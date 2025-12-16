भारत में ठंड का कहर जारी, आ गया कोल्ड वेव और कोहरे का IMD अलर्ट, जानें 16 दिसंबर का मौसम का हाल

भारत के कई हिस्सों में ठंड बढ़ने वाली है. उत्तर-पश्चिम में तापमान गिरेगा, तो दक्षिण में कोल्ड वेव आएगा. जम्मू-कश्मीर, हिमाचल में हल्की बारिश-बर्फबारी, अंडमान में आंधी. घना कोहरा उत्तर-पूर्व, पंजाब, UP में रहेगा. जानें जानें 16 दिसंबर का मौसम का हाल.
भारत में सर्दी का मौसम अब जोर पकड़ रहा है.देश के अलग-अलग हिस्सों में ठंड, कोहरा, बारिश और यहां तक कि कोल्ड वेव की चेतावनियां जारी हैं.अगर आप यात्रा करने वाले हैं या बाहर काम करते हैं, तो ये खबर आपके लिए जरूरी है. भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने अपनी नए बुलेटिन में बताया है कि अगले कुछ दिनों में मौसम में बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे.आइए, स्टेप बाय स्टेप समझते हैं क्या होने वाला है.
उत्तर भारत में ठंड की लहर और तापमान में उतार-चढ़ाव
उत्तर-पश्चिम भारत, जैसे पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और उत्तर प्रदेश में ठंड बढ़ने की संभावना है.IMD के मुताबिक, अगले 3 दिनों में न्यूनतम तापमान में करीब 2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आएगी.उसके बाद अगले 4 दिनों में फिर से 2 डिग्री की बढ़ोतरी होगी.मतलब, पहले ठंड बढ़ेगी, फिर थोड़ी राहत मिलेगी.गुजरात में अगले 3 दिन तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं, लेकिन उसके बाद 2-3 डिग्री की बढ़ोतरी हो सकती है.बाकी देश के हिस्सों में अगले 7 दिनों तक तापमान स्थिर रहेगा.अगर आप इन इलाकों में रहते हैं, तो गर्म कपड़े तैयार रखें और सुबह-शाम बाहर निकलने से बचें.
पहाड़ी इलाकों में बारिश और बर्फबारी का अलर्ट
पहाड़ों पर मौसम बदल रहा है.जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, गिलगित-बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद में 15 दिसंबर को अलग-अलग जगहों पर हल्की बारिश या बर्फबारी हो सकती है. हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में ये स्थिति 15 से 17 दिसंबर तक बनी रहेगी. अगर आप इन इलाकों में घूमने जा रहे हैं, तो सड़कें फिसलन भरी हो सकती हैं. ट्रैफिक जाम या दुर्घटना का खतरा बढ़ सकता है. IMD ने सलाह दी है कि जरूरी न हो तो यात्रा टाल दें.
दक्षिण भारत में कोल्ड वेव की चेतावनी
दक्षिण के राज्यों में ठंड का अलग रूप देखने को मिलेगा. तेलंगाना और आंतरिक कर्नाटक में 15 और 16 दिसंबर को अलग-अलग जगहों पर कोल्ड वेव की स्थिति बनेगी. खासकर उत्तर आंतरिक कर्नाटक में 15 दिसंबर को गंभीर कोल्ड वेव हो सकता है. मतलब, तापमान इतना गिरेगा कि बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा.
घने कोहरे से यात्रा पर असर
कोहरा तो जैसे सर्दी का साथी है. उत्तर-पूर्व भारत में 15 से 19 दिसंबर तक सुबह के समय अलग-अलग जगहों पर घना कोहरा छाया रहेगा. हिमाचल प्रदेश में 15 से 17 दिसंबर, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और उत्तर-पूर्व मध्य प्रदेश में 15 और 16 दिसंबर को कोहरा रहेगा. उत्तर प्रदेश में 15 और 16 दिसंबर को घना कोहरा, और 15 दिसंबर को बहुत घना कोहरा हो सकता है.
