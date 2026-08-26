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उत्तर से दक्षिण तक फिर सक्रिय हुआ मानसून, दिल्ली-बिहार समेत कई राज्यों में होगी भारी बारिश; IMD का अलर्ट

26 अगस्त को उत्तर से दक्षिण भारत तक झमाझम बारिश की संभावना है. आईएमडी का कहना है कि देश के कई हिस्सों में मानसून फिर से सक्रिय हो गया है. आईएमडी ने बताया कि देश के किन हिस्सों में तेज हवाएं चलेंगी.

Written Byabhinav tripathi
Published: Aug 26, 2026, 07:40 AM IST|Updated: Aug 26, 2026, 07:40 AM IST
उत्तर से दक्षिण तक फिर सक्रिय हुआ मानसून, दिल्ली-बिहार समेत कई राज्यों में होगी भारी बारिश; IMD का अलर्ट
Image Credit: देश के कई राज्यों में आज तेज हवाएं चल सकती हैं. (फोटो- एएनआई)

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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