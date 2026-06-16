IMD Weather Alert 16 June 2026: उत्तर भारत में सोमवार को धूल भरी आंधी और हल्की बारिश देखी गई थी. जिसके चलते लोगों को बढ़ते तापमान से थोड़ी राहत मिली. भारतीय मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, आज 16 जून को भी यही ट्रेंड जारी रहने की उम्मीद है. गर्मी तो होगी लेकिन आसमान में हल्के बादल भी छाए रहेंगे. हवा में नमी की मात्रा ज्यादा होगी, जिससे तेज गर्मी और उमस लोगों के पसीने निकालेगी. शाम के वक्त तेज आंधी या हल्की-फुल्की बारिश हो सकती है. आइए आपको 16 जून के मौसम अपडेट के बारे में विस्तार से बताते हैं.
IMD के मुताबिक, आज उत्तर भारत में आने वाले पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों में आंशिक बादल छाए रहेंगे. कहीं-कहीं हल्की बारिश बारिश हो सकती है. गरज-चमक के साथ तेज हवाएं चलेंगी. राजस्थान के कुछ हिस्सों में तेज आंधी आ सकती है.
मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में मानसून अभी रुका हुआ है. वहां पर 16 जून को मौसम गर्म और उमस भरा रहेगा. कुछ जगहों पर छिटपुट बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं. महाराष्ट्र में बारिश की कमी चिंता का विषय रहेगी.
उत्तर-पूर्व में मानसून सक्रिय हो चुका है. आज बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम और अरुणाचल प्रदेश में भारी से बहुत भारी बारिश का पूर्वानुमान जाहिर किया गया है. इस दौरान गरज-चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं.
दक्षिण भारत में केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में मानसून पूरी तरह सक्रिय हो चुका है. मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, आज 16 जून को इन क्षेत्रों में भारी बारिश, गरज-चमक और तेज हवाओं का अलर्ट जारी है. केरल और तमिलनाडु के कई हिस्सों में भारी से भी भारी बारिश हो सकती है.
दिल्ली-एनसीआर में 16 जून 2026 को आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे. हल्की बारिश या बौछारें पड़ने की संभावना है. इसके साथ ही गरज-चमक और तेज हवाएं चल सकती हैं. दक्षिण-पश्चिमी हवाएं सक्रिय रहेंगी. दिन का तापमान 39 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है, जबकि रात का न्यूनतम तापमान 28 डिग्री के आसपास रहेगा.
IMD का अनुमान है कि 11-17 जून के दौरान उत्तर-पश्चिम और पूर्वी भारत में सक्रिय मौसम रहेगा, जबकि पश्चिमी और मध्य भागों में गर्मी बनी रहेगी. ऐसे में अगर आप उत्तर पूर्व या दक्षिण भारत के तटीय इलाकों की यात्रा पर जाना चाहते हैं तो पहले वहां के मौसम की स्थिति जरूर चेक कर लें. ऐसा न करने पर आप परेशानी में पड़ सकते हैं.