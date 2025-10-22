दिवाली के बाद बारिश कहां-कहां मचाएगा कहर? किन राज्यों में मचेगी जमकर तबाही! नोट कर लें नाम

दिवाली के बाद दक्षिण भारत में बारिश का तांडव जारी रहेगा.IMD के अलर्ट के मुताबिक, 22 से 26 अक्टूबर तक केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है.फ्लैश फ्लड, लैंडस्लाइड और बाढ़ का खतरा है. आइए जानते हैं 22-26 अक्टूबर तक देश के मौसम का हाल.
Trending Photos
दिवाली की चमक-दमक अभी ठंडी भी नहीं हुई और दक्षिण भारत में बादल गरजने लगे हैं. 22 अक्टूबर से लेकर अगले हफ्ते तक अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में बने तनाव की वजह से भारी बारिश का अलर्ट है. IMD ने चेतावनी दी है कि ये बारिश तबाही मचा सकती है. जिससे बाढ़, भूस्खलन और जलभराव का डर है. खासकर केरल और तमिलनाडु जैसे राज्यों में हालात गंभीर हो सकते हैं. जानते हैं पूरी खबर.
Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.