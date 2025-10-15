Advertisement
trendingNow12962385
Hindi Newsदेश

भयंकर प्रलय मचाने आ रहा है मॉनसून? बारिश से डूब जाएंगे इस राज्य के 12 जिले! 15 से 17 अक्टूबर तक जानें मौसम का हाल

Monsoon Date: तमिलनाडु में भारी बारिश ने जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया. मौसम विभाग ने तेज हवाओं और भारी बारिश की चेतावनी दी है.मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है. प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और जलभराव वाले इलाकों से दूर रहने की अपील की है. मौसम विभाग ने इन 12 जिलों में अलर्ट जारी किया है. आइए जानते हैं 15 से 17 अक्टूबर तक के मौसम का हाल.

 

 

 

 

Written By  krishna pandey |Last Updated: Oct 15, 2025, 01:03 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

भयंकर प्रलय मचाने आ रहा है मॉनसून? बारिश से डूब जाएंगे इस राज्य के 12 जिले! 15 से 17 अक्टूबर तक जानें मौसम का हाल

Monsoon Date In india: देश में बारिश ने वैसे तो कई राज्यों में कोहराम मचा रख है, लेकिन तमिलनाडु में पिछले कुछ दिनों से भारी बारिश ने जनजीवन को तो बहुत ही बुरी तरह प्रभावित किया है. बुधवार को खासकर चेन्नई और आसपास के इलाकों में बारिश का दौर जारी है. लगातार हो रही बरसात से जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया और मौसम विभाग ने राज्य के 12 जिलों में अलर्ट जारी किया है. चेन्नई स्थित क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र (आरएमसी) ने चेतावनी दी है कि राज्य के पहाड़ी और तटीय इलाकों में भयंकर बारिश हो सकती है. दक्षिण और पश्चिम के कई जिलों में आंधी और तेज हवाओं के साथ बारिश होने की संभावना जताई गई है.

चेन्नई में बुधवार सुबह से रुक-रुक कर बारिश
चेन्नई में बुधवार सुबह से रुक-रुक कर बारिश हो रही है. सड़कों पर पानी भर गया है, जिससे यातायात जाम हो गया और लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. मौसम विभाग के मुताबिक, यह मॉनसूनी बारिश नहीं है, यह बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र और नमी से भरी हवाओं की वजह से बारिश का यह सिलसिला शुरू हुआ है. 

किन जिलों में है खतरा?
मौसम विभाग ने कोयंबटूर, नीलगिरी, डिंडीगुल, थेनी, विरुधुनगर, मदुरै, शिवगंगा, रामनाथपुरम, थूथुकुडी, तेनकासी, तिरुनेलवेली और कन्याकुमारी में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है. इन इलाकों में आंधी और 35-45 किमी/घंटा की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं, जो कभी-कभी 55 किमी/घंटा तक पहुंच सकती हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

मछुआरों के लिए चेतावनी
मौसम विभाग ने मछुआरों को समुद्र में न जाने की सख्त हिदायत दी है. मन्नार की खाड़ी, कुमारी सागर, दक्षिण-पूर्व अरब सागर और लक्षद्वीप-मालदीव क्षेत्र में ऊंची लहरों का खतरा है. मछुआरों से तट पर रहने और सुरक्षा का ध्यान रखने को कहा गया है.

प्रशासन की तैयारी
जिला प्रशासन को स्कूल-कॉलेज बंद करने का फैसला मौसम की स्थिति के आधार पर लेने को कहा गया है. हालांकि, चेन्नई और चेंगलपट्टू में अभी तक स्कूल बंद करने की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है. प्रशासन ने लोगों से जलभराव वाले इलाकों से दूर रहने और आपदा प्रबंधन टीमों की सलाह मानने की अपील की है.

