दिवाली के बाद बारिश कहां-कहां मचाएगा कहर? किन राज्यों में मचेगी जमकर तबाही! नोट कर लें नाम

दिवाली की चमक-दमक अभी ठंडी भी नहीं हुई और दक्षिण भारत में बादल गरजने लगे हैं. 22 अक्टूबर से लेकर अगले हफ्ते तक अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में बने तनाव की वजह से भारी बारिश का अलर्ट है. IMD ने चेतावनी दी है कि ये बारिश तबाही मचा सकती है. जिससे बाढ़, भूस्खलन और जलभराव का डर है. खासकर केरल और तमिलनाडु जैसे राज्यों में हालात गंभीर हो सकते हैं. जानते हैं पूरी खबर.

Add Zee News as a Preferred Source