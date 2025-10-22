Advertisement
दिवाली के बाद बारिश कहां-कहां मचाएगा कहर? किन राज्यों में मचेगी जमकर तबाही! नोट कर लें नाम

दिवाली के बाद दक्षिण भारत में बारिश का तांडव जारी रहेगा.IMD के अलर्ट के मुताबिक, 22 से 26 अक्टूबर तक केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है.फ्लैश फ्लड, लैंडस्लाइड और बाढ़ का खतरा है. आइए जानते हैं 22-26 अक्टूबर तक देश के मौसम का हाल. 

 

Written By  krishna pandey |Last Updated: Oct 22, 2025, 06:10 AM IST
दिवाली की चमक-दमक अभी ठंडी भी नहीं हुई और दक्षिण भारत में बादल गरजने लगे हैं. 22 अक्टूबर से लेकर अगले हफ्ते तक अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में बने तनाव की वजह से भारी बारिश का अलर्ट है. IMD ने चेतावनी दी है कि ये बारिश तबाही मचा सकती है. जिससे बाढ़, भूस्खलन और जलभराव का डर है. खासकर केरल और तमिलनाडु जैसे राज्यों में हालात गंभीर हो सकते हैं. जानते हैं पूरी खबर.

krishna pandey

कृष्णा पांडेय, ज़ी न्यूज़ डिजिटल में चीफ सब-एडिटर के रूप में कार्यरत हैं.

Weather

