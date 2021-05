IMA ने PM Modi को लिखा पत्र, Ramdev के खिलाफ 'देशद्रोह' का केस चलाने की मांग

नई दिल्ली: इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) ने योग गुरु रामदेव (Ramdev) पर कोरोना वैक्सीनेशन (Corona Vaccine) को लेकर गलत सूचना फैलाने का आरोप लगाया है. IMA ने इस बाबत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) को एक पत्र लिख कर रामदेव के खिलाफ देशद्रोह का केस दर्ज कराने की मांग की है. IMA ने लिखा है, 'एक वीडियो में उन्होंने (रामदेव) दावा किया कि वैक्सीन की दोनों खुराक लेने के बावजूद 10,000 डॉक्टर और लाखों लोग मारे गए हैं. इसलिए रामदेव के खिलाफ देशद्रोह के आरोप के तहत कार्रवाई की जानी चाहिए.'

— ANI (@ANI) May 26, 2021