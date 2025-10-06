ड्रग्स, गांजा, विदेशी शराब और...हैदराबाद के करीब चल रही थी रेव पार्टी, छापेमारी के दौरान क्या देखकर हैरान रह गई पुलिस?

Hyderabad News: हैदराबाद के पास पुलिस ने अवैध रेव पार्टी का भंडाफोड़ गया है, छापेमारी के दौरान यहां से 65 लोगों को हिरासत में लिया गया है.
Hyderabad News: अक्सर देखा जाता है कि शहरों में रहने वाले युवाओं के ऊपर नाइट पार्टियों का खुमार चढ़ा रहता है. लोग क्लबों में पार्टियां करने जाते हैं, इसी बीच तेलंगाना में एक रेव पार्टी में पुलिस ने छापा मारा, छापेमारी के बाद पुलिस पूरी तरह से दंग हो गई. यहां पर 65 लोगों को हिरासत में लिया गया है, हिरासत में लिए गए लोगों में 22 नाबालिग हैं. जानें पूरा मामला.
सोशल मीडिया पर किया गया प्रचार
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस पार्टी को ट्रैप हाउस पार्टी कहा जा रहा है. इसका आयोजन बिना आधिकारिक अनुमति के किया गया था और कथित तौर पर सोशल मीडिया पर इसका प्रचार किया गया था. पुलिस ने कहा कि नाबालिग लोग इस आयोजन के दौरान शराब और नशीले पदार्थों का सेवन कर रहे थे. अधिकारियों ने आयोजन स्थल से विदेशी शराब की कई बोतलें जब्त कीं और आयोजक ईशान सहित दो लोगों के गांजा लेने की पुष्टि हुई. हैदराबाद के पास मोइनाबाद में पार्टी हो रही थी.
कैसे होती थी एंट्री
शुरुआती जांच से पता चला है कि पार्टी में एंट्री के लिए टिकट की आवश्यकता थी, जिसकी कीमत अकेले लोगों के लिए 1,600 रुपये और कपल के लिए 2,800 रुपये थी. अधिकारियों ने कहा कि आयोजक एक कॉलेज का छात्र है, उस पर पहले भी इसी तरह के आयोजन आयोजित करने का संदेह है. नाबालिगों को इस पार्टी में शामिल करने के लिए नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) अधिनियम की धारा 27 और अन्य संबंधित कानूनों के तहत मामला दर्ज किया गया है.
की जा रही है जांच
अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि इस तरह के बिना लाइसेंस वाले आयोजन, खासकर नाबालिगों और नियंत्रित पदार्थों से जुड़े आयोजन, बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे और आयोजकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. मामले को लेकर जांच जारी है. अधिकारी और साक्ष्यों की तलाश कर रहे हैं.
