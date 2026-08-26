/उत्तर से दक्षिण तक फिर सक्रिय हुआ मानसून, दिल्ली-बिहार समेत कई राज्यों में होगी भारी बारिश; IMD का अलर्ट

दिल्ली के साथ देश के कई राज्यों में एक बार फिर मानसूनी गतिविधियां सक्रिय हो गई हैं. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने मैदान से पहाड़ी इलाकों तक झमाझम बारिश की चेतावनी जारी की है. यूपी, बिहार, बंगाल और दक्षिण भारत के कई राज्यों में 26 अगस्त को भारी से अति भारी बारिश देखने को मिल सकती है.
दरअसल, पिछले कुछ समय से देश के कई हिस्सों में बारिश देखने को मिली है. ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा. पूर्वोत्तर के राज्यों में बारिश से हालात खराब हो गए हैं. IMD का कहना है कि पहाड़ी राज्यों में भी मौसम करवट लेने जा रहा है, जिसको लेकर चेतावनी जारी की गई है. आइए आपको बतातें है कि आपको राज्य में आज मौसम का क्या रुख रहने वाला है.
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बुधवार को हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है. इस दौरान तेज हवाएं चलने की संभावना भी है. विभाग ने कहा कि बारिश का ये सिलसिला दोपहर और शाम को देखने को मिल सकता है. पिछले कुछ दिनों से दिल्ली और आसपास के इलाकों में बारिश होने के कारण लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा. मौसम के बदले अंदाज के कारण लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है.
यूपी के अधिकांश जिलों के लिए मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी किया है. विभाग ने बताया कि पश्चिमी यूपी के कम से कम 6 जिलों में बारिश हो सकती है. इस दौरान तेज हवाएं भी चलेंगी. वहीं, पूर्वी यूपी के अधिकांश जिलों में तेज आंधी के साथ बारिश हो सकती है. विभाग के अनुसार, 31 अगस्त तक बारिश का सिलसिला चल सकता है.
इसके साथ ही बिहार के कई राज्यों में तेज हवाओं के साथ तेज बारिश होगी. वहीं, आकाशीय बिजली का कहर भी देखने को मिल सकता है. इस दौरान हवा की रफ्तार 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे रह सकती हैं. बिहार की राजधानी पटना में आज अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस रह सकता है.
मैदान के साथ पहाड़ी राज्यों में भी बारिश को लेकर चेतावनी जारी की गई है. हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर और उत्तराखंड के कई कई राज्यों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है. विभाग ने बताया कि उत्तराखंड के नैनीताल, चमोली, पिथौड़ागढ़ में झमाझम बारिश का अनुमान है. उधर, हिमाचल प्रदेश के चांबा, शिमला, मंडी और सिरमौर जैसे जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना है. जम्मू-कश्मीर के अधिकांश जिलों में तेज बारिश का अनुमान है.
गौरतलब है कि दक्षिण भारत के तटीय कर्नाचर, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, केरलम, तमिलनाडु आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कुछ हिस्सों में बारिश की संभावना है. केरलम और लक्षद्वीप में तेज हवाएं चलने की संभावना है. तटीय इलाकों में मछुआरों से सावधानी बरतने की अपील की गई है.