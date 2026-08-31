/125 साल का रिकॉर्ड टूटा! IMD ने जारी किया अगस्त का डराने वाला डेटा, सितंबर में और खतरनाक होगा मौसम

अगस्त की उमस और चिपचिपाती गर्मी से अगर आपको लग रहा था कि अब मौसम जल्द राहत देने वाला है, तो थोड़ा इंतजार कीजिए. मौसम विभाग के ताजा आंकड़े आने वाले दिनों की तस्वीर कुछ और ही बता रहे हैं. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के मुताबिक, अगस्त 2026 पिछले 125 वर्षों में सबसे गर्म अगस्त रहा है. 1901 के बाद से इस महीने में जितनी गर्मी दर्ज की गई, इस बार उसने सारे पुराने रिकॉर्ड पीछे छोड़ दिए हैं.
लेकिन परेशानी सिर्फ अगस्त तक सीमित नहीं रहने वाली. मौसम विभाग ने सितंबर को लेकर भी ऐसा अनुमान जताया है, जिससे गर्मी और बारिश दोनों को लेकर चिंता बढ़ गई है. सितंबर में देश के बड़े हिस्से में सामान्य से कम बारिश होने की संभावना है, जबकि तापमान सामान्य से ऊपर रह सकता है.
मौसम विभाग के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्र के मुताबिक, अगस्त 2026 में देश का औसत तापमान 28.01 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. सामान्य तौर पर अगस्त का औसत तापमान 27.34 डिग्री सेल्सियस रहता है. यानी इस बार तापमान सामान्य से करीब 0.67 डिग्री ज्यादा रहा. रातें भी गर्मी से अछूती नहीं रहीं. अगस्त में औसत न्यूनतम तापमान 24.36 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. रात के तापमान में यह बढ़ोतरी खास तौर पर चिंता बढ़ाने वाली है, क्योंकि रात में भी शरीर और वातावरण को ठंडक मिलने का पर्याप्त मौका नहीं मिल पाया.
मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक, सितंबर में देशभर में मासिक बारिश सामान्य से कम रह सकती है. सितंबर की सामान्य बारिश का लॉन्ग पीरियड एवरेज करीब 167.9 मिलीमीटर है, लेकिन इस बार इसके मुकाबले काफी कम बारिश होने का अनुमान लगाया गया है. अगस्त में भी बारिश ने निराश किया. पूरे देश में करीब 213.3 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जो 2001 के बाद अगस्त महीने में सातवीं सबसे कम बारिश है. हालांकि अगस्त में चार लो-प्रेशर सिस्टम बने और वे कुल 26 दिनों तक सक्रिय रहे, लेकिन इनका असर देश के सभी हिस्सों में समान नहीं रहा. इनसे मुख्य रूप से गंगा के मैदानी इलाकों में बारिश हुई, जबकि देश के कई दूसरे हिस्सों में बारिश की कमी बनी रही.
सितंबर में सिर्फ बारिश की कमी ही चिंता की वजह नहीं है. मौसम विभाग ने तापमान को लेकर भी राहत के संकेत नहीं दिए हैं. महीने के दौरान कई इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य से ऊपर रहने की संभावना है. इसका मतलब साफ है - सितंबर में भी दिन के समय तेज गर्मी और रात में उमस लोगों को परेशान कर सकती है. बारिश कम होने की वजह से कई इलाकों में गर्म और शुष्क मौसम का असर और ज्यादा महसूस हो सकता है.
मौसम के इस बदलाव के पीछे प्रशांत महासागर की परिस्थितियों को भी अहम माना जा रहा है. समुद्र की सतह के तापमान में बदलाव का असर वैश्विक मौसम प्रणाली पर पड़ता है और अल नीनो की स्थिति भारतीय मानसून को प्रभावित कर सकती है. अगर बारिश कमजोर रहती है और तापमान लगातार सामान्य से ऊपर बना रहता है, तो इसका असर खेती, जल संसाधनों और आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर भी पड़ सकता है. फिलहाल मौसम विभाग के अनुमान ने सितंबर को लेकर चिंता जरूर बढ़ा दी है. अगस्त ने जहां गर्मी का 125 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा है, वहीं अब नजर इस बात पर है कि सितंबर देश के अलग-अलग हिस्सों में कितनी बारिश लेकर आता है.