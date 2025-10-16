भयंकर बारिश से इस बार की दिवाली का मजा किरकिरा! कहां मचेगी प्रलय, डूब सकते हैं शहर? जानें 16-20 अक्टूबर तक मौसम का हाल

diwali ke din barish hogi?: दिवाली भारत का सबसे बड़ा त्योहार है, जिसे हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध समुदाय धूमधाम से मनाते हैं. लोग अपने घरों को दीयों, रंगोली और लाइट्स से सजाते हैं. मिठाइयां बांटी जाती हैं, पटाखे छोड़े जाते हैं और लक्ष्मी-गणेश की पूजा की जाती है. बाजारों में रौनक, दुकानों में भीड़ और हर तरफ खुशी का माहौल होता है. लेकिन इस बार की दिवाली की चमक कम हो सकती है, इसकी वजह है भयंकर बारिश. दिवाली की रौनक पर भारत में कई राज्यों में भारी बारिश का खतरा है. दिवाली, यानी इस बार दक्षिण भारत में भारी बारिश का अलर्ट त्योहार के रंग में भंग डाल सकता है. जानें दिवाली तक के मौसम का हाल. कहां मचने वाली है तबाही.

दिवाली तक कहां बारिश से मचेगी तबाही?

भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने चेतावनी दी है कि 16 से 20 अक्टूबर तक केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कर्नाटक में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है. इससे शहरों में जलभराव, बाढ़ और यातायात ठप होने का खतरा है. पूर्वोत्तर मानसून की शुरुआत के साथ ही दक्षिण के तटीय इलाके सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे. क्या आपकी दिवाली भी खराब हो जाएगी? आइए जानते हैं डिटेल में.

दक्षिण भारत में बारिश का प्रलय

IMD के मुताबिक, 16-20 अक्टूबर तक तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी और लक्षद्वीप में भारी बारिश का अलर्ट है. तमिलनाडु में 16-20 तारीख और केरल में 16-21 तारीख तक कुछ जगहों पर बहुत भारी बारिश (7-20 सेमी) हो सकती है. तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा और दक्षिणी कर्नाटक में भी 16-17 अक्टूबर को बारिश का कहर रहेगा. चेन्नई, कोयंबटूर, कोच्चि जैसे शहरों में जलभराव और बाढ़ का खतरा है. बीते 24 घंटों में तमिलनाडु के एनोर में 14 सेमी और केरल के कंजिरपल्ली में 18 सेमी बारिश दर्ज हुई, जो और तेज हो सकती है.

मानसून का खेल और नया खतरा

दक्षिण-पश्चिम मानसून अब देश से विदा हो चुका है. अब पूर्वोत्तर मानसून दक्षिण-पूर्वी भारत में शुरू हो रहा है. दक्षिण तमिलनाडु और कोमोरिन क्षेत्र में चक्रवाती सर्कुलेशन बना हुआ है. IMD का अनुमान है कि 19 अक्टूबर के आसपास दक्षिण-पूर्व अरब सागर और लक्षद्वीप में निम्न दबाव क्षेत्र बनेगा, जो बारिश को और भयंकर करेगा. इससे तमिलनाडु और केरल में रेड अलर्ट है, और शहरी इलाकों में बाढ़ की चेतावनी दी गई है.

मछुआरों और तटवासियों के लिए चेतावनी

IMD ने मछुआरों को 16-20 अक्टूबर तक अरब सागर के लक्षद्वीप, मालदीव, कोमोरिन क्षेत्र और केरल-कर्नाटक तटों से दूर रहने की सलाह दी है. बंगाल की खाड़ी में तमिलनाडु, दक्षिण आंध्र तट और मन्नार की खाड़ी में 16-17 अक्टूबर को तेज हवाएं (30-40 किमी/घंटा) चलेंगी. तटीय गांवों में मछली पकड़ने पर रोक से आजीविका पर असर पड़ सकता है.

बाकी भारत में दिवाली पर मौसम

पूर्वी-मध्य भारत: दक्षिण ओडिशा में 16 अक्टूबर को और मध्य प्रदेश में 16-17 को गरज-चमक के साथ हल्की बारिश.

पश्चिम भारत: कोंकण-गोवा और मराठवाड़ा में 16-17 को थंडरस्टॉर्म.

दिल्ली-एनसीआर: 16-20 अक्टूबर तक मौसम साफ, हल्की ठंड के साथ धूप. दिवाली पर कोई बारिश का खतरा नहीं.