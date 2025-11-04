प्रलय मचाने आ रही है भयंकर ठंड! आंधी-तूफान और बारिश से जलमग्न हो सकते हैं ये शहर, 4 से 7 नवंबर तक जानें मौसम का हाल

Aaj ka Mausam 04 November 2025 IMD winter update: भारत में ठंड ने दस्तक दे दी है. ठंड के साथ ही बारिश का तांडव देश में जारी है. देश के अधिकांश हिस्सों में लगातार गरज और धूल भरी आंधी, तूफान तो कही बारिश देखी जा रही है. तो आइए जानते हैं कब होगी भयंकर बारिश और 4 से 7 नवंबर तक जानें मौसम का हाल
Trending Photos
Aaj ka Mausam: सर्दी का असली रंग अब दिखने वाला है. अगर आप उत्तर भारत में रहते हैं, तो कमर कस लें. मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि 4 नवंबर से 7 नवंबर तक भयानक ठंड, तेज आंधी-तूफान और झमाझम बारिश का कहर बरप सकता है. खासकर दिल्ली, जम्मू-कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश जैसे शहरों में हालात बिगड़ सकते हैं. सड़कें फिसलन भरी, बिजली-पानी की दिक्कतें और यात्रा में रुकावटें सब कुछ संभव है. जानें आज के मौसम के हाल के साथ ही 4 से 7 नवंबर तक का मौसम का हाल.
पश्चिमी विक्षोभ मचाएगा कहर?
मौसम का ये उथल-पुथल पश्चिमी विक्षोभ की वजह से हो रहा है. ये एक तरह का मौसमी सिस्टम है, जो पहाड़ों से आता है और निचले इलाकों में बारिश-बर्फबारी लाता है. IMD की प्रेस रिलीज के मुताबिक, 4 नवंबर 2025 से एक नया पश्चिमी विक्षोभ पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र को प्रभावित करने की संभावना है.
अंडमान-निकोबार में साइक्लोन का साया
4-5 नवंबर तक तूफान और बिजलीसमुद्र के बीचों-बीच रहने वाले अंडमान-निकोबार द्वीप समूह को सबसे पहले मार पड़ सकती है. IMD के अनुसार, बंगाल की खाड़ी में बने साइक्लोनिक सर्कुलेशन से 4 और 5 नवंबर को तेज हवाएं (40 किमी/घंटा) चलेंगी, गरज के साथ तूफान आएंगे और बिजली कड़केगी. मछुआरों को समुद्र न उतरने की सलाह दी गई है, क्योंकि लहरें 55 किमी/घंटा तक उफान मार सकती हैं. अगर आप टूर पर हैं, तो लोकल न्यूज चेक करें—सड़कें बंद हो सकती हैं.
कौन-कौन से शहर होंगे सबसे ज्यादा प्रभावित?
सबसे ज्यादा मार भारत के कई राज्यों में पड़ने वाली है. जिसमें जम्मू-कश्मीर और हिमाचल में ऊंचे इलाकों जैसे शिमला, मनाली में भारी बर्फबारी हो सकती है, जिससे सड़कें बंद हो जाएंगी. पंजाब के अमृतसर, लुधियाना और हरियाणा के अंबाला में तेज बारिश से जलभराव का खतरा. राजस्थान के जयपुर, उदयपुर में आंधी के साथ बौछारें पड़ेंगी. दिल्ली में तो कोहरा और ठंड का ऐसा मेलजोल होगा कि विजिबिलिटी कम हो जाएगी. IMD ने कहा है, उत्तर-पश्चिम भारत में 4 और 5 नवंबर को पश्चिमी विक्षोभ प्रभाव डालेगा, जिससे वर्षा और ठंड बढ़ेगी.
हवा की रफ्तार: 40-50 किमी प्रति घंटा तक उफान
बस ठंड ही नहीं, आंधी-तूफान भी जोरदार होगा. हवाओं की स्पीड 40 से 50 किमी प्रति घंटा तक पहुंच सकती है, जो पेड़ उखाड़ सकती है या बिजली के खंभे गिरा सकती है. खासकर उत्तर-पश्चिमी इलाकों में ये तूफान रातों में ज्यादा सक्रिय रहेंगे. IMD की चेतावनी है कि मछुआरों को समुद्र में न उतरने की सलाह दी जाती है, क्योंकि वहां भी लहरें उफान पर होंगी. ये सब 4 से 7 नवंबर तक चलेगा, उसके बाद थोड़ी राहत मिल सकती है. पूरे नवंबर में सर्दी का राज कायम रह सकता है. ला नीना का प्रभाव भी ठंड को बढ़ावा दे रहा है. खासकर दक्षिण भारत में बारिश कम, लेकिन उत्तर में ये सिलसिला जारी रह सकता है. कुल मिलाकर, इस हफ्ते मौसम का मिजाज चिड़चिड़ा रहेगा.
