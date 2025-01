बारिश के बाद दिल्ली-NCR में कोहरे का तांडव, सड़कों पर जीरो विजिबिलिटी, पहाड़ों पर कैसा है मौसम?

Aaj Ka Mausam: दिल्ली-एनसीआर में मौसम ने अपना खतरनाक तेवर बारिश के बाद दिखाया है. सर्दी के तीखे तेवर और घने कोहरे ने जीना बेहाल कर दिया है. सड़कों पर लोग जान हथेली पर रखकर घर से निकल रहे हैं. पिछले दो दिनों से राजधानी के कई इलाकों में बारिश से परेशानी और बढ़ गई है. उत्तर भारत के यूपी, बिहार, हरियाणा-पंजाब, दिल्ली-एनसीआर और राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ के असर से बारिश की दस्तक है, जिससे आने वाले दिनों में न्यूनतम पारा और भी नीचे जाने की गुंजाइश है. इन राज्यों में शीतलहर के साथ भीषण कोहरा लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है. आईएमडी ने कई राज्यों में आज यानी शुक्रवार को बारिश के साथ ठंड का खतरनाक प्रकोप दिखने वाला है. वहीं, पहाड़ी राज्यों जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भारी बर्फबारी के कारण न्यूनतम तापमान शून्य से नीचे बना हुआ है.

हिमाचल में शीतलहर जारी, शिमला और ऊंचाई वाले इलाकों में ताजा हिमपात शिमला

हिमाचल प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में तीव्र शीतलहर जारी है और ऊंचाई वाले इलाकों तथा जनजातीय क्षेत्रों में हल्का से मध्यम हिमपात होने से स्थिति और खराब हो गई है. मौसम विभाग के अधिकारियों ने बताया कि गुरुवार रात से राज्य की राजधानी शिमला में 1.6 सेंटीमीटर हिमपात दर्ज किया गया. डलहौजी, मनाली और सोलंग नाला और अटल सुरंग के आसपास के इलाकों में भी गुरुवार को हिमपात हुआ. मौसम विभाग ने शुक्रवार को मैदानी और निचले इलाकों में शीतलहर का 'येलो अलर्ट' जारी किया है और मध्य और उंचाई वाले पर्वतीय क्षेत्रों में अलग-अलग स्थानों पर बारिश व हिमपात की चेतावनी जारी की है.

पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अलग-अलग स्थानों में 16 और 17 जनवरी को रात/सुबह के समय घने से बहुत बहुत घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। Dense to very Dense fog Condition very likely to continue to prevail during night/early morning hours in isolated pockets of West Uttar Pradesh 16th &… pic.twitter.com/gRcAqNXGHg — India Meteorological Department (@Indiametdept) January 16, 2025

कश्मीर में हुई बर्फबारी, बारिश का भी पूर्वानुमान

कश्मीर में शुक्रवार को फिर से बर्फबारी हुई और घाटी के ऊंचाई वाले स्थानों पर बारिश होने का पूर्वानुमान किया गया है. विभाग ने दिनभर कश्मीर में बादल छाये रहने तथा कुछ स्थानों पर हल्की बारिश या बर्फबारी होने का पूर्वानुमान किया है. मौसम विभाग ने कहा कि 20 और 21 जनवरी को छिटपुट इलाकों में हल्की बर्फबारी की संभावना है. यूपी में इस साल मकर सक्रांति के बाद मौसम में भयंकर बदलाव दिख रहा है. शुक्रवार को दिल्ली-एनसीआर से लेकर कश्मीर तक ठंड ने अपना भयंकर प्रकोप दिखाया है.

पंजाब के कई स्थानों में 16 और 17 जनवरी को रात/सुबह के समय घने से बहुत घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। Dense to very Dense fog Condition very likely to continue to prevail during night/early morning hours in many parts of Punjab 16th & 17th January.#imdweatherupdate… pic.twitter.com/ZnNHLkAO5n — India Meteorological Department (@Indiametdept) January 16, 2025

ह‌रियाणा, दिल्ली-एनसीआर में छाए रहेंगे बादल

ह‌रियाणा, दिल्ली-एनसीआर में छाए रहेंगे बादल. दिल्ली में गुरुवार को बारिश के बाद आसमान साफ ​​रहा और न्यूनतम तापमान 10.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जो सामान्य से 2.7 डिग्री अधिक रहा. भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के अनुसार, दिल्ली के सफदरजंग स्थित प्राथमिक मौसम केंद्र ने 3.7 मिमी वर्षा दर्ज की. विभाग के अनुसार अन्य मौसम केंद्रों में पालम में 8.6 मिमी, पूसा में 7.5 मिमी और मयूर विहार में चार मिमी वर्षा दर्ज की गई.

हरियाणा-चंडीगढ़ के कई स्थानों में 16 और 17 जनवरी को रात/सुबह के दौरान घने से बहुत घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। Dense to very Dense fog Condition very likely to continue to prevail during night/early morning hours in many parts of Haryana-Chandigarh 16th & 17th January.… pic.twitter.com/hvHixCSwkm — India Meteorological Department (@Indiametdept) January 16, 2025

शहर में न्यूनतम तापमान 10.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 2.7 डिग्री अधिक था, तथा दिन में आर्द्रता का स्तर 74 से 100 प्रतिशत के बीच रहा. विभाग के अनुसार अधिकतम तापमान 19.6 डिग्री सेल्सियस रहा, जो इस मौसम के लिए सामान्य है. विभाग ने शुक्रवार को आंशिक रूप से बादल छाए रहने का अनुमान जताया है. सुबह के समय ज्यादातर इलाकों में धुंध और घना कोहरा छाए रहने का अनुमान है. बीच राष्ट्रीय राजधानी का 24 घंटे का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 302 रहा, जो 'बहुत खराब' श्रेणी में आता है.