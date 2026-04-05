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Hindi Newsदेशअप्रैल में मौसम का खौफनाक रूप! आगे बढ़ा एक हजार किमी लंबा ‘तूफानी बादल’, आज रविवार बन सकता है भारी दिन

अप्रैल में मौसम का खौफनाक रूप! आगे बढ़ा एक हजार किमी लंबा ‘तूफानी बादल’, आज रविवार बन सकता है 'भारी' दिन

IMD Weather Alert 5th April 2026: अप्रैल में मौसम का खौफनाक रूप देखने को मिल रहा है. एक हजार किमी लंबा ‘तूफानी बादल’ आगे बढ़कर मध्य भारत तक पहुंच गया है, जिसकी वजह से आज रविवार लोगों के लिए 'भारी' दिन बन सकता है.

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Apr 05, 2026, 04:57 AM IST
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अप्रैल में मौसम का खौफनाक रूप! आगे बढ़ा एक हजार किमी लंबा ‘तूफानी बादल’, आज रविवार बन सकता है 'भारी' दिन

IMD Weather Forecast 5th April 2026: अप्रैल की शुरुआत में आमतौर पर गर्मी बढ़ने लगती है, लेकिन इस बार मौसम अजब-गजब बना हुआ है. एक के बाद एक आ रहे पश्चिमी विक्षोभ ने अभी तक गर्मी का पारा बढ़ने से रोका हुआ है. भारतीय मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि यह अस्थिर मौसम अभी खत्म नहीं हुआ है. एक बार फिर शक्तिशाली पश्चिमी विक्षोभ ने पूरे मौसम सिस्टम को हिलाकर रख दिया है. अब इसका असर मध्य भारत की ओर बढ़ रहा है. उत्तर और मध्य भारत में मौसम ने अचानक खतरनाक करवट ले ली है और आज रविवार को तेज हवाओं के साथ जबरदस्त बारिश हो सकती है. 

काले बादलों ने एक हजार किमी को घेरा

शनिवार को दिल्ली-एनसीआर समेत उत्तर भारत के कई हिस्सों में आसमान काले बादलों से ढक गया और तेज बारिश, आंधी और ओलावृष्टि देखने को मिली. इस बेमौसमी बारिश से तापमान में 4-5 डिग्री की गिरावट आई है, लेकिन यह राहत अस्थायी है. इसके साथ ही बादलों के घने घेरे ने करीब एक हजार किमी लंबे इलाके को कवर कर लिया है, जिससे दिन में भी अंधेरे जैसा माहौल हो गया.  IMD ने इसे एक दुर्लभ और खतरनाक मौसमीय संरचना बताया है.

आंधी के साथ आती है एकाएक तेज बारिश

मौसम वैज्ञानिकों का कहना कि इस असामान्य मौसम की मुख्य वजह पश्चिमी विक्षोभ है. भूमध्यसागर से पानी लेकर चलने वाली ठंडी हवाएं भारत की ओर बढ़ती हैं, जिससे यहां पर असमय बारिश होती है. ऐसे विक्षोभ की वजह से अचानक काले-काले बादल घिर जाते हैं. जिससे एकाएक तेज बारिश होती है. साथ ही, बिजली गिरने और आंधी भी आती हैं. 

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आज इन शहरों में आ सकता है तूफान

अब यह खतरनाक मौसम प्रणाली उत्तर भारत से आगे मध्य भारत की ओर शिफ्ट हो रही है. रविवार को झांसी, ग्वालियर और उत्तर मध्य प्रदेश के कई इलाकों में तेज तूफान और आंधी का खतरा जताया गया है. इस दौरान हवा की रफ्तार 60-70 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है, जिससे पेड़, बिजली के खंभे और अस्थायी ढांचे क्षतिग्रस्त हो सकते हैं.

इन राज्यों के लिए बढ़ गया है खतरा 

मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, इस मौसम में ओले बरसने लगते हैं, जो फसलों को भारी नुकसान पहुंचाते हैं. ये ओले किसानों के लिए सबसे बड़ा खतरा माने जाते हैं. राजस्थान और हरियाणा में पहले ही फसलों को भारी नुकसान हो चुका है और अब मध्य प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए ऐसा ही खतरा बढ़ गया है.

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Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं....और पढ़ें

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