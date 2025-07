मॉनसून लाया आसमान फाड़ बारिश! भारत के इन राज्यों में मचेगी प्रलय? 18 से 25 जुलाई तक जानें मौसम का हाल

Monsoon Date In india: भारत में मॉनसून इतना कहर बरपाएगा यह किसी को उम्मीद नहीं थी. एक तरफ जून महीने में भयंकर गर्मी ने जीवन बेहाल कर दिया तो दूसरी तरफ मॉनसून ने जून के आखिरी सप्ताह से लेकर अब तक पूरे देश में हाहाकार मचा दिया है. पूरे देश में मॉनसून कहर इन दिनों देखने को मिल रहा है. भारतीय मौसम विभाग (IMD) और स्काइमेट ने 18 से 25 जुलाई 2025 तक कई राज्यों में भयंकर भारी बारिश की चेतावनी दी है.आइए जानते हैं आने वाले दिनों का मौसम का हाल.

भारी बारिश का अलर्ट

लाइव मिंट में छपी रिपोर्ट के मुताबिक, मौसम विभाग ने कहा है कि 25 जुलाई तक भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है.

इन राज्यों में भयंकर बारिश

केरल और माहे, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में अलग-अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बिहार, छत्तीसगढ़, तटीय कर्नाटक, पूर्वी राजस्थान, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर-लद्दाख-गिलगित-बाल्टिस्तान-मुजफ्फराबाद, मध्य प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल और तेलंगाना में अलग-अलग स्थानों पर भारी वर्षा की संभावना है. आंध्र प्रदेश, अरुणाचल में अलग-अलग स्थानों पर बिजली गिरने के साथ गरज के साथ बारिश होने की संभावना है

प्रदेश, असम और मेघालय, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, गुजरात राज्य, झारखंड, मराठवाड़ा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, तमिलनाडु पुडुचेरी और कराईकल, उत्तर प्रदेश और विदर्भ. आंध्र प्रदेश, केरल और माहे तथा लक्षद्वीप में अलग-अलग स्थानों पर तेज़ सतही हवाएँ चलने की संभावना है.

Depression over central parts of South Uttar Pradesh, near latitude 25.6°N and longitude 80.3°E, 20 km north-northwest of Banda, 40 km south-southeast of Hamirpur, 90 km east-southeast of Orai and 160 km southeast of Etawah.

It is likely to move west-northwestwards across south… pic.twitter.com/5urlV9GRsm

— India Meteorological Department (@Indiametdept) July 17, 2025