भारत में 15 से 17 अक्टूबर तक का जानें मौसम का हाल
देश में 15 से 17 अक्टूबर तक मौसम अलग-अलग अपना तेवर दिखाने वाला है.. भारतीय मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, उत्तर और मध्य भारत में मौसम साफ और शुष्क रहेगा, जबकि दक्षिण भारत में बारिश का दौर जारी रहेगा. उत्तर भारत में धूप, तो दिल्ली, पंजाब और राजस्थान जैसे उत्तरी राज्यों में मौसम ठीक रहने की संभावना है. केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में हल्की से भारी बारिश की संभावना है. कोकण और गोवा में बिजली चमकने और तेज हवाओं का अलर्ट है. कोलकाता और भोपाल जैसे शहरों में मौसम ज्यादातर शुष्क रहेगा. असम-मेघालय में हल्की बारिश हो सकती है. 

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
krishna pandey

कृष्णा पांडेय, ज़ी न्यूज़ डिजिटल में चीफ सब-एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजनीति, अंतरराष्ट्रीय मामलों, क्राइम, और फीचर जैसे कई बीट्स पर काम करते हैं. इनकी खासियत है इन-डेप्थ एक्सप्लेनर और संवे...और पढ़ें

TAGS

Monsoon

Trending news

जुब्बा पहने लड़के ने जूस में क्या मिलाया? पीकर 15 घंटे बेहोश रहे 12 लोग
Hyderabad News
जुब्बा पहने लड़के ने जूस में क्या मिलाया? पीकर 15 घंटे बेहोश रहे 12 लोग
केन्या के पूर्व पीएम रैला ओडिंगा का भारत में निधन, सुबह सैर करते हुए आया हार्ट अटैक
Kenya PM
केन्या के पूर्व पीएम रैला ओडिंगा का भारत में निधन, सुबह सैर करते हुए आया हार्ट अटैक
भयंकर प्रलय मचाने आ रहा है मॉनसून, बारिश से डूब जाएंगे ये 12 जिला! जानें नाम
Monsoon
भयंकर प्रलय मचाने आ रहा है मॉनसून, बारिश से डूब जाएंगे ये 12 जिला! जानें नाम
ब्राह्मण टीचर की पत्नी ने नहीं परोसा खाना, डॉ. कलाम के साथ धर्म के नाम पर हुआ भेदभाव
dr kalam untold childhood stories
ब्राह्मण टीचर की पत्नी ने नहीं परोसा खाना, डॉ. कलाम के साथ धर्म के नाम पर हुआ भेदभाव
महाराष्ट्र में वोट चोरी पर बवाल, आरोपों से घिरी सरकार, उद्धव की सेना का बड़ा सवाल
Maharashtra news
महाराष्ट्र में वोट चोरी पर बवाल, आरोपों से घिरी सरकार, उद्धव की सेना का बड़ा सवाल
ये बंदूक ले लो... नक्सलियों के 'ब्रेन' ने काम करना किया बंद, शाह का प्लान कामयाब
Anti Naxal Operation
ये बंदूक ले लो... नक्सलियों के 'ब्रेन' ने काम करना किया बंद, शाह का प्लान कामयाब
बिहार चुनाव के बीच बड़ी खबर:पूर्व कांग्रेसी, क्रिकेटर की पत्नी को BJP बनाएगी मंत्री?
Gujarat
बिहार चुनाव के बीच बड़ी खबर:पूर्व कांग्रेसी, क्रिकेटर की पत्नी को BJP बनाएगी मंत्री?
'मैं बंदी की हिरासत से संतुष्ट था और हूं',अब सोनम वांगुचक की किस्मत SC में होगी तय?
Sonam Wangchuk
'मैं बंदी की हिरासत से संतुष्ट था और हूं',अब सोनम वांगुचक की किस्मत SC में होगी तय?
परदा, झालर... स्लीपर बस में आग कैसे लगती है? जैसलमेर कांड से डराने वाली वजह पता चली
Jaisalmer Fire
परदा, झालर... स्लीपर बस में आग कैसे लगती है? जैसलमेर कांड से डराने वाली वजह पता चली
दुर्गापुर रेप केस में आया बड़ा ट्विस्ट, गैंगरेप हुआ ही नहीं, पुरुष मित्र पकड़ा गया
Durgapur Gang Rape Case
दुर्गापुर रेप केस में आया बड़ा ट्विस्ट, गैंगरेप हुआ ही नहीं, पुरुष मित्र पकड़ा गया