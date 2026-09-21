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ना रोकेगा पहाड़, ना रोकेगी ढलान... IIT कानपुर के 'रोबोट-डॉग' ने मारी ऊंची छलांग

IIT Kanpur DHAV-Hy Robot: बेंगलुरु और 'IIT कानपुर' ने मिलकर भारत का पहला स्वदेशी हाइब्रिड व्हील्ड क्वाड्रपड रोबोट डॉग 'DHAV-Hy' बनाया है. यह सीढ़ियां, ढलान और ऊबड़-खाबड़ रास्ते समेत किसी भी स्थिति में फुर्ती से काम कर सकता है.

Written ByShruti Kaul
Published: Sep 21, 2026, 07:22 AM IST|Updated: Sep 21, 2026, 07:22 AM IST
ना रोकेगा पहाड़, ना रोकेगी ढलान... IIT कानपुर के 'रोबोट-डॉग' ने मारी ऊंची छलांग

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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