Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /देश
  • /उत्तर भारत में आज बदलेगा मौसम का मिजाज! कहीं आंधी तो कहीं होगी मूसलाधार बारिश, IMD ने जारी की बड़ी चेतावनी

उत्तर भारत में आज बदलेगा मौसम का मिजाज! कहीं आंधी तो कहीं होगी मूसलाधार बारिश, IMD ने जारी की बड़ी चेतावनी

IMD Weather Forecast: उत्तर भारत में आज से मौसम का मिजाज बदल सकता है! कहीं आंधी तो कहीं मूसलाधार बारिश होने के आसार हैं. इसे लेकर भारतीय मौसम विभाग यानी IMD ने बड़ी चेतावनी जारी की है.

Written ByDevinder Kumar
Published: Jun 16, 2026, 04:51 AM IST|Updated: Jun 16, 2026, 04:51 AM IST
उत्तर भारत में आज बदलेगा मौसम का मिजाज! कहीं आंधी तो कहीं होगी मूसलाधार बारिश, IMD ने जारी की बड़ी चेतावनी

About the Author

Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
आज बदलेगा मौसम का मिजाज! कहीं आंधी तो कहीं मूसलाधार बारिश, IMD ने जारी किया अलर्ट
weather update1 min ago
2
numerology prediction13 min ago
3
Career Rashifal13 min ago
4
FIFA World Cup 20261 hr ago
5
US News in Hindi1 hr ago