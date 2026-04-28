लू के थपेड़ों के बीच आई राहत की खबर! आज कई राज्यों में बदल सकता है मौसम, बारिश- आंधी से तापमान में आएगी गिरावट

IMD Weather Alert 28th April 2026: लू के थपेड़ों के बीच राहत की बड़ी खबर सामने आई है! मौसम विभाग के मुताबिक, दिल्ली समेत राज्यों में मौस बदल सकता है. बारिश- आंधी की वजह से तापमान में गिरावट आएगी, जिससे लोगों को गर्मी से कुछ राहत महसूस होगी.
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IMD Weather Forecast 28th April 2026: आमतौर पर देश में मई-जून में लोगों को लू का प्रकोप झेलना पड़ता है. लेकिन इस बार अप्रैल में सूर्य देव आग उगल रहे हैं. सुबह से इतनी तेज गर्मी शुरू हो जाती है कि लगता है दोपहर हो गई हो. भीषण गर्मी की वजह से कई राज्यों में स्कूलों का समय बदल दिया गया है. साथ ही दिल्ली में निर्माण कार्य में लगे मजदूरों को दोपहर 1 से शाम 4 बजे तक ब्रेक देने निर्देश जारी किया गया है. सभी की नजरें अब आसमान की ओर लगी हैं कि कहीं मौसम में बदलाव हो और अचानक घिर आए बादल झमाझम बारिश से इस गर्मी को शांत कर दें. मौसम विभाग ने आज यानी 28 अप्रैल के मौसम के बारे में बड़ा अपडेट जारी किया है. आइए जानते हैं कि आज का मौसम कैसा रहने वाला है.
भारतीय मौसम विभाग (IMD) और स्काईमेट वेदर के मुताबिक, देशभर में दो तरह का मौसम बना रहेगा. उत्तर, मध्य और पश्चिम भारत में लोगों को भीषण गर्मी और लू का प्रकोप झेलना पड़ेगा. वहीं, जबकि पूर्वोत्तर, पूर्वी भारत और कुछ उत्तर-पश्चिमी इलाकों में बारिश, आंधी-तूफान की गतिविधियां होंगी. जिससे लोगों को इस गर्मी से राहत मिल सकती है.
IMD के मुताबिक, आज महारष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र, गुजरात, राजस्थान के पश्चिमी हिस्सों, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और ओडिशा के कुछ हिस्सों में लू या भीषण लू की स्थिति बनी रहेगी. कई जगहों पर अधिकतम तापमान 46°C तक पहुंच सकता है. महारष्ट्र के अकोला जैसे इलाकों में इस साल 46.9°C तक तापमान पहुंच चुका है.
प्राइवेट मौसम एजेंसी स्काईमेट का आकलन भी कुछ ऐसा ही है. मौसम एजेंसी के अनुसार, आज उत्तर और मध्य भारत में गर्म हवाओं का प्रकोप बना रहेगा. इसकी वजह से तापमान में 3-5°C तक की बढ़ोतरी हो सकती है. उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में रातें भी गर्म रहने की संभावना है.
दिल्ली-एनसीआर की बात करें तो अधिकतम तापमान 40-42°C रहने का अनुमान है. हालांकि, दोपहर बाद बाद मौसम बदल सकता है. इस दौरान आसमान में आंशिक रूप से बादल छा सकते हैं. साथ ही आंधी भी चल सकती है. इस मिले-जुले मौसम की वजह से हल्की बूंदाबांदी हो सकती है, जिससे लोगों को लू के थपेड़ों से कुछ राहत मिल सकती है.
मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से उत्तर-पश्चिम भारत में 28 अप्रैल से मौसम में बदलाव हो सकता है. उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और आसपास के इलाकों में हल्की से मध्यम स्तर की बारिश हो सकती है. इसके साथ ही तेज आंधी आने की भी संभावना है.
आज हिमालय से सटे पश्चिम बंगाल के हिस्सों और सिक्किम में व्यापक स्तर पर बारिश हो सकती है. बिहार, झारखंड, ओडिशा और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में भी गरज-चमक के साथ बारिश का अनुमान है. दक्षिण भारत में 28-30 अप्रैल तक बिजली चमकने के साथ बारिश की संभावना है.
आज के कुल मौसम की बात करें तो देश के उत्तरी और मध्य भागों में गर्मी का कहर जारी रहेगा. वहीं, पूर्वोत्तर और कुछ पूर्वी राज्यों में भारी बारिश से बाढ़ या जलभराव जैसी समस्याएं हो सकती हैं. हिमालयी क्षेत्रों जैसे कि जम्मू-कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में हल्की बारिश के साथ बर्फबारी भी हो सकती है. इस दौरान लू वाले इलाकों में दोपहर में बाहर निकलने से बचें और खूब पानी पिएं. साथ ही, शरीर को हवा लगने के लिए हल्के कपड़े पहनें.
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