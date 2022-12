Weather Updates: IMD ने जारी किया अलर्ट, इन राज्यों में होगी बारिश, चक्रवात का भी डर

Weather Forecast: भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने बुधवार को कई राज्यों में बारिश की भविष्यवाणी की है. आने वाले पांच दिनों में कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में बारिश का अनुमान जताया गया है. मौसम विभाग ने बंगाल की दक्षिण पूर्व खाड़ी और उससे सटे अंडमान सागर के ऊपर एक कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना जताई है, जिसके चक्रवात में बदलने की उम्मीद है.

इन राज्यों में हो सकती है बारिश

आईएमडी के मुताबिक पूर्वी लहर के कारण अगले 4-5 दिनों के दौरान कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और लक्षद्वीप में छिटपुट मध्यम वर्षा होने की संभावना है. आईएमडी ने यह भी कहा कि 4 दिसंबर के आसपास दक्षिण अंडमान सागर में एक चक्रवाती परिसंचरण उभरने की संभावना है. इसके प्रभाव में, 5 दिसंबर के आसपास बंगाल की दक्षिण पूर्व खाड़ी और उससे सटे दक्षिण अंडमान सागर के ऊपर एक कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है.

