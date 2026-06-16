IMD Weather Alert 16 June 2026: उत्तर भारत में सोमवार को धूल भरी आंधी और हल्की बारिश देखी गई थी. जिसके चलते लोगों को बढ़ते तापमान से थोड़ी राहत मिली. भारतीय मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, आज 16 जून को भी यही ट्रेंड जारी रहने की उम्मीद है. गर्मी तो होगी लेकिन आसमान में हल्के बादल भी छाए रहेंगे. हवा में नमी की मात्रा ज्यादा होगी, जिससे तेज गर्मी और उमस लोगों के पसीने निकालेगी. शाम के वक्त तेज आंधी या हल्की-फुल्की बारिश हो सकती है. आइए आपको 16 जून के मौसम अपडेट के बारे में विस्तार से बताते हैं.