अगले 4-5 दिन जमकर होगी बारिश, फिर करना पड़ेगा कड़ाके की ठंड का सामना, IMD की चेतावनी

नई दिल्ली: जहां एक तरफ लगातार ठंड (Winter) बढ़ रही है, वहीं दूसरी तरफ बारिश (Rain) का कहर भी कम होने का नाम नहीं ले रहा है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department) ने चेतावनी दी है कि अगले 4-5 दिन बारिश होगी. इसके अलावा कुछ इलाकों में धुंध (Fog) भी छाई रहेगी. पहाड़ी इलाकों में भी बर्फबारी (Snowfall) की संभावना जताई गई है, जिससे लोगों की परेशानी बढ़ सकती है.

मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, वेस्टर्न डिस्टरबेंस (Western Disturbance) की वजह से बारिश (Rainfall) होगी. वेस्टर्न डिस्टरबेंस का असर 13 दिसंबर को पश्चिमी हिमालय के क्षेत्र (Western Himalayan Region) में दिखेगा. इसकी वजह से बारिश और बर्फबारी हो सकती है. जम्मू-कश्मीर (Jammu-Kashmir), लद्दाख (Ladakh), गिलगिट-बाल्टिस्तान (Gilgit-Baltistan), मुजफ्फराबाद (Muzaffarabad) और हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh) में वेस्टर्न डिस्टरबेंस का प्रभाव 13 से 15 दिसंबर के बीच देखने को मिलेगा.

A Fresh Western Disturbance likely to affect Western Himalayan Region from the night of 13th December. It is likely to cause light isolated to scattered rainfall/snowfall over Jammu-Kashmir-Ladakh-Gilgit-Baltistan-Muzaffarabad during 13th-15th & Himachal Pradesh on 14th December pic.twitter.com/mczMC4GUYh

— India Meteorological Department (@Indiametdept) December 11, 2021