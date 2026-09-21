ना रोकेगा पहाड़, ना रोकेगी ढलान... IIT कानपुर के 'रोबोट-डॉग' ने मारी ऊंची छलांग

xTerra Robotics: बेंगलुरु और 'IIT कानपुर' की ओर से समर्थित डीप टेक स्टार्टअप 'xTerra Robotics' ने इतिहास रचते हुए भारत का पहला पूरी तरह से स्वदेशी हाइब्रिड व्हील्ड क्वाड्रपड रोबोट डॉग 'DHAV-Hy' पेश किया.
इस हाईटेक रोबोट डॉग के पहिए और पैर दोनों हैं. वहीं, यह जरूरत के हिसाब से दोनों से चल सकता है. इसके अलावा यह डॉग 18 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तेज दौड़ भी सकता है और 10 किलो तक का वजन उठाने में सक्षम है. यह सीढ़ियां, ढलान और ऊबड़-खाबड़ रास्ते को भी आसानी से पार कर सकता है.
बताया जा रहा है कि इस रोबोट डॉग का इस्तेमाल सिक्योरिटी, सर्विलांस और इंडस्ट्रियल इंस्पेक्शन जैसे कामों में किया जा सकता है. 'DHAV-Hy' को 'IIT कानपुर' से इनक्यूबेटेड डीप-टेक स्टार्टअप 'xTerra Robotics' ने अपनी स्वदेशी रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी से तैयार किया है. इस रोबोट को पूरी तरह से भारत में ही डिजाइन, इंजीनियर और बनाया गया है.
'DHAV-Hy' रोबोट को अलग-अलग तरह के इलाकों में काम करने के लिए बनाया गया है. सीढ़ियों से लेकर ऊबड़-खाबड़ रास्तों तक यह आसानी से कोई भी काम कर सकता है.इसके पहियों वाले वर्जन पर पिछले 3 महीनों से रिसर्च और डेवलपमेंट का काम चल रहा था.
Introducing DHAV-Hy, our lightweight wheeled-legged quadruped platform.
Built for speed, agility and terrain access across open ground, rough terrain, slopes and stairs.
Built for security, surveillance and inspection.#DHAVHy #xTerraRobotics #FieldRobotics #MadeInIndia pic.twitter.com/j6MORBWXHK
— xTerra Robotics (@xTerraRobotics) September 19, 2026
कंपनी के मुताबिक, 'DHAV-Hy' का अब अलग-अलग इंडस्ट्रीज में इंस्पेक्शन के कामों के लिए सक्रिय रूप से पायलट प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है. ये रोबोट ऐसे माहौल में काम कर सकते हैं, जो इंसानों के लिए मुश्किल या असुरक्षित हो सकते हैं.
चार पैरों वाली फुर्ती और पहियों के कॉम्बिनेशन के साथ 'DHAV-Hy' भारत में इंडस्ट्रियल इस्तेमाल के लिए स्थानीय स्तर पर रोबोटिक सिस्टम विकसित करने की TerraRobotics की कोशिश को दर्शाता है. बता दें कि इससे पहले भी 'IIT कानपुर' के छात्रों ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित AI समिट 2026 में चार पैरों वाला रोबोटिक डॉग (Robodog) पेश किया था. इस मशीन को भी खतरनाक माहौल में काम करने के लिए डिजाइन किया गया था. इसकी एक खासियत ये भी यह रोबोडॉग कंस्ट्रक्शन साइट्स, ऑक्सीजन की कमी वाले इलाकों और ऐसी जगहों पर काफी काम आती हैं, जहां जहां इंसानों के लिए इंजीनियरिंग जांच करना मुश्किल या असुरक्षित होता है.