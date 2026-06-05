चारधाम यात्रा या घर से बाहर निकलने का प्लान? जान लीजिए IMD का बड़ा अलर्ट, बताया- अगले 4 दिन कैसा रहने वाला है मौसम

IMD 5 to 8 june Weekend Weather Alert: पश्चिमी विक्षोभ की वजह से गुरुवार शाम को तेज हवाओं के साथ आंधी-बारिश की वजह से लोगों को अचानक बढ़ी झुलसाने वाली गर्मी से काफी राहत मिली. आंधी की वजह से कई इलाकों में पेड़ उखड़ गए और बिजली गुल हो गई. इसके चलते लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा. हालांकि गर्मी से राहत मिलने से उनमें संतुष्टि भी रही. अब भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने 5 से 8 जून तक के लिए बड़ा अपडेट जारी किया है. जिसे जानना आपके लिए काफी काम का हो सकता है.

दिल्ली-एनसीआर के लिए मजेदार वीकेंड

IMD के अनुसार, उत्तर-पश्चिम भारत यानी पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, पश्चिम उत्तर प्रदेश, दिल्ली में 5-6 जून के आसपास गरज-चमक वाले बादल रह सकते हैं. इस दौरान हल्की से मध्यम स्तर की बारिश के भी आसार बने हुए हैं. मध्य भारत और अन्य हिस्सों में छिटपुट बारिश हो सकती है लेकिन व्यापक बारिश की संभावना नहीं है.

दिल्ली-एनसीआर में 5 से 8 जून के दौरान पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव रहेगा. मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक, इस क्षेत्र में 5 जून को अधिकतम तापमान 36-38°C और न्यूनतम 23-25°C रह सकता है. इसके साथ ही बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश या बौछारें पड़ सकती हैं. अगले दिन यानी 6 जून को तापमान थोड़ा और गिरकर 35-37°C अधिकतम रह सकता है. इस दौरान आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और बहुत हल्की बारिश हो सकती है. अगले दिन 7-8 जून को तापमान फिर बढ़कर 38-41°C तक पहुंच सकता है. तब आसमान साफ रहेगा और तेज धूप फिर लोगों को झुलसाएगी.

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इन राज्यों में होगी झमाझम बारिश

मानसून की बात करें तो उसकी दक्षिण भारत में एंट्री हो चुकी है. दक्षिण-पश्चिम मानसून 4 जून को केरल पहुंच चुका है. अब 5-8 जून के दौरान केरल, माहे, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कर्नाटक और लक्षद्वीप में मानसून की वजह से भारी से बहुत भारी बारिश होने के आसार बन रहे हैं. इसकी वजह से बाढ़ आने, भूस्खलन होने की आशंका है. असम, मेघालय, अरुणाचल, नागालैंड में 5-9 जून तक तेज बारिश और गरज-चमक की गतिविधियां रहेंगी.

चारधाम यात्रा में कैसा रहेगा वीकेंड का मौसम?

उत्तराखंड की चारधाम यात्रा करने वाले तीर्थ यात्रियों के लिए भी मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है. IMD के अनुसार, 5-8 जून के दौरान यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ में आंशिक बादल छाए रह सकते हैं. 5 जून को आंशिक बादल के साथ बारिश हो सकती है. 6 जून को मौसम साफ होगा लेकिन बाद में आंशिक बादल छा सकते हैं. इस दौरान दिन में अधिकतम तापमान 22°C के आसपास रह सकता है. जबकि रातों का तापमान 12 डिग्री हो सकता है. हल्की बारिश यात्रियों को परेशान कर सकती हैं. भूस्खलन जैसी बड़ी समस्या की आशंका कम है. यात्रा के लिए यह समय अनुकूल रहने की संभावना है.

इन राज्यों में सताएंगे लू के थपेड़े

जहां कई राज्यों में रिमझिम से लेकर झमाझम बारिश के आसार बने हुए हैं. वहीं उत्तर और मध्य भारत के कई हिस्सों में गर्मी जारी रहेगी. बिहार में 5-9 जून के दौरान हीट वेव की स्थिति संभव है. जबकि पूर्वी उत्तर प्रदेश में 7-9 जून और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 8-9 जून को लू चलने के आसार बन रहे हैं. राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड, महाराष्ट्र, गुजरात तापमान इस वीकेंड पर 40 डिग्री को पार कर सकता है. भारी उमस की वजह से लोगों का पसीना निकलेगा.