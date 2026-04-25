'अंगारे' की तरह झुलसा रही गर्मी से आज मिल सकती है राहत! 11 राज्यों में झूमकर बरसेंगे बदरा, IMD का अलर्ट

IMD Weather Alert 25th April 2026: पिछले कुछ दिनों से पड़ रही तेज गर्मी से उत्तर भारत 'तंदूर की भट्टी' बना हुआ है. सुबह 8 बजते ही धूप इतनी तेज हो जाती है कि लोगों के पसीने निकलने शुरू हो जाते हैं. देर रात तक झुलसा रही इस गर्मी की वजह से लोग बेहाल हैं और अपने डेली रुटीन के काम करने में भी परेशानियों का सामना कर रहे हैं. अब सबकी नजरें आसमान पर लगी हैं कि कब बादल बरसें और उन्हें इस तेज गर्मी से निजात मिले. भारत मौसम विभाग ने 25 अप्रैल के लिए बड़ा अपडेट जारी किया है, जिसे जानकर आप राहत महसूस कर सकते हैं.

शनिवार को मिला-जुला रहने वाला है मौसम

भारतीय मौसम विभाग (IMD) के मुताबिक, 25 अप्रैल 2026 को देशभर में मौसम का मिजाज मिला-जुला रहने वाला है. एक तरफ उत्तर-पश्चिम और मध्य भारत के कई हिस्सों में भीषण गर्मी और लू का असर रहेगा. वहीं, दूसरी ओर कई राज्यों में आंधी आने, तेज हवा चलने और बारिश की संभावना रहेगी, जिससे लोगों को राहत महसूस होगी.

मौसम वैज्ञानिकों ने इस शनिवार को राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ क्षेत्र में भीषण गर्मी और लू चलने का अंदेशा जताया है. इन क्षेत्रों में लोगों को दोपहर में न निकलने की सलाह दी गई है. IMD ने इन क्षेत्रों के लिए हीटवेव का अलर्ट जारी किया है.

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दिल्ली-एनसीआर वाले झेलेंगे गर्मी

दिल्ली-एनसीआर की बात करें तो 25 अप्रैल को अधिकतम तापमान 42–44 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है. कुछ स्थानों पर लू चल सकती है, जिससे हालात विकट हो सकते हैं. इस दौरान कुछ हिस्सों में आंशिक रूप से बादल दिखने और हल्की बारिश या बूंदाबांदी के भी आसार हैं. अगर ऐसा होता है तो लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिल सकती है.

उत्तर प्रदेश और बिहार में 25 अप्रैल को मौसम अपेक्षाकृत बदलता हुआ दिखेगा. यहां कई जिलों में गरज-चमक के साथ बारिश और तेज हवाएं चलने की संभावना है. IMD के मुताबिक, इन इलाकों में आंधी के दौरान हवा की रफ्तार 50 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है.

पहाड़ी राज्यों में जमकर बरसेंगे बदरा

उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, इस शनिवार को शानदार मौसम वाले राज्य बनकर उभरेंगे. दोनों पहाड़ी राज्यों में भी मौसम सक्रिय रहेगा. इसकी वजह से कई जगहों पर हल्की से मध्यम स्तर की बारिश होने के आसार हैं. जबकि, कहीं-कहीं गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं. ऐसा होने पर तापमान में गिरावट आएगी और मौसम ठंडा बना रहेगा.

मौसम वैज्ञानिकों का अनुमान है कि देश के पूर्वी राज्यों, जैसे झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा में भी गरज-चमक के साथ बारिश की संभावना जताई गई है. जबकि पूर्वोत्तर भारत में पहले से ही सक्रिय मौसम प्रणाली के कारण कई जगहों पर भारी बारिश जारी रहने के संकेत हैं.

मौसम विभाग ने लोगों को दी सलाह

कुल मिलाकर, 25 अप्रैल को देश में दो तरह का मौसम देखने को मिलेगा. उत्तर-पश्चिम और मध्य भारत के लोगों को जहां तेज गर्मी सहन करनी पड़ेगी. वहीं, पूर्वी भारत, पहाड़ी राज्यों और कुछ मैदानी इलाकों में आंधी-बारिश का असर दिखाई देगा. मौसम विभाग ने लगातार बदल रहे मौसम को देखते हुए लोगों से सतर्क रहने और गर्मी से बचाव के उपाय करने की सलाह दी है.