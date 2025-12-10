10 दिसंबर से शुरू होगा असली सर्दी का तांडव! साल का आखिरी महीना इन राज्यों के लिए भयंकर खतरनाक, कड़ाके की ठंड-कोहरा, ओला-वज्रपात का कहर बरपाएगा

Aaj Ka Mausam Ka Haal: आज 10 दिसंबर 2025 है और सर्दी ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया है. भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने चेतावनी दी है कि दिसंबर का आखिरी महीना कई राज्यों के लिए मुसीबतों का पहाड़ ला सकता है. 10 दिसंबर से कड़ाके की ठंड, घना कोहरा, ओलावृष्टि और वज्रपात का डबल अटैक चलेगा जो जीवन को पूरी तरह अस्त-व्यस्त कर सकता है. पंजाब, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और हरियाणा जैसे राज्यों में तापमान 4-6 डिग्री तक गिर जाएगा. उत्तर से लेकर दक्षिण तक मौसम का ऐसा कहर बरपाएगा कि सड़कें सूनी, ट्रेनें लेट, फ्लाइटें कैंसिल और फसलें बर्बाद हो सकती हैं. जानें 10 दिसंबर आज के मौसम का हाल और दिसंबर में कहां मचने वाला है कोहराम. जानें सबकुछ.

Cold Wave Warning ! Chhattisgarh, Maharashtra, Karnataka, Odisha, Punjab, Telangana, Vidarbha & West MP may see severe cold till Dec 10. Add Zee News as a Preferred Source Stay warm, stay indoors when possible, and look out for kids, elders & those in need. ❄️#ColdWaveWarning #StayWarm #WinterSafety… pic.twitter.com/T2Wl6dJRKP — India Meteorological Department (@Indiametdept) December 9, 2025

ठंड से 10-12 दिसंबर तक ये राज्य सबसे ज्यादा प्रभावित

MD के मुताबिक, 10 से 12 दिसंबर तक पंजाब, पश्चिमी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, मध्य महाराष्ट्र, उत्तर आंतरिक कर्नाटक और तेलंगाना में भीषण शीत लहर चलेगी. न्यूनतम तापमान सामान्य से 3-4 डिग्री नीचे रहेगा, कई जगह 5 डिग्री से कम हो सकता है. उत्तर-पश्चिमी हवाओं की वजह से रातें तो बस कांपने वाली होंगी.

कोहरा इतना घना कि दिन में भी लगेगा अंधेरा

10 और 11 दिसंबर को पूर्वी उत्तर प्रदेश और ओडिशा में सुबह-सुबह घना कोहरा छाएगा, विजिबिलिटी 50 मीटर तक कम हो जाएगी. असम, मणिपुर में 9-13 दिसंबर तक यही हाल रहेगा. ड्राइविंग करते समय फॉग लाइट अपनी गाड़ियों की जलाएं रखें, स्पीड 30 किमी/घंटा से ज्यादा न लें. ट्रेनें लेट, फ्लाइटें कैंसिल, यात्री परेशान हो सकते हैं. दिल्ली-एनसीआर में भी सुबह का कोहरा ट्रैफिक और जाम से जिंदगी में परेशानी हो सकती है.

ओला-वज्रपात से फसलें होंगी तबाह, दक्षिण में बारिश का अलर्ट

9-12 दिसंबर तक मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़ और ओडिशा में शीत लहर के साथ वज्रपात और ओलावृष्टि की आशंका है. बड़े ओले गेहूं, चना, सरसों जैसी रबी फसलों को भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं. दक्षिण में तेलंगाना और कर्नाटक के जिलों में तापमान 3-4 डिग्री गिरेगा, साथ ही हल्की बारिश का भी अनुमान है. अंडमान-निकोबार में 8-10 दिसंबर तक तेज हवाओं (30-40 किमी/घंटा) के साथ आंधी-तूफान ला सकती है. किसानों को तुरंत फसलें ढकने की सलाह दी गई है.

20 से 31 दिसंबर: ओले और बिजली गिरने का सबसे बड़ा खतरा

साल के आखिरी 10 दिन सबसे खतरनाक होंगे. मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में आंधी-तूफान के साथ ओलावृष्टि होगी. बड़े-बड़े ओले गेहूँ, चना, सरसों और सब्जियों की फसल को तबाह कर देंगे. किसान भाइयों के लिए ये दिन सबसे भारी साबित होंगे.

नए साल की पूर्व संध्या पर भी नहीं मिलेगी राहत

IMD के सीजनल फोरकास्ट कहते हैं कि दिसंबर 2025 से फरवरी 2026 तक कोल्ड वेव के दिन सामान्य से ज्यादा रहेंगे. 31 दिसंबर की रात भी ठंड और कोहरा अपना कहर बरपाए रखेगा. पार्टी करने वाले लोग भी गर्म कपड़ों में लिपटे दिख सकते हैं. दिल्ली, लखनऊ, भोपाल, रायपुर, हैदराबाद में न्यू ईयर सेलिब्रेशन पर ठंड की मार पड़ेगी.

बुजुर्गों-बच्चों का खास ख्याल, ये आसान टिप्स अपनाएं

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, डॉक्टर कहते हैं कि इन मौसम में छोटे बच्चे और 60 साल से ऊपर वाले घर से कम ही निकलें. निमोनिया, अस्थमा और हार्ट अटैक के केस बढ़ेंगे. रात में खिड़कियां बंद रखें, हीटर चलाते समय सावधानी बरतें. कोहरे में मास्क लगाएं.