दिवाली की रौनक पर बारिश का कहर! इन राज्यों में मचेगी जमकर तबाही, नोट कर लें नाम कहां बाढ़-चक्रवात और तूफान से हाहाकार?

Diwali par Mausam kaisa rahega: दिवाली का त्योहार नजदीक आते ही दक्षिण भारत में बारिश का डर मंडरा रहा है. उत्तर-पूर्वी मॉनसून ने धमाकेदार एंट्री मार दी है, जो तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक जैसे राज्यों को भारी बारिश की चपेट में ले सकता है. आईएमडी और स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट्स के मुताबिक, 16 अक्टूबर को ही यह मॉनसून शुरू हो गया, जो सामान्य से चार दिन पहले एक्टिव है. दिवाली के खास मौके पर कहां बाढ़, चक्रवात या तूफान से तबाही मचेगी? आइए जानते हैं पूरी कहानी.

मॉनसून की जल्दबाजी एंट्री, ऊपर सामान्य बारिश का वादा

आईएमडी के अनुसार, उत्तर-पूर्वी मॉनसून 16 अक्टूबर को तमिलनाडु, केरल, दक्षिणी कर्नाटक, तटीय आंध्र प्रदेश और रायलसीमा में सक्रिय हो गया है.यह लंबे समय के औसत (एलपीए) से 112% ज्यादा बारिश ला सकता है. दक्षिण-पश्चिम मॉनसून की विदाई तेज हो रही है, लेकिन इससे दक्षिण के तटीय इलाकों में हाहाकार मच सकता है.चेन्नई और 21 जिलों में पहले ही भारी बारिश शुरू हो चुकी है.

चक्रवाती हलचल से निम्न दबाव, बाढ़ का खतरा

दिवाली परदक्षिण-पूर्व अरब सागर और लक्षद्वीप के पास चक्रवाती हलचल सक्रिय है.आईएमडी की रिपोर्ट कहती है कि 19 अक्टूबर तक यह निम्न दबाव क्षेत्र बनेगा, जो 20 अक्टूबर को तनाव में बदल सकता है. इससे तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश में बहुत भारी बारिश (50-70 मिमी) हो सकती है.कोच्चि, तूतीकोरिन, नेल्लोर और कन्याकुमारी जैसे इलाकों में तूफानी हवाओं के साथ बाढ़ का अलर्ट है. स्काईमेट के मुताबिक, कोमोरिन क्षेत्र में ऊपरी हवा की चक्रवाती गतिविधि से इंटीरियर जिलों में ज्यादा तबाही हो सकती है.

कौन से राज्य सबसे ज्यादा प्रभावित?

पिछले 24-48 घंटों में दक्षिण तमिलनाडु, केरल और लक्षद्वीप में हल्की से भारी बारिश ने कमर तोड़ दी.चेन्नई, पंबन, पालयंकोट्टई में थंडरस्टॉर्म्स के साथ तेज वर्षा हुई.तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, कोंकण-गोवा और दक्षिणी कर्नाटक में मध्यम बारिश हुई है.पूर्वोत्तर राज्यों जैसे मणिपुर, मिजोरम में छिटपुट बूंदाबांदी हुई है.आईएमडी ने केरल और तमिलनाडु के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जहां अलग-अलग जगहों पर बहुत भारी बारिश जारी रहेगी.

17-20 अक्टूबर के बीच कहां मचेगी बारिश से तबाही?

तमिलनाडु: 17-20 तक भारी से बहुत भारी बारिश, चेन्नई और दक्षिणी जिलों में बाढ़ का खतरा.दिवाली पर रोड ब्लॉकेज संभव.

केरल: 16-22 तक लगातार वर्षा, लक्षद्वीप के साथ कोच्चि-तिरुवनंतपुरम में चक्रवात प्रभाव.लैंडस्लाइड अलर्ट.

आंध्र प्रदेश: तटीय इलाकों में 17-19 तक मध्यम-भारी बारिश, नेल्लोर-विशाखापट्टनम में तूफान.

कर्नाटक: दक्षिणी और तटीय भागों में 16-19 तक तेज वर्षा, बेंगलुरु के आसपास जलभराव.

अन्य: रायलसीमा, तेलंगाना में छिटपुट, लेकिन उत्तर भारत शुष्क रहेगा.

आईएमडी का अनुमान: दक्षिणी राज्यों में 7 दिनों तक अलग-अलग भारी गिरावट, फसलें और संपत्ति को नुकसान है.