भारत में इंडस्ट्रियल इस्तेमाल के लिए स्थानीय स्तर पर रोबोटिक सिस्टम विकसित करने की TerraRobotics की कोशिश को दर्शाता है. बता दें कि इससे पहले भी 'IIT कानपुर' के छात्रों ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित AI समिट 2026 में चार पैरों वाला रोबोटिक डॉग (Robodog) पेश किया था. इस मशीन को भी खतरनाक माहौल में काम करने के लिए डिजाइन किया गया था. इसकी एक खासियत ये भी यह रोबोडॉग कंस्ट्रक्शन साइट्स, ऑक्सीजन की कमी वाले इलाकों और ऐसी जगहों पर काफी काम आती हैं, जहां जहां इंसानों के लिए इंजीनियरिंग जांच करना मुश्किल या असुरक्षित होता है.